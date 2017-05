Rodolfo Santullo y Guardians of the Galaxy Vol.2

Hoy tenemos un podcast larguísimo, dividido en dos partes bien marcadas, con distintos panelistas y distintos temas.

En la primera, entrevistamos a Rodolfo Santullo, el gran guionista uruguayo nacido en México y hoy afianzado en Argentina y Europa. En la segunda, un debate acerca de Guardians of the Galaxy Vol.2, algunos pálpitos acerca de lo que puede pasar con las pelis de Wonder Woman y Spider-Man, recomendaciones y retro-recomendaciones de 1991.

Y como siempre, canciones, chistes chotos y gansadas varias.

Descargá el podcast o escuchalo desde este link: https://archive.org/details/Podcast91_20170518