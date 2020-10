Y como en plena pandemia McCurro tiene menos trabajo que patovica de boliche, nuestro desvencijado protagonista pasa las horas ahogando las penas en una mesita a la calle del bar de la esquina. Ya no está el viejo mozo que le sirviera tantos tragos durante años. No sabe si lo jubilaron o si murió de COVID, pero tampoco le importa. Ahora lo atiende directamente el dueño, un gordo con pinta de garca con el barbijo mal puesto, que no le apoya un vaso en la mesa sin ver los billetes. Pero prefiere el bar a la oficina. Adán Babylon y Jezabel Janos, sus asistentes y público entusiasta de sus anécdotas, siguen allí donde los agarrara la pandemia, atrapados por su miedo. El inspector no sabe cómo hacen para sobrevivir, para tener guita para los deliveris, para no matarse. La idea de una relación entre ellos es más improbable que una buena historia en el actual DCU.

Cuando el gordo garca le niega el fiarle una picadita con vermú, el inspector decide salir a caminar para aprovechar la tardecita primaveral. Apenas entonado, recuerda ponerse el barbijo, esa mascarita de un animé que desconoce, que se choreara de un stand pedorro en una convención más pedorra aún. Se mira en el reflejo de una vidriera desmantelada y le gusta cómo se ven esos dientes pintados sobre tela negra. ‘Es una cuestión de estilo’, le dice una parte de su cerebro y se larga a caminar sin rumbo con esa frase repiqueteándole entre las neuronas humedecidas por el vodka. Recuerda fragmentos de un caso en el que defendió a alguien de plagio por una cuestión de estilo… ‘El Camaleón Estilístico, sí… resultó buen tipo… si estuvieran mis asistentes les contaría ese caso… No todos los días se protege a un tipo que puede mutar su estilo al del artista que le gusta’.

McCurro recuerda cuando en su exilio por Europa lo contactó el gran dibujante argentino José Muñoz, al borde de un ataque de seborrea, enfurecido por considerarse víctima de un plagio. Le pidió ayuda y el felino fisgón pudo, no solamente probar que efectivamente un artista norteamericano copiaba el estilo –y hasta cuadros idénticos- de Muñoz, si no que también descubrió que ese artista había copiado a otros dibujantes y modificaba su estilo asimilándose con el de otro de manera sorprendente. Y recuerda sus palabras al dibujante de Alack Sinner: “Sí, José, te copió, pero ¿sabés qué? Tenés tres cosas en contra para iniciar acciones legales. El tipo es un capo. Su estilo está siempre en evolución y esa evolución pudo haberlo llevado a un estilo muy similar al tuyo. Es claro que vos lo inspiraste, le mostraste el camino, pero hay que saber mucho para llegar a algo parecido a lo que hacés vos, y éste lo hace bárbaro. Dos, es un gran homenaje. Este yanki está convencido de que Sampayo es el mejor dibujante del mundo, porque ustedes firman ‘Muñoz-Sampayo’ y en Estados Unidos, el dibujante va atrás. Si te copió un cuadro tal cual, es porque estaba perfeccionando su mutación, estaba asimilando tus técnicas y yeites para lograr adaptar su estilo al tuyo. No fue con maldad, fue con admiración.

Y tres, atrás de éste tipo está la DC Comics que es parte de la Warner que es una mega-empresa capaz de litigar durante décadas pagándole al mejor buffet de abogados del planeta hasta que te canses o te quedes sin guita, José. ¿Estás dispuesto a ir a un juicio largo y agotador para probar que el Camaleón te copió el estilo? ¿Pensás que vas a sacarle más de lo que vas a tener que poner en abogados y del tiempo que vas a perder de estar frente al tablero? Yo entiendo que no está bueno que te choreen, o que haya alguien por ahí dibujando muy a lo Muñoz, pero ¿sabés una cosa? El tipo ya encontró a otro a quien chorear y ya volvió a cambiar de estilo. No es más parecido a Muñoz, ya mutó para parecerse a otro y pronto va a volver a cambiar de acuerdo al artista que se le ponga adelante. Entiendo que le tengas bronca, pero ya pasó, fue una fase, ya terminó su período Muñoz, pasó por el Maguire y por el Bisley y sigue mutando, evolucionando. Es una cuestión de estilo…”. Y José le hizo caso y siguió dibujando.

Keith Giffen, qué grande”, rememora McCurro, y recuerda su investigación inicial, el descubrir los primeros palotes del artista en Defenders choreando a Kirby, después el primer trabajo que le dieron en DC fue continuar dibujando Kamandi pero copiando al Rey que se volvía a Marvel. Y después su fase Starlin en la Legión, sus afanos a Muñoz, esos especiales de Ambush Bug donde pelaba magia y asimilaba tal cual los estilos de diferentes dibujantes de todo el mundo y hasta su charla con el genial artista, cara a cara en San Diego, ya a fines de los 90’s.

“Por tu etapa en la Liga, por los mejores años de la Legión, por Ambush Bug, por Lobo, por el Heckler, por tanto, te merecés que todos te perdonen tus achacos estilísticos” le había dicho el inspector entre el brindis 36 y el 37 en una barra casi de madrugada. “Andá a cagar, Garfield de la ‘B’”- le dijo Giffen, y se paró y se fue sin torcer el rumbo, erguido y sereno como si no se hubiese clavado 14 whiskis. Es una cuestión de estilo…