Los archivos del Inspector McCurro

Hola, soy Adán Babylon.

Sean todes muy bienvenides a este espacio de memoria y admiración por un grande que se nos fue pero nos legó su obra. Ante sus ojos encontrarán algunas de las fichas de los casos del Inspector McCurro, único legado del felino fisgón tras su desaparición física. Para quienes como yo necesitan más de él, no dejen de visitar Los Casos del Inspector entre las notas antiguas. Quienes estén buscando algún personaje o autor en particular, no dejen de solicitarlo en los comentarios, que quizás la magia de McCurro cumpla sus deseos.

Listo. Hasta pronto.