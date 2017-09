Cuando lo leí por primera vez, Kick-Ass me pareció un comic magnífico. Divertido, zarpado, con ritmo, excelsamente dibujado, inteligente, y cuando escuché que iba a convertirse en una película, sufrí por la obra de Mark Millar y John Romita Jr. ‘La van a masacrar’, ‘la van a edulcorar’, ‘a hollywoodizar’ si se me permite este neologismo. Uno se imagina que un cómic tan violento va a sufrir el destino de las Wolverine, donde se perforan, evisceran, tajean, desgarran, descuartizan y despedazan, pero no vuela una gota de sangre. O como en Batman Beyond: The Return of the Joker, donde desaparecieron las escenas más fuertes, incluso aquellas en las que se veía de lejos a unas chicas ‘haciendo la calle’. Kick-Ass (2010) podría haber perdido todo en el traspaso, pero el director Matthew Vaughn logró una buena adaptación, que sin respetar a rajatabla el final del comic, generó una película muy interesante y tributaria. OK, hay cosas -no muy importantes- que en la peli no están. Es una pequeña traición, pero Millar estuvo involucrado con el guión. La inclusión de Nicolas Cage tiene mucho más sentido acá, en su rol de Big Daddy, que como Ghost Rider o muchos de sus papeles ‘comic-related’; el chabón es fana de los cómics –miren hasta qué punto que cuando tuvo que elegir un seudónimo para actuar, eligió el de su héroe favorito en ese momento, Power Man- y este personaje le calza bárbaro. ¿Está choto que muera de otra forma? Y sí, pero es la licencia que se toma Vaughn –avalado por el guionista original- puede ser para poder armar una secuela hollywoodense.

Pero la violencia demencial del comic está. Hay sangre y guarradas a granel, están los chistes, la acción, hay menores cometiendo asesinatos y puteando, ¿qué más querés? Pero de nuevo: banco a la versión cinematográfica de Kick-Ass a pesar del toque semi-soft de Hollywood (las torturas, los asesinatos crueles…). Es una muy buena adaptación. Ahora temo por la secuela.

Y como ya es costumbre, nos vamos dejando una adaptación espectacular, que no necesita explicación ni desglose alguno, hoy con una película muy entretenida que logra traspasar un comic difícil con un éxito loable: es jodido adaptar la onda de un video-game a un comic, y eso a una película, parecería imposible, pero el director Edgar Wright lo logró y en 2010 nos entregó Scott Pilgrim vs. the World, muy buena adaptación del cómic homónimo de Bryan Lee O’Malley. Aplausos y vidas extra.

