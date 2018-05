War Star (episodio II)

-Bueno, damas y caballeros- dijo el inspector con una sonrisa,- hemos escuchado al nieto de Alex Raymond explayarse sobre la evidencia que demuestra fehacientemente que sin la influencia de Flash Gordon, Star Wars no existiría.

Señorita ¿quiere contarnos usted por qué cree que Star Wars depende de la obra de su padre?

-¿Depende? ¡Es un afano hecho y derecho!- dijo Lisa Kurtzberg poniéndose intempestivamente de pie. Los otros posibles querellantes levantaron sus voces y por un rato hubo un griterío que a McCurro le trajo el tenebroso recuerdo de la última reunión de consorcio de su edificio. Tratando de no verse afectado por tan lamentable espectáculo, el detective abrió un cajón de su escritorio y sacó su vaso tequilero y una botella de Absolut Anchoa. Se clavó dos shots directos y cuando estaba por meter el tercero, descubrió que se había hecho un silencio importante y los tres clientes lo miraban entre la incredulidad y la extrañeza.

-Y después dicen que el alcohol no soluciona tus problemas- tiró el detective del choreo, mientras guardaba nuevamente su equipo de emergencias en el cajón. Ante la persistencia de las miradas y el silencio, se hizo bien el boludo y arrancó como si nada. -¿En qué estábamos? Ah, sí, la señorita Kurtzberg iba a hacernos una breve introducción para ver qué la trae a esta compañía…

-Sí, bueno- empezó tranquila la poco agraciada adolescente,- mi nombre es Lisa y mi padre es Jack Kirby.- Hubo señales de reconocimiento y respeto, también de confusión entre los otros clientes de McCurro.- Mi padre viajó de incógnito a la Argentina a mediados de los ‘70s para pedirle ayuda a McCurro con un caso…

-Que no viene al caso, valga la redundancia- intercaló el detective.

-…y mi padre me trajo de paseo. Él quedó encantado con el comic local y con el felino aquí presente, yo con el país donde hoy estamos reunidos. En cuanto termine la secundaria le pedí a mi padre el adelanto de Kenner por su trabajo en Super Powers y me vine a vivir a esta ciudad. Pueden creer que estoy loca, pero me encanta. Sigo en contacto con mi familia y cada vez que salía del cine de ver una película de Star Wars lo llamaba a papá y le decía: ‘Te están afanando, voy a ver a McCurro’, pero él me calmaba y yo lo dejé pasar. Hasta la otra semana que fui al estreno de The Return of the Jedi y no pude más. Lo llamé acá al inspector y le planteé la situación. Se ve que ustedes también estaban en contacto con él, porque McCurro me dijo que pusiera todo por escrito y viniera hoy a exponer el tema. Bueno, agárrense- dijo Lisa sacando un montón de papeles de una carpetita.

Arrancamos con lo más evidente: the Force en Star Wars es un claro afano a The Source en el Universo del Cuarto Mundo que creó mi padre para la DC Comics. Los “buenos” de New Gods -un cómic-book que hacía íntegro mi padre a principio de los ‘70s, que aquí se conocieron como “Los Nuevos Ídolos” por las traducciones de las revistas mejicanas de Editorial Novaro,- tienen contacto con una fuerza cósmica que es una especie de energía omnisciente llamada “la Fuente”. En inglés, “The Source”, que hasta suena igual que ‘the Force’. Si bien en el cómic no la usan como en las películas, -en la imaginación de mi padre es más bien una mano de fuego que escribe lo que va a pasar,- pero ellos están en contacto con la Fuente, pueden canalizar su poder. En el Universo de mi padre, the Source se explica como una misteriosa energía que une a todos los seres vivos, la fuente de todo lo que existe. Para Lucas, como le cuenta Obi-Wan Kenobi a Luke, “It’s an energy field created by all living things. It surrounds us and penetrates us; it binds the galaxy together.” Disculpen, hay cosas que no puedo decir en español, en argentino, bah. Pero el afano es claro. Piensen que en 1971, el paso de mi padre de Marvel a DC fue algo que sacudió a todo el mercado del cómic y un lector de historietas como Lucas debió haber leído esa saga. New Gods, Mister Miracle y Forever People son la base del Cuarto Mundo, una especie de space-opera, mezcla de tragedia griega en varios planetas con reminiscencias épicas, familias complejas y saltos en el espacio entre mundos. Casi las mismas palabras que podrían usarse para describir La Guerra de las Galaxias. De hecho, en 1972, mi casi-tío Roy Thomas cenó con Lucas que le contó la idea de su saga espacial y él le remarcó lo parecido que era a la saga de mi padre; es decir, lo hizo a sabiendas de la saga de los New Gods.

-Lisa, tratemos de presentar los hechos- se metió el gato para encarrilarla.- The Source/the Force, está muy bien, pero un juego de palabras no soporta un litigio por plagio. Cuéntanos en qué más apoyas tu reclamo.

-Pfff. Es tanto que no sé por dónde empezar. A ver. En El Fourth World de mi padre el protagonista es Orion, acompañado de un desvergonzado y arriesgado amigo llamado Lightray, y es entrenado por Highfather, un viejo con poderes asombrosos. Bueno, en Star Wars, Luke Skywalker va acompañado del desvergonzado y arriesgado amigo Han Solo y es entrenado por Obi-Wan, un viejo con poderes asombrosos. Y como si esto fuera poco, Orión es en realidad hijo de Darkseid, un ser oscuro malévolo, principal archienemigo del Alto Padre. “Orión, soy tu padre”. El protagonista bueno es el hijo del villano y si se enoja demasiado puede terminar siendo como el padre, a quien detesta. Es decir que ‘Dark-Side’ es el padre del héroe, exactamente igual que Darth Vader (que usa el ‘Dark Side’). A ver, los dos quieren conquistar la galaxia usando una energía oscura y temible, uno gobierna su mundo, Apokolips, el otro la estación espacial que parece un planeta llamado la Death Star.

Darkseid tiene los parademonios y Vader los stormtroopers, prefieren la cantidad a la calidad. Pero para las misiones especiales, Darkseid tiene sus fuerzas de elite (Granny Goodness, Desaad, el Doctor Bedlam, Glorious Godfrey, Kanto, las Female Furies y el más poderoso de todos, Steppenwolf). Darth Vader para las misiones especiales contrata caza-recompensas: IG-88, Bossk, Dengar, Zuckuss, 4-LOM, y el más famoso de todos, Boba Fett.

Pero volvamos a Orión- retomó Lisa por sobre el asombro de los otros clientes de McCurro.- Como parte del pacto para mantener la paz entre Apokolips y New Genesis, Darkseid y el Alto Padre intercambian hijos y Orion se une a la Fuente mientras que Scott Free se escapa a la Tierra. Pero lo importante es que Orión es criado por el Highfather, un viejo de barba con poderes demasiado parecido a Obi-Wan Kenobi, para que aprenda a no enojarse y así evitar el lado oscuro, el “darkseid”, la influencia de su padre. Tanto él como Luke fueron separados a muy corta edad de su padre por que son seres malignos; aprendieron a manejar la Fuerza- de hecho Orión maneja la ‘Astro-Force’ para usar su navecita- y en algún punto ambos debieron enfrentarse a su padre por el Bien de la galaxia. ¡Por favor! Esto es demasiado- la joven se volvió a sentar y sacó otra cosa de su carpeta.- Miren esta tapa de mi padre, es de otra serie menor creada por él, Justice Inc. ¿Ven cómo se llama el villano? Sky Walker y está caminando por el aire. Por no nombrar otro personaje del Cuarto Mundo, como Mark Moonrider, que también suena a Luke Skywalker.

Por supuesto hay más- retomó la hija del Rey,- el asistente de Darkseid, DeSaad es igualito al Emperador en su forma Sith, Lucas cambió la posición de amo-servidor y nada más. De hecho las iniciales de DeSaad son D.S. igual que Darth Sidious. El Apokolips de mi padre es un planeta gobernado por un régimen opresivo vigilado por soldados con cascos y máscaras que parece una luna con grande círculos en la superficie… bueno, en Star Wars la Death Star es exactamente eso y se ve exactamente igual.

En el cómic de mi padre usan la tecnología de la Mother Box para saltar de un mundo al otro al instante; en el universo de Lucas usan la tecnología del salto al hiperespacio para ir de un lugar al otro del universo casi al instante.

-Es impresionante, Lisa. ¿Por qué tu padre nunca dijo nada?- dijo Raimundo Pérez Raymond, el nieto de Alex Raymond.

-Yo recuerdo una vez que viajé a casa para las fiestas y padre estaba tomando algo con Frank Zappa y su hijo Amhet, y estos lo apuraron y mi padre dijo que sí, que él sentía que había ayudado a darle forma a la saga de Star Wars, que veía los paralelismos entre los personajes y las historias. Después de varias copas dijo que Darth Vader era Doctor Doom y the Force es la Source, de hecho fue la única vez que aceptó que George Lucas lo estaba cagando.

-Pará -la frenó McCurro,- ¿Vader es Doom? Ya me habías convencido de que era Darkseid.

-Mucho antes de Darkseid, en 1961 mi padre creó al Doctor Doom para la Fantastic Four 3 con guiones de Stan Lee. No vamos a entrar ahora en la polémica de quién creó qué cosa del Marvel Universe, pero veamos los hechos. Victor Von Doom es el monarca de Latveria que tiene una cara desfigurada cubierta por una máscara metálica. Lucas leía cómics de adolescente y Fantastic Four era el mejor. De hecho, creo que Lucas le rinde un claro homenaje al personaje de mi padre, firma el afano con las iniciales Darth Vader es DV, igual que Doctor Victor Von Doom. DVVD.

-Parece traído de los pelos- acotó el detective,- pero Lucas ha hecho otra veces lo de referenciar de dónde está robando usando las iniciales. Admirador del cortometraje 21-87 de Arthur Lipsettis, de donde choreó para su film THX, la cárcel de la Princesa Leia en la Estrella de la Muerte es la 2187 y de hecho, THX pasa en el año 2187.

-Y la forma de Vader de interrogar y agarrar a los enemigos por el cuello y levantarlos del suelo es un trademark de Doctor Doom- siguió Lisa.- En la escena de “Empire Strikes Back” Darth Vader se saca su casco y mira la deformidad de su accidente en un espejo, eso es claramente inspirado en Victor Doom. El mismo Stan Lee en una serie de reediciones de los Fantastic Four, el número 87, allá en 1979, pleno furor de Star Wars, escribió “¿se acuerdan del villano, Darth Vader?… Acaban de conocer a uno de nuestros propios villanos de Marvel, y sospecho que ustedes notaron el pequeñito mini-mini parecido! Y, en caso de que duden, Dr. Doom vino primero- por casi quince años, micro-minuto más o menos”. Para colmo, en ese número justo hay una escena en la que Doom recibe a cenar a sus enemigos, que parece de donde Lucas sacó la parte del Imperio Contraataca en la Cloud City. Son el mismo personaje.

-Tanto Vader como Doom son unos poderosos hijos de puta pero nobles, demasiado parecidos, como marcaron en su momento otros artistas del mundo del cómic como Mark Evanier, Frank Miller y el mismo Stan Lee- dijo McCurro.

-Quizás eso explica porqué nunca se hizo un buen Doctor Doom en las películas de los Cuatro Fantásticos- acotó Raimundo Raymond.

-Darth Vader, el personaje más impactante de la saga de Star Wars tiene la doble inspiración de Doctor Doom y de Darkseid, dos creaciones de mi padre. Todo lo que separa a Star Wars de una película de ciencia-ficción berreta Lucas lo tomó de New Gods y el Fourth World. El robo es palpable. Quiero iniciar acciones legales ya- tiró la hija de Kirby y de nuevo los otros saltaron a protestar. McCurro resignado y paciente, abrió su cajón, sacó su bebida, brindó por George Lucas y se clavó otro vasito de vodka puro y natural. –Todavía falta otro- pensó y se sirvió otro más.

CONTINUARÁ