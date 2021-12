Los archivos del Inspector McCurro

Bienvenides a la última entrega de esta sección. Así como lo leen. Nos vamos. Este es el último mes después de 45 entregas mensuales, entre los casos propiamente dichos y las fichas rescatadas de los archivos incendiados del Felino Fisgón. Y no es que se acabaron los curros o que se nos acabaron las fichas de los archivos. Simplemente me parece que ya cumplimos un ciclo, que ya a nadie le importan estas fichas, ni el espíritu de McCurro. Siempre quedarán por ahí las más de 450 fichas que les entregamos entre casos y archivos, el e-pub con todos los casos para descargarse gratis del ‘shop’ y la idea de que el que las hace puede que no las pague. Pero siempre habrá un McCurro atento para revelar los plagios del mundo comiquero.

Quiero terminar agradeciéndole a Jezabel Janos por la compañía en esta quijotada y a la gente de Comiqueando por este espacio aún después de desaparecido el Inspector. A los lectores va un ‘muchas gracias’ y ojalá extrañen esta sección, ojalá hubiesen posteado más comentarios y ojalá descubran solos muchos curros más de los que andan por ahí manchando este arte que tanto amamos.

Con estas 25 últimas fichas, se despide atte.

Adán Babylon

Long Live McCurro