Los juegos del embole

Resumen del capítulo anterior: Jezabel Janos y Adam Babylon, los asistentes del inspector McCurro están cumpliendo con la cuarentena en la oficina del felino fisgón, quien se encuentra desaparecido.

-Qué embole. Hagamos un juego- propone Jezabel aburrida frente a una caja de fichas. -Cada uno saca una tarjeta al azar y en base a ese código busca todas las fichas que haya con ese número. El que saca el grupo temático con más fichas, gana.

-¿No puedo ir de nuevo al chino a ver si llegaron los rollos de papel higiénico?

-¿Otra vez, Adam? El cana de la esquina ya te pidió el permiso para circular dos veces, ¿tan chota te parece mi propuesta?

-No, qué sé yo… Está bien, dale, juguemos, el que pierde limpia el baño- y metió la mano en un archivero metálico sin mirar. –A ver, saqué… D-4782, “Súper Gordos”… son, tres fichas.

-Ah, bastante bien- asintió la joven.- A ver, voy yo…

-Pará, no vale En la Boca del Mostro, ni Esfinges, ni las de la Mona Lisa, ni Doom Gigante, ni…

-Bueno, bueno, calmate que transpirás más y manchás el escritorio. Tienen que ser fichas que nunca hayamos visto. Acá agarré una- siguió Jeza,- nunca la había visto, es la número M-2071, “Crucifixión en X”, y hay…

-Dale, dejate de joder, no puede haber tres fichas, te gané…- se emocionó el proto-guioinsta.

-…dos fichas- concluyó ella.- Okey, Uno a cero, vas ganando.

-Voy yo, eh- anunció Babylon metiendo la mano en su archivero con los ojos cerrados,- y saco, saco, la ficha código J-1783, “Dos listos en la cornisa con la luna de fondo”. Pffff, ¿qué había fumado McCurro ese día?

-¿Cuántas fichas son?

-Epa… Cinco, tengo cinco, vamos los pibes.

-Uh, difícil, pero no imposible- dice Jezabel revolviendo con la mano las tarjetas de un cajón mientras mira al techo.- Vamos, gato detective, dame un caso importante. Acá, sale esta… y es la ficha número… M-5736. ¡Vamos!

-Pará, no te emocionés, ¿qué es?

-“Relojes de arena con más que arena”.

-¿Y con eso pensás que hizo más de cinco fichas? Son quince tapas, eh- tiró mientras acompañaba con un montoncito con los dedos.

-… Nnn… doce, trece, CATORCE. ¡Tomá!

-¿Catorce? ¡No puede ser! ¡Las quiero ver en mesa!

-Secate las manos si las vas a tocar. Mejor limpiate con alcohol en gel.

-No, no, está bien. Mierda, catorce… Me cagaste.

-Cuarenta y dos tapas, up your ass- festejó Jeza.- Uno a uno, dale, última ronda, el que gana esta, gana todo, zafa de limpiar el baño y de volver a ordenar las fichas donde estaban.

-Dale, voy yo… Vamos, eh- Adam metió la mano en un cajón y sin mirar sacó otra tarjeta poco amarillenta. –A ver, código L-7700… “Batman Gigantesco con Interacción”. Otro delirio, la puta madre. Y hay… Siete, ¡siete fichas, vamos, carajo!

–Qué turro- se quejó Jezabel,- cualquier cosa con Batman hay montones. Ahí voy, eh- y metió la mano ella.- Saqué una ficha con el código… K-7601, nuevita, “Cartas de Tarot” es el tema y hay…

-Puta madre, seguro hay muchas… -y el grandote se secó la transpiración de la frente con un toallón playero de Popeye que vio mejores épocas.

-No creas, eh, K-7601, hay… siete. ¡Siete! ¡Empatamos! Mirá, veintiuna tapas.

-Bueno, una ronda más de desempate. Y en esta te gano. Vamos, Currito, dame suerte- y Adam metió la manaza en el cajón, revolvió un poco y extrajo una ficha.- Bien, me gusta, es “Un cuarto de tapa para cada miembro”, todas tapas de Fantastic Four, parece. Código I-0461, y son… a ver…

-Uy, qué guacho, deben ser mil fichas…

-No, eh, pará, cinco, nada más. Esperaba más, pero bueno, son cinco…- sonrió el fanzinero.

-Está duro ahora. A ver, gato sorete, mandame un código abultado, vamos que no quiero limpiar ese baño otra vez –y la asistente introdujo la mano en otro de los cajones del enquilombado escritorio.- Y tengo la ficha… J-7748, nunca vista, cuyo tema reza… uy, no, otra boludez de borracho… “El traje de Flash, sin Flash”.

-¡Vamos, carajo, que zafé del baño!- festejó el guionista en ciernes.

-Paremos la bati-moto que todavía no terminé de sacar fichas con este código- lo retó Jezabel. –Tranquilito. Porque tengo cinco, seis, siete- y su sonrisa crecía mientras la del barbado fanzinero desaparecía,- ocho, ¡ocho! Vamos, Flash, ocho fichas, mirá y llorá- la asistente tiró las ocho fichas sobre la mesa y festejó dando una vuelta en el sillón giratorio del inspector.

-Pero, la puta madre, gato del orto, ¿cómo va a meter ocho fichas de esta poronga? ¿A quién se le…? O sea, ¿cómo puede ser que a tanta gente se le haya ocurrido hacer una tapa de Flash, con el traje vacío?

-Veinticuatro tapas- sonrió la asistente.- Y bueno, Adam, hablando de traje, ahí tenés los guantes, barbijo, el guardapolvo, si querés ponete algo de gorro y vía, lavandina, Cif, cepillo, con todo, eh? Quiero ese baño impecable. Y me ordenás las fichitas.

El proto-guionista se paró enojado, agarró todas las tarjetas que estaban sobre el escritorio y las revoleó a la mierda. Mientras enfilaba puteando bajo hacia el baño, Jezabel reía y jugaba con las fichas que caían como hojas de árboles en un otoño que transcurría fuera de la oficina y apenas podía vislumbrar por la ventana.

Fin.