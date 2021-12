Series de Marvel en Disney + Berliac + historieta en Polonia

Nos pasó algo muy raro: el sábado 18 nos juntamos en el estudio de Mixtape Radio a grabar el podcast. Como siempre, estábamos Andrés, Fede y Gonza operando los controles, y al ratito se sumó Kachas.

Empezamos con una comunicación con Berliac, el talentoso y a veces polémico historietista argentino que vive en Krakovia, la segunda ciudad más importante de Polonia. Charlamos acerca de la historieta en este país, como lo hicimos durante todo 2021 con gente amiga de distintos países, y por supuesto nos metimos también con la obra de Berliac, especialmente con su actual proyecto, el manga Laowai Tango, que esperamos ver pronto publicado en Argentina.

Después de la charla con Berliac, nos metimos a fondo en el mundo de las series de Marvel que durante todo el 2021 nos ofreció la plataforma Disney +. Wandavision, Falcon and the Winter Soldier, Loki, What if… y Hawkeye, más los anticipos de las que van a venir en 2022. Ya habíamos hablando de algunas de estas series en los bloques de Recomendaciones, pero ahora les dedicamos un informe más extenso, donde por supuesto nos encontramos con opiniones cruzadas entre los miembros del panel.

Como siempre, cerramos con el bloque de Recomendaciones, y le dedicamos unos cuantos minutos a repasar los contenidos de la demoledora Comiqueando Digital nº4, que ya se puede descargar en https://comiqueandoshop.blogspot.com/. Si hay algo que todos coincidimos en recomendar, es eso, que no se pierdan el número final de esta increíble etapa de Comiqueando.

El link para escuchar el podcast online o descargarlo… no está. Algo sucedió en el interior de las computadoras de Mixtape Radio, y los archivos de audio que grabamos el sábado 18 se perdieron. O por lo menos, hasta ahora no aparecieron. Un garrón de aquellos, porque había quedado un muy lindo episodio de más de dos horas y media, ideal para cerrar un año tremendo, en el que clavamos 14 podcasts abiertos para todo el mundo y cuatro especiales para los lectores de la Comiqueando Digital.

Seguimos intentando, a ver si se puede recuperar aunque sea algo de ese material, y en ese caso vamos a agregar el link para descargar el podcast en los comentarios a esta entrada.

Mil disculpas a los que lo esperaban con ansias, porque no sabemos si lo vamos a poder compartir, ni mucho menos cuándo. Y mil disculpas más a Berliac, al que le robamos 45 minutos de su tiempo para una nota que solo pudimos disfrutar los que formábamos parte de la mesa.

El mes que viene, el Balance 2021 será el episodio 152.

El 151, por ahora es «el podcast perdido».