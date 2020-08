El origen del Mal

Resumen del capítulo anterior: Después de meses desaparecido, McCurro vuelve desde Estados Unidos a la oficina tras haber resuelto un caso que involucra a los profundos archivos N, su origen secreto y al misterioso ser Que No Puede Ser Nombrado Ni Con Permiso del Juez.

-Basta de prolegómenos, Inspector- sentenció Jezabel Janos.- O me cuenta todo ya o me voy a una marcha anticuarentena a contagiarme el virus.

-Está bien, voy a desclasificar los archivos N, pero sepan que ésta puede ser la última columna de McCurro, puede ser que la próxima vez que vengan a esta oficina encuentren mi cadáver tirado y va a parecer un accidente…

-Ay, McCurro, tarda más en arrancar que George R.R. Martin para terminar los libros de Game of Thrones -metió el seudo-guionista Adrián Valdez, mientras se secaba la transpiración de la cara.- Largue de una vez. ¿Dónde estaba? ¿Qué pasó? ¿Qué tienen que ver el Innombrable y su origen?

-Ya voy, déjenme hablar. Servime otro vasito de vodka y arranco.

El felino fisgón se clavó un fondo blanco de Absolut Anchoa, acomodó las patas sobre el escritorio y mirando al techo empezó el relato. –Voy a empezar con el ‘dónde’… o el por qué Marion, Indiana, ese pueblito de mierda como bien lo describió acá, nuestra asistente estrella- y señaló vagamente a Jezabel.- En Marion vive Jim Davis. –y terminó la oración ahí. Clavó el relato esperando que los jóvenes oyentes decodificaran por sí solos la trama con solamente ese nombre. Por supuesto, Adán y Jeza sólo lograron abrir los ojos y esperar asombrados –casi enojados- que el detective continuara su relato.- Bueno, yo conocí a Jim en mi segundo viaje a los States, a principios de los 70’s, podríamos decir que quedó impactado con un gato parlanchín de pocas pulgas y grandes apetitos, ¿no les suena a nada?- nuevamente la desazón y el hartazgo fueron lo único que el felino encontró como reflejo en la cara de los asistentes. –Jim Davis empezó a publicar la tira diaria más famosa del mundo en Junio del ’78, y siempre fuimos buenos amigos. Él se inspiró en mí para su creación y mantuvimos contacto durante décadas. Su personaje felino le generó fama y fortuna, un éxito ininterrumpido que ya lleva más de 40 años.

-¿Usted inspiró a Garfield?- balbuceó Babylon tratando de unir cabos en su asombrada mente.

-Exactamente, mi avispado guionista en ciernes. Y de ahí vengo. Tuve que ir para una reunión llamado por Jim donde me esperaba un concilio que necesitaba mis conocimientos para actuar contra Aquel Que No Puede Ser Nombrado Ni Con Permiso del Juez…

Adán se horrorizó y Jezabel se enojó – Pero, ¿de quién mierda hablan? ¿Por qué no lo pueden nombrar?

-Estimada asistente- retomó McCurro,- nombrar a ese ser desalmado puede traer consecuencias nefastas. Yo una vez me puse en contra a un poderoso empresario y humorista gráfico y de ahí en más mi vida se fue en picada, mis desgracias y mi bancarrota no tuvieron fin hasta años después de su muerte; no quiero invocar sin necesidad a este otro humorista gráfico y empresario que puede soltarnos sus jueces amigos, sus poderosos editores de alta alcurnia o sus matones a sueldo. Dejémoslo así por ahora. Cuando haga falta, lo nombraremos y nos atendremos a las consecuencias. Sólo baste decir que cuando este ser oscuro estableció a su personaje, allá por 1996, Jim me alertó y comencé el archivo N.

-Pero, inspector, ¿se da cuenta de que todavía no contó nada? Nos tiene atrapados como a mitad de la maxi-saga, ¿qué tiene que ver esto con su origen secreto?- preguntó confundido Adrián, transpirado como si hubiese corrido una maratón.

-Bueno, quizás tiene que ver que la caja en la que vine escondido desde los United States tenía un cargamento ilegal de hongos dentro de trade paperbacks de la Doom Patrol. Me cuesta mantenerme coherente…

-¿En la caja hay TPs de Morrison?- se relamió el barbado guionista agarrado al apoya brazos de su sillón.

-No se te ocurra levantarte de ahí- lo amenazó Jezabel.- Hasta que este gato no termine de responder todas las preguntas, nadie se mueve de su lugar. Y usted- dijo con furia, señalando a McCurro- retome la historia para darle sentido a todo esto o va a desear haber contraído el virus y haber sucumbido en un hospital público norteamericano.

-Está bien, sigo- gesticuló el gato detective. –Antes de viajar para allá hice copias de todo el archivo N y las llevé al cónclave en Indiana. Quedaron en manos de Jim y los otros artistas que pudieron allegarse hasta allí en plena pandemia. Necesitábamos todas las pruebas del accionar del delincuente más grande del mundillo del comic…

-¿Otra vez Liefeld?- metió azorada la joven asistente.

-No, Jezabel. Estamos hablando de alguien más osado, peligroso y odiado que el mismísimo Rob.

-Si no lo van a nombrar, ¿puedo aunque sea abrir el archivo N y ver algunas fichas, para saber de quién estamos hablando?

-Sí, claro. La llave del candado está dentro del tanque de agua del inodoro, dentro de un huevo Kinder. Andá a buscarlo. Yo, mientras, les cuento mi origen secreto, porque después de mostrar esas fichas, puede que no haya más McCurro, ever.

La asistente se paró y corrió al bañito. El inspector se sirvió otro vasito de vodka y se lo clavó de un saque. Adán, al borde del llanto, se secaba la transpiración con un toallón de Los Vengadores.

-Poco se sabe de mí persona- arrancó el felino en un claro estado alterado de conciencia,- pero les voy a hacer un resumen. Hace muchos años, en una tierra paralela donde todos son gatos parlantes, una ola de antimateria puso de aviso a los más grandes científicos del inminente final. Corridos por el poco tiempo, mis padres construyeron una nave interdimensional donde apenas entraba una cría y me salvaron enviándome a otra dimensión. Caí en la Costanera Sur y caminé sin rumbo por la ciudad, magullado y confundido. Cerca del Centro, me mordió un hombre afectado por la radiación producida por una Misterix en mal estado y adquirí extrañas habilidades, además de la comprensión del idioma. Herido me dejé caer por una alcantarilla y floté a la deriva por debajo de la ciudad, hasta que me rescató un anciano ratón detective que me enseñó el oficio. Fue como mi padre adoptivo, pero una noche, unos tipos disfrazados del gato Rulito, un personaje de historietas local, remedo del Gato Félix, asesinaron a mi tutor y juré vengarme de…

-Basta, McCurro- y Jezabel golpeó el escritorio. –Basta de lugares comunes y plagios berretas. Si no quiere -o no puede- contarnos su historia verdadera, no nos mienta con pavadas frecuentes. Vaya al grano. ¿Qué tiene que ver su origen con el caso del plagiador que no se puede nombrar?

-¿No me ven parecido a alguien?- y el felino se señaló mientras se paraba en su sillón,- ¿no les recuerdo a un personaje de historietas muy famoso?

-Bueno, sí, obvio- arrancó Babylon,- pero pensamos que no se podía nombrar.

-Exacto- aseveró el inspector.- Ni Con Permiso del Juez.

-Ni-C-on… Y… usted… -Jezabel se congeló junto al archivero y a medida que se daba cuenta de la situación, se horrorizaba y abría sus ojos. -No puede ser…

-McCurro, para servirles- y el movimiento del sillón giratorio lo dejó en cuatro patas sobre el escritorio. -¿Qué más necesitan? ¿Un mapa? Gato conoce a Jim Davis, Jim Davis crea al gato Garfield, un joven argentino chorea a Garfield y “crea” a Gaturro. Ya está. Lo dije. No hay vuelta atrás. ¿Abriste el cajón, Jeza? ¿Podés sacar la foto que está delante de todo? Esa es la prueba 1, la que demuestra la conexión y el Génesis del afano. La mostramos y vamos todos a Tribunales, pero dale que va… El resto, en el capítulo que viene…

Continuará…