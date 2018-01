Viruta, Chicharrón, Spareribs & Gravy

-Quiero confirmar un robo.

-Esta no es la Estación de Policía, muñeca.

-Quiero contratarlo para que reúna las pruebas que comprueben un robo.

-Ahora está en la oficina indicada, pero sepa que mis servicios no son baratos.

– ¿Qué te me venís a hacer el exitoso si sos un gato plagiado, sin un sólo cliente? Recurro a vos porque no me queda otra y tenés buenas recomendaciones de un tal Muñonez… Te pago en Whiskas y unos tomos de Salvat que tengo repetidos.

-Excelente. Acepto el caso. ¿Por dónde comenzamos?

Así arrancaba otro día normal en mis oficinas. Una mujer desesperada, un caso para desentrañar.

-¿Le suena ‘Viruta y Chicharrón’, inspector McCurro?

-Parece el nombre de un tango.

-Sí, también, pero primero fueron personajes de historietas argentinas, a principios del Siglo XX.

-¿Usted tiene los derechos y Walsen quiere hacer una edición pirata en España?

-No, imbécil. Durante muchos años Viruta y Chicharrón ostentaron el título de ‘la primera historieta de la Argentina’, hasta que dos trasnochados, el Mago Ostuni y su socio García, empezaron una campaña ventilando que en realidad eran copias de un cómic norteamericano.

-Si quiere que los haga desaparecer, ese es otro precio, si me tengo que ensuciar las…

-No, inspector. Cállese y escuche. Viruta y Chicharrón pertenecen a Caras y Caretas. Y yo también. Me encomendaron limpiar el camino para relanzar a estos personajes, con versión animada, merchandising, todo, y no puedo avanzar con el riesgo de que alguien salte a denunciar un choreo, a reclamar derechos desde Norteamérica. Necesito que usted investigue todo lo posible sobre esta historieta y confirme o niegue la supuesta teoría del achaco.

-Estamos hablando de una historieta de hace más de un siglo…

-Claramente. Sé lo que le pedimos, y sé que la propiedad intelectual caduca, pero no todos somos Disney. Mickey nunca será de domino público y DC nunca va a perder a Superman. La Ley es una prostituta cara, inspector. Caras y Caretas quiere carta blanca con estos personajes y yo necesito que usted averigüe cuán cierto es esto del plagio. ¿Está claro?

-Como las tetas de Snowbird.

-Bien. Espero resultados. Llámeme en cuanto tenga la información. El tiempo es dinero, inspector McCurro. O Whiskas en su caso. Adiós- y la hermosa mujer abandonó la oficina con un portazo que sacudió mis estanterías.

Sin perder un instante me comuniqué con mi agente en la Biblioteca Nacional y partí raudo a recavar información.

Llegué rápidamente y en la más hoscas de las salas me estaba esperando Quesito, con una sonrisa que se escapaba de entre sus cachetes.

Ya tengo el caso resuelto- me dice el rata de mi contacto en la biblioteca,- encontré el catálogo La Historieta Mundial, que se daba en la Primera Bienal de la Historieta, acá en Buenos Aires, la de 1968 que organizaron Lipszyc y Oscar Masotta, y tomé nota; dice así, oiga: “1912. A partir de este año comienzan a aparecer en Caras y Caretas las primeras series con personajes fijos. La inicial es Viruta y Chicharrón. Se publicó durante 20 años”. Tomá mate.

¿Y te quedaste con eso? No sabés ni quién es el autor, Quesito.

Uh… No, pero, hay una imagen de Viruta y Chicharrón, un aviso de vermouth de aquellos años realizado por… a ver, pará que lo encuentro, porque lo anoté en algún lado… Manuel Redondo, ahí está, cierra por todos lados porque es el que hacía Sarrasqueta para la Caras y Caretas.

Mirá qué bien…

Sí, es una página entera.

¿Y toda la página es del aviso con Viruta y Chicharrón?

Bueno, no, se ve grandote un Sarasqueta y chiquito en una esquina a estos dos perejiles. Pero dice: “1913. Anuncio publicitario con Viruta y Chicharrón y página de Sarrasqueta de Manuel Redondo”.

Entonces no dice exactamente que Viruta y Chicharrón sean de Redondo, Queso.

Bueno, pero es el catálogo del Di Tela, piedra fundacional de la investigación moderna sobre cómics en Argentina.

Todo lo que quieras, pero si le llevo eso a la mina que me contrató me tira al patio de la abuelita y despierta a los perros. Acá hay algo más. ¿Tenemos acceso a las Caras y Caretas de 1910 a 1930?

Obviamente, las tengo acá preparadas, McCurro- y señaló una pila de revistas añejas.- Póngase cómodo, yo voy a rastrear al área restringida, a ver qué más puedo encontrar.

Y ni lerdo ni perezoso me puse a hojear revistas con una capa de polvo más viejo que mi bisabuelo. Cuando estaba terminando el último ejemplar, apareció de nuevo Quesito, con un par de libros bajo el brazo.

– ¿Encontró algo, inspector? ¿Le sirvieron las revistas?

-Ciertamente, roedor amigo. He llegado a varias conclusiones que aportan data a este caso. Primero: Caras y Caretas fue fundada por Eustaquio Pellicer en Montevideo, en el año 1898 y dirigida por Fray Mocho; es la primera revista donde además de la sátira política se empiezan a ver relatos costumbristas y se traslada prontamente a Buenos Aires donde se convertirá en un éxito entre las clases letradas y los inmigrantes que podían ver la actualidad desde un enfoque cómico a través de los dibujos. Segundo: Durante los primeros años de la década del ’10, Caras y Caretas anuncia que tira 110.500 ejemplares por número. Es indiscutiblemente el semanario argentino de mayor difusión, el más importante, imitado y el más recordado del período. Parte de esto lo debe a su espíritu innovador, como por ejemplo, al darle un espacio a las historietas –bajo el título “Para los Niños”, en parte para pelearle público a la Tit-Bits, la revista de aventuras dirigida por Rodolfo de Puga de la editorial Láinez, donde se publicaban –desde 1909- los primeros comics británicos y norteamericanos, rebautizados en su mayoría con nombres locales.

-Ahí está- salta Quesito;- chorearse comics de los diarios extranjeros era un uso común en esa época. Había tanta distancia, era tan difícil que se enteraran, que era todo un dale que va…

-Muy probablemente, roedor, pero no me interrumpas. Sigo. Tercero: Las aventuras de Viruta y Chicharrón apareció por primera vez el 27 de abril de 1912 en la Caras y Caretas 708, y por última, en el número 1112, fechada el 24 de enero de 1920, es decir, que se publicó durante poco menos que ocho años, y no veinte o treinta, como se suele decir. Las tiras no estaban firmadas, al menos en los primeros años, aunque fueron personajes fijos, casi siempre en las primeras páginas de la revista e incluso se paseaban por las tapas del prestigioso semanario. Casi todas las tiras de Viruta y Chicharrón terminaban con el remate “¡Llama a un automóvil!” dicho por el flaco Chicharrón, que en esa época fue un golazo, al mejor estilo PLOP! de Condorito, o al “Y si no me tienen fe” del Manosanta de Olmedo. En los carnavales de la década del ’10 los chicos se disfrazaban de Viruta y Chicharrón para los desfiles y mandaban las fotos a la revista, los músicos les dedicaban canciones y las empresas de cigarrillos utilizaban sus imágenes en sus campañas. Eran la puta gloria.

-Bueno, si me permite agregar, inspector, encontré datos en el libro ‘La Historia del Comic en la Argentina’ de Néstor Giunta, que indican que el dibujante sería el español Manuel Redondo, con guión de Juan Sasnay.

– Quesito, no está mal que aportes cosas, que tengas iniciativa, pero ese dato no está chequeado. Quedate calladito que ya voy a llegar a eso y vas a ver el error que estás repitiendo. Decía: Cuarto. Si bien en los índices de Caras y Caretas nunca figuró el autor, en su edición del 2 de noviembre de 1918 anuncia el fallecimiento de Sanuy, a quien le atribuyen haber sido el dibujante durante “largo tiempo” de Viruta y Chicharrón. Y a partir de ahí, sigue saliendo un par de años con los dibujos claramente realizados por otra mano. Es decir, lo de Redondo es un mito, tal vez por ese epígrafe del aviso del vermouth Carpano en el catálogo que bien vos marcabas.

-Pero, ¿quién es este Sanuy? ¿Es el verdadero autor?

-Ah, mi querido Queso, a mí también me picó la curiosidad cuando leí esa necrológica y averigüé por mi cuenta. Aprenda: Juan Sanuy en realidad era Octavio Juan Bellver, de origen español, que se trasladó a Montevideo siendo muy joven. Ahí conoce a algunos miembros de Caras y Caretas antes de que cruzaran el charco y él también se viene a Buenos Aires a seguir dibujando para la revista, donde a veces firmaba con una pequeña “S” en una esquinita de la página.

-Entonces, él sí las dibujaba ¿no hubo choreo? ¿Tiene razón Torre cuando afirma en su libro que Viruta y Chicharrón fue la primera historieta publicada en Argentina?

-La segunda pregunta es más fácil. No, no es la primera. Es la primera muy exitosa, pero ni siquiera es la primera moderna que sigue los cánones de la prensa yanqui. Mirá esta revista, La Vida Moderna, ¿ves este linyera con esa latita en la cabeza?

-¿Es Viruta?- preguntó sorprendido mi amigo roedor.

-Nop. A partir de 1908 ahí empezaron a salir las aventuras de Cocoliche, por supuesto, sin firma.

– Lo veo conocido, me suena…

-Y así debe ser, querido Quesito, ese no es otro que Happy Hooligan, el linyera creado por Frederick Burr Opper en 1900, un personaje muy popular en Estados Unidos. Cocoliche, le decían acá…

-Pero… entonces a Opper… ¿y Viruta y Chi…? ¿Y Sanuy como artista creador?

-Mirá, Queso, con respecto a si Sanuy creó a estos personajes, te cuento que así como vos me trajiste el catálogo de la Bienal del Di Tela, yo encontré el de la primera bienal de Córdoba, de 1972, que en la sección Revistas aclara: “Viruta y Chicharrón, obra de un dibujante norteamericano”. ‘El Humor y la Historieta que leyó el argentino’, Córdoba, agosto de 1972, ¿qué tul?

-A la marosca. Ahora parece que es un afano. Esto es más complicado que los derechos de Miracleman. ¿Cuál es la verdad, inspector?

-Para saber eso, Quesito, vas a tener que sumergirte en el oscuro mundo de los fanzines de los ’80 y me tenés que encontrar el número 8 de Akfak. Es muy riesgoso, podés peder tu cordura en el intento, pero es la única solución.

-No me animo, McCurro. Pídame cualquier cosa, pero no me pida eso, los fanzines, no…

-Quesito, a vos te tocó la parte fácil… Yo tengo que aprender sobre las trampas editoriales que se hacían en esa época y para ello, tengo que ir a ver al Avechucho. Podés elegir, Queso, los fanzines o el Avechucho.

Sin dudarlo, Quesito salió raudo hacia los fanzines…

Spareribs & Gravy – le digo yo apenas puso un pie en la oficina.

¿Qué dice, McCurro?

Costillas y salsa. Parece que era un plato muy pedido en la Nueva York de fin de Siglo XIX.

-Pará, gato, vos me estás queriendo decir que Viruta y Chicharrón son…

Spareribs & Gravy. – Los ojos de mi clienta se agrandaron de sorpresa para luego entrecerrarse de odio. –Quiero pruebas, detalles, todo.

Póngase cómoda, esto no va a ser sencillo- y comencé mi relato.

Imagínese que está en la Buenos Aires de principio de siglo, los muchachos de la generación del ’80 se encargaron de convertir una ranchería en una ciudad europea enclavada en América. La clase rica estudia en París y comercia con Londres, todos quieren ser modernos y adoptar las modas de las grandes urbes. Los diarios, la iluminación eléctrica, los primeros automóviles, el cinematógrafo, el subte, la ciencia transforma las ciudades y los porteños no quieren quedarse afuera. Pero claro, no es fácil inventar las cosas y al mismo tiempo, estamos tan lejos de las otras metrópolis que si nos traemos alguna idea y la explotamos acá, nadie se va a enterar, verdad?. Así es como mientras que en Estados Unidos los grandes trusts comunicacionales de Hearst y Pulitzer descubren el poder de los comics para atraer lectores (y veedores que no sabían leer), acá, más de un porteño piola empieza a republicar las historietas yanquis sin pagar un sope. ¿Se hacen cosas propias? Sí, claro, pero todavía con el antiguo sistema europeo del suizo Rudolph Töppfer, con textos en bloque debajo de la ilustración, la historieta didascálica, ¿me sigue? Entonces, irrumpe la innovación norteamericana con obras de gran éxito allá, The Katzenjammer’s Kids y Happy Hooligan, creadas por Rudolph Dirks y Opper respectivamente, pero que en las versiones vernáculas –Los niños terribles y Cocoliche-, se publicaban adaptando los textos y el formato a nuestras revistas semanales. De hecho, la mayoría de las veces se re-dibujaban por manos locales no tan talentosas como los artistas extranjeros. Y claramente, no figuraban los autores, nunca constaba el copyright, que en general estaba en poder de los syndicates, las empresas que administraban sus derechos y comercializaban estos productos en los medios gráficos. Bueno, usted debe saber esto, lo siguen haciendo, de hecho.

Pero ya estamos en el Centenario de la Patria, somos el granero del mundo, y a la gente de Caras y Caretas le gusta la idea de chorearse algún comic exitoso de los diarios norteamericanos, y adaptarlo a sus páginas. Entra en escena George McManus, un norteamericano nacido en Missouri en 1884. Desde 1903 empieza su carrera como historietista en los periódicos con éxitos relativos como The Newly Weds, The Ready Money Ladies, Helpful Hints for Happy Homes, Panhandle Pete, Let George Do It, Cheerful Charlie y The Merry Marcelene. Su salto a la fama llega en 1913 cuando reformula su esquema familiar de personajes tras la guita y crea Bringing Up Father, que se siguió publicando durante varias décadas aún después de muerto George. ¿Qué nos falta? La plancha dominical que crea en febrero de 1912 para los medios de Hearst —el millonario zar de los periódicos, ese que sirvió de modelo para la película El ciudadano Kane,- McManus presenta su nueva obra: Spareribs & Gravy, dos divertidos exploradores que se internaban en el exótico continente africano a vivir alocadas aventuras y cuando venía el remate final tiraban un graciosísimo: “Call a taxi!”. Paralelamente a esto, McManus seguía evolucionando con sus otra tiras, como The Newlyweds’ Baby, por lo que muchas veces el trabajo con estos personajes menores caía en manos de Albert Carmichael, o incluso el syndicate dueño de la tira la pasaba entre sus dibujantes fantasmas. Si bien Spareribs & Gravy se publicó de costa a costa, en medios como la Sunday Comic Art, o el New York World y el The San Francisco Call no fue el suceso que McManus esperaba y a principios de 1914 se interrumpió su publicación. Fin.

No se alegre. Yo sé que usted está pensando que Viruta y Chicharrón duraron mucho más tiempo, pero lamento aguarle la fiesta, señorita… Se quiere suponer que Caras y Caretas compró los derechos de publicación de las planchas de Spareribs & Gravy, pero por atrasos en los envíos- o falta de ellos-, los dibujantes locales salían a rellenar las páginas copiando el estilo, realizando planchas propias, pero lo cierto es que nunca figuró su autor, ni ningún derecho de syndicate alguno. Lo siento, al menos las primeras cuarenta entregas de Las aventuras de Viruta y Chicharrón fueron directamente la historieta de George McManus traducida y adaptada mínimamente para nuestro público local. A pesar de la simplificación de los fondos, las malas traducciones y vejaciones varias, Viruta y Chicharrón fueron un golazo impensado. El problema se les presentó cuando McManus y Carmichael cuelgan los guantes. ¿Cómo seguir explotando el éxito de unos personajes yanquis cuando los yanquis no los hacen más? La respuesta era clara. Tenían que seguir haciendo Viruta y Chicharrón 100% local. Y acá es cuando entra Juan Sanuy y los personajes dejan el África extraña y la locura a lo Little Nemo in Slumberland y pasan por el Congreso, por una Academia de Tango, y chau. Ahora son dos porteños de ley –incluso se les modifica un poco la ropa- que siguen llamando a un automóvil al final de cada plancha, hasta principios de la década siguiente.

¿Qué pasó entonces? Tenemos dos personajes extremadamente famosos que desaparecen para 1921. Las causas parecen ser variadas. La que suena más fuerte es que en 1920 el diario La Nación compra los derechos para la exitosa Bringing Up Father –que la publicarían hasta la década del ‘80 como Pequeñas Delicias de la Vida Conyugal– y eso levanta la perdiz para el syndicate dueño de los derechos de esta y de las anteriores obras de McManus, por lo que Caras y Caretas debe suspender el achaco. En ese mismo año deja de aparecer la serie e incluso desaparecen las fotos de chicos en los corsos disfrazados de Virutas y Chicharrones. Sin más, estos exitosos protagonistas de avisos publicitarios y personajes de tapa durante ocho años, son barridos bajo la alfombra.

No se vuelve a saber de ellos hasta que en los ’60 se empieza la revalorización y la búsqueda de raíces de la historieta argentina y Masotta y Lipszyc los ubican como la piedra fundacional de este arte local. Cuando en los ´80 los chicos del fanzine Akfak hacen una nota resucitando a estos personajes, reciben correspondencia del curador de la Bienal de Córdoba, Antonio Salomón, quien ya había detectado el curro hacía años y tienen que salir a batir el plagio en el número siguiente. Se cayó la careta. Viruta y Chicharrón no son el primer comic argentino, no fueron creados en Argentina y sí, -vengan los Whiskas-, son un choreo, calcados de McManus y su gente, sin pagar un sope, por Sanuy y otros ‘artistas’ de Caras y Caretas, que la continuaron más allá del original porque les convenía para seguir vendiendo. ¿Qué tal? No está mal para un gato plagiado, no?

-FIN-