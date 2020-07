Resumen del capítulo anterior: Después de meses desaparecido, McCurro vuelve desde Estados Unidos a la oficina tras haber resuelto un misterioso caso.

Adam Babylon y Jezabel Janos, los asistentes del inspector, lo miraban atónitos mientras el felino fisgón devoraba lata tras lata de Gati vencidas que encontraron en una despensa. Que se clavara una botella de vodka entera, ya no los asombraba.

-Veo que hay un kilombo de fichas… Pensé que iban a aprovechar la cuarentena para ordenar, no para vaciarme todos los cajones…- tiró McCurro al pasar, entre tenedorazo y tenedorazo.

-No se preocupe- se hizo cargo Adam.- Esto va para largo. Tenemos tiempo de ordenar todo, volverlo a desordenar y ordenarlo otra vez… Varias veces más…

-Lo que no puede esperar es su historia, inspector- sentenció la joven.- No sabíamos nada de usted desde… abril, creo. ¿Dónde estuvo? Y no me diga una ciudad pedorra de Estados Unidos.

El gato se terminó el vodka directo del pico, eructó y tiró la botella al tacho de basura. –Estimados lacayos, la historia que tengo que contarles es demasiado complicada para mi mente en estos momentos. Y para las suyas en cualquiera de ellos…

-Si implica al Que No Puede Ser Nombrado Ni Con Permiso del Juez, seguro es algo turbio- dijo Babylon con la frente brillante por los ríos de sudor que le chorreaban hasta la barba. Estaba claramente aterrado, toda su humanidad hecha un ovillo en un sillón, con los ojos clavados en McCurro.

-Otra vez nombran a ese ser. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Por qué no se lo puede nombrar y Adam está cagado en las patas desde que usted lo mencionó?

-Creí que ya habías visto el archivero metálico al lado de la puerta del baño- dejó caer el inspector sin mirar a la joven.

-¿El que está con candado?- se defendió enojada. –No, inspector, mi límite con la propiedad privada llega hasta que tengo que violar la ley. Le abrimos los cajones, jugamos con las fichas para combatir el aburrimiento, pero no violentamos ‘los archivos secretos N’.

-Bueno, hiciste bien… Por que para explicarte este caso, vamos a tener que abrirlo y voy a tener que contarles mi origen secreto.

-Y dele- se puso de pie el proto-guionista ansioso,- cuéntelo ahora, ¿qué espera?

-Tengo que hacer la digestión, dormir una siesta para reponerme del encierro y crear clima para el capítulo que viene.

-¿Qué?- se enojó Jezabel- ¿Nos va a dejar así? ¿Acá? Pero… con esto no tenemos ni para una entrega. Es el capítulo más pedorro de la historia de los ‘McCurro’.

-Está bien- los hizo callar el inspector sacudiendo la mano, como ventilando las quejas. –Pongan unas fichas como relleno y el capítulo que viene se van a caer de culo.

Continuará.