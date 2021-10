Los Archivos del Inspector McCurro

Ahora sí, en la recta final de la sección, en plena negociación para abandonar esta página, llega una nueva tanda de fichas rescatadas de los archivos incendiados del Felino Fisgón. En las 23 hay un personaje de Marvel… y bueno, sí, no me esforcé mucho en la selección, porque ahora me chupa un huevo si les gustan las fichas, si se descargan el e-pub de los Casos del Inspector del shop, si comentan, si leen esto o no. Queda mucha papa fina, ustedes se la pierden. Saludos.

Adán Babylon