Los milagrosos choreos de Marvelman (parte 6)

El felino se clavó un vasito un líquido ámbar y continuó.

–Toddy ya había reescrito la historia de Spawn para dejar afuera a las creaciones de Neil, pero para cubrir el rol de Cogliostro, en la Spawn nº150 “crea” a un nuevo personaje: el ‘Man of Miracles’. Claramente es un choreo a Miracleman, que hasta tiene las dos M en el pecho, con una especie de sobretodo. De hecho, hay una película para tele del año ‘99 con John Ritter que se llamó ‘Man of Miracles’ y es la historia de un bombero. Bueno, ponele el traje de bombero a Miracleman y tenés a la nueva gran creación de McFarlane.

-¡Santos achacos, Batman!

-Exacto, Adán. Pero la empresa judicial de Gaiman sigue avanzando y en 2009 descubre que lo que McFarlane compró a Eclipse era la marca registrada de Miracleman que había vencido antes de que la adquiriera. Es decir, Todd era dueño de dos logos que ya no podía usar.

-Es decir que Gaiman…

-El reclamo de Mc sobre los derechos de Miracleman es ilegítimo ya que los derechos que compró de Eclipse NO incluían a este personaje porque Eclipse NO tenía los derechos. Ni ellos ni nadie con quien los hubieran repartido, por el simple hecho de que Pacific se los compró a la Quality Communications, la de la Warrior, que NUNCA tuvo los derechos. Esta empresa británica –vía Skinn- decía haberlos adquirido de la Alan Class Comics, los que se quedaron con la L. Miller, pero legalmente la editorial de ese Miller nunca presentó quiebra, por ende, era todo fraudulento. De hecho, la Marvels and Miracles LLC descubrió que en varias revistas de Captain Miracle del año ’61, Mick Anglo agregó una línea chiquita que decía que él tenía el copyright del personaje y eso bastaba para devolverle los derechos al autor original.

-¡Como le dijo Moore a Gaiman!

-Las acciones de la Anglo Comics habían estado pasando de mano en mano hasta llegar al el músico Joe Campbell que quiso revivir al personaje en Inglaterra, e incluso republicar lo de Moore bajo el nombre Masterman, pero no logró cerrar nada por el maremágnum judicial que sacudía al personaje. Y Mick Anglo estaba vivo. Ahí, llamé a Joe Quesada y le dije: No des más vueltas, papá. Tenés a McFarlane afuera, tenés a Gaiman adentro, poné un billete para Campbell y otro para Anglo y te quedás con Marvelman.

-Claro, en la San Diego Comic Con de 2009 fue cuando Marvel anunció que iban a publicar Marvelman enterito…

-Exacto. Semanas antes de eso, Marvel le compró a Anglo los derechos para reimprimir historias viejas, arregló con el músico este, e incluso quisieron arreglar a Moore, pero el barbado brujo”de Northampton se negó siquiera a que pusieran su nombre. ‘Toda la guita que me corresponde, dénsela a Anglo o a su familia, estoy feliz de que el verdadero artista detrás del personaje vea la guita que le corresponde”. Y tras cinco intentos fallidos de McFarlane por registrar el personaje a su nombre, es la Marvel quien lo registra con el nombre original.

-Y colorín colora-

-No, señor- lo frenó McCurro congelándole la sonrisa al proto-guionista.- Todavía no terminó.

-Pero…

-Chst. Escuche qué hizo Marvel con todo esto.

-Ah… Bueno…- Adán agachó la cabeza y aprovechó para secarse la transpiración de la cara.

-En junio de 2010 aparece el one-shot «Marvelman Classic Primer” con reprints y nuevas páginas de Mick Anglo, más entrevistas al autor y otros involucrados en la historia del personaje. El mes siguiente se lanza la serie regular Marvelman Family’s Finest que republica historias viejas de la primer camada inglesa. Así mismo, el hardcover de agosto, Marvelman Classic Vol. 1 muestra material viejo, pero claramente eso no era lo que le interesaba al público y tras tres tomos que venden muy poco, se cancela la colección. Recién en Enero de 2014 comienzan los reprints del material que editó la Warrior (y después Eclipse), recoloreado y reletreado, con la salvedad de que esta vez, en los créditos, figuraba como guionista “el escritor original”, para subsanar el capricho de Moore. Y páginas extras con material (no comic) a rolete. Recién en Febrero de 2015 sale a la venta el primer material nuevo de Marvelman en 20 años: el All-New Miracleman Annual 1, donde Marvel recupera la historia que supuestamente había escrito Grant Morrison en los ‘80 para cubrir la retirada de Moore de la Warrior, ahora con dibujos de Joe Quesada, y una historia nueva de Peter Milligan y Mike Allred.

-Por favor, inspector, pare de tirar nombres de ese calibre porque es demasiado todo junto. Moore, Gaiman, ahora Morrison. Me voy a morir de un síncope.

-Ese año, Marvel reedita todo el primer arco de Gaiman: The Golden Age, y anuncia Miracleman by Gaiman & Buckingham: The Silver Age’, pero nunca salen a la venta. En la Comic Con de 2018 se excusaron por temas legales que nunca explicaron, lo prometieron para este año, pero tampoco a salió nada.

-¡La maldición de Marvelman ataca de nuevo!

-Bueno, Mick Anglo murió con más de 90 años, habiendo recuperado los derechos y mucha plata, y Gaiman y Moore (los únicos otros dos guionistas en 65 años) no se pueden quejar- metió el gato y se mandó el fondo de la botella directo del pico.

-Marvelman, Captain Miracle, Miracleman… – el grandote asistente llevaba la cuenta con los dedos- Masterman, Man of Miracles…

-En Brasil en los ´60 lo publicaban como Marvel Jack…- le mostró el dedo del medio el inspector.

-Es demasiado. Casi diez empresas se pelearon por los derechos, se gastó más guita en problemas legales que en ganancias reales del personaje, y encima sigue siendo uno de los mejores comics que leí en mi vida. ¿No le parece que está maldito?

-Maldito va a estar cuando Disney se dé cuenta que lo tiene y empiece a explotarlo.

-Uy, no, la puta madre. Ahora sí que me cagó la tarde. ¿No tiene otra botella de ese veneno que está tomando?

FIN.