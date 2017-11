Aprovechando el reciente estreno en las salas de cines de nuestro país de la última producción de DC Entertainment/ Warner Bros, Justice League (2017), este mes he decidido darle espacio en esta sección a una serie regular que hace rato tengo ganas de comentar, no sólo porque me parece un comic digno de ser leído, si no también porque es interesante constatar el contraste entre la versión actual en papel del personaje y la que hemos podido apreciar en carne y hueso de la mano de Jason Momoa en el film mencionado al comienzo.

La actual serie regular de Aquaman es quincenal y comenzó su andadura en Agosto del año pasado con un especial “Rebirth” introductorio, y unas semanas después con el número uno correspondiente. Ambos comics tienen como guionista a Dan Abnett, quien había ingresado al título unos meses antes para dejar atrás a la fallida etapa de Cullen Bunn.

Abnett, por suerte, sigue siendo el guionista de este título al día de hoy, cuando ya podemos tener en nuestras manos el nº 29, y luego de casi 30 números leídos puedo quedarme tranquilo sabiendo que mientras este escritor esté a cargo, la calidad está asegurada porque el amigo Dan entiende todo. Y entender a Aquaman no es algo sencillo. Si me apurás, te digo que es un personaje mucho más complicado de escribir que Superman o Batman. Como sucede con Wonder Woman, pero en una escala menor, Aquaman cuenta con una mitología enorme a sus espaldas, pero además dentro del DCU es un personaje que se mueve sobre contrastes muy grandes. A diferencia del resto de los Leaguers, Arthur Curry es un rey que lidera una poderosa nación submarina que, si lo quisiera, podría poner a la Tierra en jaque. Ningún personaje miembro de la Liga tiene semejante nivel de poder político, ni siquiera Diana y sus amazonas.

Esa es la base sobre la que va a trabajar Abnett durante toda la serie. El Arthur Curry que tendremos oportunidad de leer es un personaje que gobierna Atlantis con sabiduría, paciencia y mucho diálogo, y pretende sacar a esta nación del abismo en el que se ha movido durante siglos e incorporarla a la superficie, políticamente hablando. Para eso deberá limar asperezas entre su pueblo y distintos representantes de los gobiernos más poderosos de la Tierra, y como punta de lanza de esa misiva, él y su prometida, Mera, establecen una embajada en Massachusetts. Desde allí intentarán establecer un puente cultural que invite al diálogo entre su reino y los habitantes de la superficie, sobre todo para dejar en claro que durante su mandato Atlantis sólo busca la paz.

Por supuesto, los inconvenientes con los que nuestro héroe se va a encontrar para poder llevar adelante su cruzada serán incontables, desde un sabotaje en el corazón de la embajada del propio Black Manta hasta una revuelta terrorista de un grupo de disidentes de su propia gente que pone en jaque todo lo que estuvo preparando y negociando con los terrestres, al punto tal que incluso el mismo gobierno de EEUU ordenará la captura de Aquaman, e incluso mandarán a Superman a presionar para que dicha misión sea exitosa.

Por un lado, Arthur tiene la enorme misión de limpiar su imagen ante la prensa de la superficie para así poder convencer a los humanos de que la gente que conforma la nación de Atlantis sólo quiere conciliar, y por el otro tiene la difícil tarea de convencer a su propio pueblo de que el camino de la diplomacia es lo único que les va a permitir sobrevivir los próximos años. Aquaman cuenta con un montón de aliados dentro de Atlantis pero no son pocos los que consideran sus métodos demasiado progresistas para una dinastía ancestral, super ortodoxa y muy apegada a rituales y costumbres arcaicas, que además está convencida de que deberían utilizar su poder de fuego para subyugar a los perros incivilizados de la superficie y dejarse de romper las pelotas con tanta cháchara inútil. Y a eso hay que sumarle que parte de sus actuales aliados sólo le responden porque es el “Rey”, pero lo siguen considerando un “bastardo” indigno de estar ocupando ese lugar.

Por suerte, Mera no es una de ellas. Esta mujer, que algún tiempo sirvió como un consorte o un lugar donde el protagonista pueda ahogar sus penas, en la serie de Abnett toma un rol super protagónico y con el correr de los números termina por transformarse en un personaje incluso más interesante que el mismo Aquaman, con una enorme devoción y admiración por su pareja que la lleva a recorrer caminos inesperados gracias a ese amor. Pero también conocemos a una criatura con un carácter volátil y un temple de acero que no pocas veces la pondrán en una posición demasiado expuesta o peligrosa, para ella y para quienes la rodean.

El dibujo de esta serie regular es un tema difícil de denotar, al menos hasta el número 25 y la entrada del croata Stjepan Sejic. Tres fueron los dibujantes que tomaron las riendas de este comic desde su primer número: Brad Walker, Scot Eaton y Philippe Briones, estos dos últimos con 9 y 10 números cada uno respectivamente (el nº24 lo hicieron ambos a medias), y cada uno de ellos con estilos similares pero con diferencias muy marcadas en lo que se refiere a la puesta en escena, a los gestos en los rostros y la anatomía general, y en muchos casos al diseño de personajes. Hay veces donde tenemos la suerte de tener durante dos o incluso tres números seguidos el mismo artista a cargo de los trazos a lápiz, pero otras donde se van intercalando los tres quincena a quincena, algo que termina por socavar la paciencia de cualquiera. Y no es que alguno de los tres sea particularmente de madera (que por suerte no es ese el caso), pero para este tipo de series regulares donde la cronología propia es importantísima y ocurren muchas cosas capítulo a capítulo, el salto gráfico de un estilo a otro de forma brusca e intermitente afecta un poco el apego que uno podría tener con la obra.

Por suerte esta insostenible situación cambia casi 180º cuando entra Stjepan Sejic con su inconfundible estilo a hacerse cargo de absolutamente toda la parte gráfica, trabajando lápiz, tinta, coloreado de acuarelas y luego una post-producción en Photoshop exquisita, justo en un momento de inflexión de la serie en la cual el status quo que había mantenido Abnett hasta el momento se pone en crisis y las pocas constantes que dábamos por sentadas se derrumban para dar paso a un nuevo arco argumental que aún no concluye. Sejic es, sencillamente, lo que le faltaba a esta serie para ser considerada como una lectura obligada del mainstream de DC Comics. Su puesta en página, el tratamiento de los fondos, su manejo expresivo y sobre todo el buen gusto para la utilización de las paletas de colores con las que trabaja transforman esta obra en una belleza magnética imposible de evitar aunque más no sea para hojearla y deleitarse con el arte. Me resulta extraño que con semejante acabado final, hasta el momento haya podido cumplir en tiempo y forma con los cuatro comics que salieron publicados, y temo por su regularidad a futuro, pero por el momento podemos disfrutarlo en cada entrega y eso es un goce absoluto.

Entiendo que a este nuevo volumen de Aquaman en las redes sociales muchos lo etiquetaron como la “House of Cards” o la “Game of Thrones” de DC Comics… ni lo uno ni lo otro. Este relanzamiento sirvió para poner sobre la mesa una realidad dentro de la ficción del DCU acerca de la convivencia entre dos civilizaciones que llevan años evitando sentarse a dialogar acerca de un posible futuro que las tenga como aliadas, pero Dan Abnett encontró la manera de manejar este dilema de forma amena y divertida, sin el exceso de carga política del show de Netflix ni la extrema complejidad de familias, vínculos e historia del éxito de HBO. El héroe con apellido de especia goza de un buen pasar, aún conserva ambas manos y no necesita ser un bravucón y borracho metrosexual para invitarte a que lo leas.