Las 12 Pruebas de Astérix

Corría el año 1967 y Astérix, el personaje franco-belga más conocido, interesante, popular y rentable del cómic europeo tiene su primer film animado (“Astérix le Gaulois”, dirigida por Ray Goossens). Sus creadores, René Gosciny y Albert Uderzo no quedan del todo conformes y deciden que ya es hora de embarcarse en una aventura mucho más riesgosa. Así, en 1974 fundan su propia empresa para realizar películas animadas del irreductible galo, Studios Idefix. Con la ayuda económica de su editor, Georges Dargaud, ellos dos se convierten en los guionistas y directores (junto a Henri Gruel y Pierre Watrin) de una aventura totalmente nueva: “Les douze travaux d’Astérix” (1976). Sí, ¿qué mejor manera de lanzar a Astérix a la pantalla grande que con una muy buena historia original, plagada de humor y acción, al mejor estilo de los comics?. A lo largo de 82 minutos, la película cuenta el enfrentamiento final entre los galos y el César, quien decide someterlos a doce pruebas para ver si son dioses y rendirse, o exterminarlos de una vez y para siempre. Astérix y Obélix -¿quiénes si no?- representarán a su aldea y pasarán con facilidad las doce pruebas (no me digan que es un spoiler porque es más que obvio que no van a fracasar en su propia película animada); César se retira y todos festejan felices. Este cierre con cambio de la continuidad histórica real ubica a ‘Las Doce Pruebas…’ en una especie de continuidad paralela, no reconocida por los otros álbumes del pequeño galo, pero en sí misma es una muy entretenida película de Astérix que hace honor a su tradición comiquera. Pero esto no es una adaptación de nada, claramente.

El tema es, que lanzada la peli, sacaron al mercado la adaptación de ‘Las Doce Pruebas…’ y ahí se complica el asunto. Astérix –personaje clave de la bande-dessineé,- tiene como adaptación de su primer largometraje animado original, un cuento ilustrado. De hecho, son unos pocos fotogramas de la película con un texto abajo en cada página cuyo subtítulo es “Astérix conquista Roma” (ahí tenés un spoiler, si querés) realizado a las apuradas para ese 1976. Son 64 páginas donde los dibujos de Uderzo no tienen su magia habitual ya que para los fotogramas no puede dedicarse como para cada cuadrito de un comic y se nota mucho (el único gran dibujo es el de la tapa). Uno bien podría argumentar que Uderzo y Gosciny planearon Las Doce Pruebas… para ser realizada en ese formato –con movimiento, sonido y para una pantalla gigante- y no creían que fuese a quedar bien como una historieta, pero tampoco queda bien como cuento ilustrado. Obviamente, traspasarla a la historieta hubiera requerido muchísimo más trabajo que elegir un par de dibujos del film y narrar rápidamente lo que sucede, y quizá no tenían el tiempo –ni las ganas- que requería una buena adaptación al arte que parió a este personaje.

Pero lo más loco, es que investigando para esta nota vengo a descubrir QUE SÍ SE ADAPTÓ EN FORMATO DE HISTORIETA en una desconocida edición que se publicó exclusivamente en Bélgica para una tirada publicitaria de la marca de nafta Chevron… ¡y nunca la pudimos leer! Pero, entonces, ¿por qué nos hicieron fumar ese libro triste con los fotogramas en vez de la historieta? Ese es otro tema…

Las siguientes películas animadas de Astérix adaptaron aventuras ya realizadas para la revista Pilote, por lo que las adaptaciones gráficas no fueron necesarias. Para algunas, unieron dos aventuras ya serializadas en una sola peli, generando engendros a veces extraños, a veces infumables, a veces funcionales, pero la magia de Las Doce Pruebas no volvió, hasta que en 2003 salió a la venta la edición especial en DVD, que incluye escenas eliminadas a partir de bocetos de Goscinny, comentarios de la hija del guionista y algunos miembros del reparto, más un informe sobre los Studios Idéfix. Vale la pena capturarlo.

Para cerrar, tirémosle mierda a la peor adaptación posible de un comic de Astérix, esa vergüenza que son la serie de películas con actores del pequeño galo: “Astérix & Obélix contre César” (1999), “Astérix & Obélix: Mission Cléopâtre” (2002), “Astérix aux jeux olympiques” (2008) y “Astérix & Obélix: Au service de sa Majesté” (2012).

Obviamente no vi todas, por mi salud mental, pero prefiero que el cielo se caiga sobre mi cabeza antes que someterme a esa tortura. Prefiero que Asuranceturix me cante todo su repertorio antes que volver a ver un film con Roberto Benigni en el rol de Julio César. ¿Se puede ser tan irrespetuoso? ¡Por Tutatis y Belenos! ¡Aguante Astérix!

