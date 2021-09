Los archivos del Inspector McCurro

HIJES DE PUTES! Sí, ustedes. En la entrega pasada les pedí que me dijeran qué les pareció el e-pub ABSOLUT McCURRO que está disponible de manera totalmente GRATIS en comiqueandoshop.blogspot.com con todas las anécdotas, aventuras y fichas del Felino Fisgón de corrido y con nuevo material acompañando sus casos. NI UNO ME RESPONDIÓ. Me ningunean como si fuera una noticia sobre cómic tailandés reeditado en Bulgaria.

¿Qué tengo que hacer para que me den bola? ¿Hacer una comparación política entre Batman y Montoneros? ¿Denunciar una conspiración secreta de Milei contra el manga? Vamos, lectores. Con el detective del achaco muerto, necesitaba de ustedes más que nunca.

Me fallaron. Se acabó. Ya me pongo a charlar con la ‘gerencia’ de Comiqueando para abandonar la página y se quedan sin archivos de McCurro. Total, les chupa bien un huevo y la mitad del otro. Disfruten de estas últimas entregas, esta vez con un montón de fichas rescatadas de la oficina del Inspector, donde en TODAS aparece -de una u otra forma- un super-grupo.

Ya no me importa si les gustan o que comenten. A comerla