Cuarentena en la oficina

-Che – arrancó aburrido Adam Babylon, el proto-guionista,- ¿y qué se sabe de la peli de Wonder Woman?

-Y qué sé yo- le respondió Jezabel Janos despatarrada en el sillón del felino detective,- la postergarán, como vienen haciendo con New Mutants…

-¿Sabés qué tendrían que hacer con Wonder Woman?- ella no le respondió, simplemente lo miró desafiante como diciendo ‘a ver, genio, sorprendeme’-. Una peli en la que se enfrenten Wonder Woman contra Wonder Woman.

-¿Vos me estás tomando el pelo?- lanzó sin filtro la asistente de McCurro. Ante la cara de decepción y tristeza del fanzinero se explayó un poco más. -¿Vos no viste el archivo F-7931?

-F… -balbuceó el joven transpirando como si hubiera comido dos kilos de ají putaparió. –No… ¿qué es? ¿Wonder Woman…?

-Contra Wonder Woman, Babylon- le terminó el concepto Janos.- Fijate en el primer cajón del archivero del fondo, las ordené ahí hace poco.

-Uh…-

-Vos tenés una puntería, chabón. ¿Cuál es tu próxima idea? ¿Hacer una tapa con piezas de rompecabezas?

-No me digas que hay muchas…

-H-5475- sentenció Jezabel y le lanzó un paquete de fichas al sudado guionista.

-Ah, bueno, nunca se me hubiera ocurrido que podían existir tantas…

-La puta, che, con este McCurro no se puede más ser creativo, todo es choreado de algún lado- se queja Babylon revoleando las fichas contra el escritorio.

-Hagamos la prueba, a ver, decime una idea lo más bizarra, algo que se te ocurra ahora como único y yo veo si encuentro algo en una ficha- lo desafió la joven asistente.

-Eh…- se secó varias veces la frente chorreante mientras descartaba ideas en busca de cosas más raras y nunca vistas.- Uh, qué sé yo…

-Dale, tirá una, una imagen que se te haya ocurrido para alguno de tus cómics, algo…

-Bueno, uno medio bizarro: se están por casar, pero uno es un esqueleto del Más Allá.

-Ah, bueno, E-5793- y se le derrumbó la sonrisa y el entusiasmo al fanzinero.- Me la hiciste muy fácil, Adam. Tomá- y le acercó dos fichas que extrajo de un cajón del escritorio.

-Pero la puta…- el fanzinero tiró al tacho de basura la toalla empapada con la que se había vuelto a secar la frente y examinaba las fichas como para ver si descubría cómo le habían sacado las ideas de la cabeza.

-¿Querés probar con otra?- lo tentó Jezabel.

-Mmm, no se me ocurre nada… Tenía una idea de un tipo arriba de un misil…

-¿Vos me estás cargando, Babylon?

-Uh, la puta.

-Y sí, L-3219, es más fácil que dejar colgada una colección de Salvat. Abrí el último cajón de aquel mueble.

-Pero, no pego una. Tengo el cerebro atrofiado…

-Pensate otra. Yo te ayudo- dijo Jezabel con una sonrisa.- ¿Una foto apuñalada? E-3927. ¿Alguien usando un microscopio? C-9897. ¿Se le sienta en la balanza mientras se pesa? F-0402. ¿Cortarse el pelo con una podadora? F-0184.

-Pero la puta madre, ¿tenés una bola de cristal?

-Sí, L-5975.

Fin.