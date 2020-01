El Más Grande

-Jezabel, hoy te tengo una tarea- dejó caer el felino fisgón desde atrás de su escritorio en cuanto la adolescente cruzó la puerta.

-Espero que no sea seguir buscando afanos en los dibujos de Cazador, ya con eso estuve como diez…

-Nop, calma, pequeña- la frenó el inspector sin mirarla. –B-9135.

-B… -trató de recordar Jezabel Janos.- No lo tengo. Es un caso viejo.

-Exacto, mi joven asistente. Es uno de mis preferidos. Es una secuela de mi viaje a Nueva York, uno de los primeros que me demostraron que podía seguir resolviendo desde acá casos para allá.

-No termino de entenderle- metió la adolescente comiquera.- Es un caso viejo, ya terminó, ¿qué quiere que haga?

-Te falta mucha sopa –o mucho alcohol,- si pensás que los casos definitivamente terminan- McCurro giró su sillón y Jezabel pudo ver que en su falda el gato tenía un bol con una cuchara.- El B-9135 es un caso que yo actualizo cada tanto y ahora te toca a vos. Estudialo y ponete a agregar fichas.

Janos tuvo que revolver pilas de fichas tiradas por el piso y en los archiveros más viejos, hasta que al final, en un bolso antiguo, encontró un paquete de fichas bajo el rótulo B-9135.

-¿”Doctor Doom gigante”?- leyó extrañada la asistente. -¿Doctor Doom gigante, inspector? ¿Qué es esto? Por favor, necesito me ponga en contexto. ¿En serio, “Doctor Doom gigante”?

-Estimada Jezabel- arrancó el gato con un hilo de líquido que le chorreaba desde la boca,- B-9135 es un caso con una historia particular y voy a contarte por qué es tan caro para mí…

Corría el año 1976, recién empezaba en realidad, era enero- el inspector lamió el fondo del bol y lo dejó sobre el escritorio.- Me llaman por teléfono. Era John Romita.

-¿Junior?– pregunta confundida Jezabel.

-No, querida- responde mal el felino,- J.R.Jr. debía ser un mocoso culo sucio que apenas empezaba a meter palotes en back-ups o pintar las sombras del padre. Estoy hablando de John Victor Romita Senior, el creador de Punisher, Rhino, Vulture, Kingpin, Bullseye, Nova, Mary Jane Watson, Tigra, el Hobgoblin, Brother Voodoo y Wolverine entre otros, para que tomes una dimensión de quién estamos hablando. El tipo que asentó el Marvel Way, el que definió un house style en los ‘60s y encaminó a cientos de artistas en las décadas siguientes. Un tipo intrínsecamente ligado al estilo Marvel, un riñón de la editorial de Stan…

-¿Un mediocre anquilosado en un estilo pasado de moda que nunca pudo ser Kirby?- metió Jezabel. El inspector frenó de golpe y abrió los ojos como hacía tiempo no lograba abrir. No sabía si gritarle, despedirla, putearla…

-Puede ser- bajó tres cambios y siguió. –Pero estamos en 1976, hacía poco que yo había estado en las oficinas de Marvel y había estado charlando con el Jefe de Arte, J.R. el Grande. Y ahora él me llamaba.

-McCurro, acá John Romita. Necesito de su magia- me dice el neoyorquino.- Estoy a punto de asesinar a Stan.

-Calma, John- le tiro tranqui,- cuénteme de qué se trata, en qué puedo ayudarlo.

-Mire, el tema es así. Estamos sacando una línea de libros con la gente de Simon & Schuster, que si bien reprintea material, están andando bárbaro en librerías. Ya agotamos “Origins of Marvel Comics” y “Son of Origins”, del año pasado, va en camino.

-No veo un problema en eso, Jazzy- los amigos le decimos Jazzy- acota el felino y retoma la anécdota.

-El problema, estimado inspector- me dice Romita- es que estuve estos últimos meses armando el nuevo libro, Bring On The Bad Guys, y le acabo de entregar la tapa que me tuvo noches despierto al bueno de Stan… y el muy hijo de puta me la rebotó. ¡A mí! ¡A su propio Director de Arte! ¿Qué sabe este chanta vende-humo de Arte?

-Calma, John. Te va a dar un pico de presión- lo tranquilizó el felino detective.- Inhala, exhala. Relájate. Vamos despacio. ¿Por qué Stan te rebotó la portada del libro?

-Porque dice que está muy vista. ¿Muy vista? ¿Esa es una excusa? ¿Desde cuándo uno rebota un trabajo artístico porque cree que está muy visto? Si fuera por eso el 50% de los comics de Marvel- ¿qué digo?,- el 80% de los comics que se publican en Estados Unidos deberían ser rechazados por estar demasiado vistos…

-John- trató de calmarlo el gato,- no te alteres. No creo que sea la primera vez que alguien te rebota un trabajo, ni va a ser la última…

-No, claro que no- interrumpió Romita Sr.,- pero teníamos fecha de salida Enero del ’76 y ahora la tapa que tengo casi lista al señor Lee le parece muy vista.

-Cuéntame un poco más, Jazzy. ¿Qué es el libro? ¿Qué consignas te dieron para la portada y qué les entregaste?

-El libro está compuesto por reediciones de los orígenes de los grandes villanos de la editorial y eso era lo que tenía que verse en la tapa. Doctor Doom, Red Skull, Loki, Green Goblin, Mephisto, Abomination, Dormammu, los siete clásicos. ¿Y qué entregué? Una ilustración que presenta a los siete, con un toque de obra de arte, mostrando a un enorme Doctor Doom, nuestra nave insignia entre todos estos personajes, bien al medio. Porque no nos engañemos, el más grande de todos es el Doctor Doom. Si alguien tiene que elegir a UN villano de Marvel, si las ventas de la editorial dependieran de UN personaje antagonista, claramente el más grande es Doctor Doom. Y eso es lo que les hice, en eso estuve trabajando a destajo varias noches, lo tengo hasta pintado ya, y este verdulero que cree que peinarse el peluquín es arte me viene a decir que está muy visto.

-A ver, John- intercedió McCurro,- repasemos. Me estás llamando para que yo use mis habilidades detectivescas dentro del mundo del cómic, para que compruebe si Stan tiene razón, si están muy usadas las portadas con el Doctor más grande que el resto de los personajes.

-Exacto.

-Está bien, John, acepto. Ya me pongo con eso- le dije y me puse a revisar material de Marvel desde sus inicios, en busca de portadas con Doctor Doom gigante.

-¿Y qué pasó?- inquirió enganchada Jezabel.

-Bueno, B-9135- McCurro separó unas fichas del piloncito.- Mirá, estas son las que le mandé a Romita en el ’76.

-Es claro que Stan tenía razón.

-Bueno, si tenemos en cuenta que veníamos de quince años de comics de Marvel, que doce tapas tengan a un Doom grandote…

-Es casi un choreo. Está muy visto. Basta de Dr. Doom gigante- sentenció la joven asistente.

-Bueno, no fue fácil que John lo entendiera, pero hablé con Stan y le expliqué que JR era la cara de la editorial y la cara tiene que tener una sonrisa.

-Y le pagaron extra- dedujo Jezabel.

-Sí, Stan logró que la gente de Simon & Schuster le comprara el boceto por una suma muy interesante. Llamé a John y me agradeció por el trabajo. Se puso a dibujar otra tapa y el libro salió al final en Octubre. Me mandó un par de regalo y yo le prometí que iba a mantener el caso activo para mostrarle cuán fácil se cae en la tentación de Dr. Doom gigante. Cada tanto le mando copias de las fichas que voy agregando. Ahora te toca a vos, Jeza. Dale, bien tipiaditas, hacete un par para mañana así después se las mando a JR Senior.

-Doctor Doom gigante… la puta madre, mirá cómo termino enganchada en estas boludeces- y la joven se fue de la oficina, dejando al gato sentado en su sillón, repasando las muchas fichas con portadas donde el dictador de Latveria sigue siendo el más grande.

Para el amigo Pancho, embajador tucumano en Latveria.