Hay dos motivos puntuales por los cuales Barbara Gordon ocupa la sección del Maldito Mainstream este mes: el primero es mi decantación por el revisionismo que está teniendo el rol protagónico de la mujer en los comics superheroicos modernos, movimiento del cual se han hecho eco de una u otra forma las dos editoriales más grandes del mercado yanki (Marvel y DC). El segundo tiene que ver con el espacio que le fuí dando dentro de esta sección a los personajes femeninos de la segunda editorial que acabo de mencionar, o sea, nulo hasta el día de la fecha. Le he dedicado una entrada a Kamala Khan cuando hacía unos pocos meses había asumido su rol como la nueva Ms. Marvel, he escrito sobre Spider-Woman, sobre la “reciente” Thor femenina e incluso le di lugar a personajes de este género de la segunda línea de la Casa de las Ideas, como la muy divertida Squirrel Girl o la pequeña genio Moon Girl acompañada de su intimidante Devil Dinosaur, pero hasta no había tenido oportunidad de abordar ninguna serie de DC protagonizada por superheroínas.

El quinto volumen del comic de Batgirl hizo su aparición en Septiembre del año pasado, unos meses después del relanzamiento de esta editorial que tuvo como punta de lanza el especial Rebirth, al cual le hemos dedicado ya dos entradas. Para llevar a cabo la misión de retomar las aventuras de este personaje los editores convocaron a la californiana Hope Larson, esposa hasta hace un par de años del canadiense Bryan Lee O’Malley, creador de Scott Pilgrim.

Larson es una autora bastante integral que tiene experiencia no sólo como guionista sino también desarrollando storyboards para animación, además de contar con algunas novelas gráficas y mucho trabajo serial que primero es publicado en alguna web y luego termina por ser recopilado en antologías o tomitos de 60 y pico de páginas. Y créanme cuando les digo que en esta serie su experiencia en el campo de la animación, aunque pequeña, se deja ver, aún cuando ella no está a cargo de las ilustraciones. Batgirl es un comic muy dinámico, muy fluido, tiene una narrativa muy natural y amena, y pasa muy rápido de situaciones mundanas de diálogos entre amigas a momentos de intensa acción, todo de forma muy balanceada que da cuenta de la muñeca de la guionista para manejar los tiempos.

De todos modos, no falta hace confiar sólo en ella para la parte narrativa gráfica, ya que los primeros 6 números están dibujados por el brazuca Rafael Albuquerque, un artista que cuenta con una vasta experiencia con los personajes de la Bat-Family. Este comic requiere de un dibujante como Rafael para poder conectar con el lector, ya que una de sus principales características es la expresividad de los rostros y los muy variados diseños de personajes que presenta, además de un trabajo muy pulido y detallado en el tratamiento de los fondos, que nos meten de lleno en los lugares que Barbara visita.

Luego de su partida, el reemplazo, por suerte, estuvo a la altura de las circunstancias: yo particularmente no lo tenía identificado a Chris Wildgoose -quien asume la responsabilidad de los lápices entre los nºs 7 y 11- pero debo admitir que en muy poco tiempo me hizo olvidar que esta serie comenzó su andadura con Albuquerque, ya que hay una distancia muy pequeña entre uno y otro en el apartado narrativo y el manejo expresivo. Sí creo que el brasilero tiene una puesta en página un poco más interesante y jugada, y sus escenas de acción me resultaron mucho más excitantes. Los últimos dos números que leí, el 12 y el 13, tienen artistas invitados, pero quizás el español Inaki Miranda termine quedando como fijo ya que también estuvo a cargo del primer anual de esta colección.

Metiéndonos de lleno en la serie, en su inicio Batgirl nos presenta una Barbara que toma distancia de Burnside (el distrito de Gotham City donde opera) para relajarse un poco y tomarse un descanso. Así viaja a Asia y recorre, un poco por azar y otro poco por un caso puntual, varios países de este continente. En este primer arco se entrenará en MMA (Mixed Martial Arts, o sea: artes marciales mixtas) para lograr desenmascarar a una villana que acosa a su íntimo amigo y en el camino descubrirá que muchas veces la única forma de poder resolver un caso es tomando distancia del pasado, lo que en su caso se traduce como “desprenderse” de su memoria eidética por un rato para razonar el presente sin trabas psicológicas. Ah sí, porque Barbara tiene memoria eidética, no sé si lo sabían…

Luego de resolver este kilombo regresará a Gotham/Burnside y en el viaje en avión tendrá que lidiar con Poison Ivy y una planta jodida que se le descontroló y puso en jaque el vuelo. A los pocos días de arribar de casualidad conocerá a Ethan Cobblepot, un joven visionario que tiene una empresa tecnológica dedicada a llevar adelante ciertos emprendimientos que pretenden mejorar la calidad de vida del ciudadano promedio clase media-alta. Si el apellido les suena es porque este pícaro personaje es ni más ni menos que un hijo bastardo de Oswald Cobblepot, mejor conocido como el Pingüino, pero la relación entre ambos ha sido nula, y potencialmente eso logró que el camino que siguiera Ethan se alejara del entorno criminal que rodea a su padre. Por supuesto, Barbara no se queda sólo con las palabras de este muchacho, y lleva adelante una investigación personal a sus espaldas que, por supuesto, terminará por concluir que las motivaciones de Ethan son bastante siniestras. De todos modos, eso no la privará de clavarle un buen beso una noche medio descontrolada, y obsesionarse un poco con él durante unos 15 minutos.

Una de las cosas que realmente me sorprendió para bien de esta serie es el hermoso manejo de las tecnologías modernas que tiene, algo que Larson se puede permitir no sólo por la edad de Barbara sino también por el tipo de personas que parecen habitar Burnside: jóvenes de clase media-alta que tienen casi todas sus necesidades básicas resueltas y viven en una burbuja, y pretenden del gobierno de turno soluciones rápidas a problemas complejos. Algo así como el votante promedio del Pro, digamos: poca conciencia social, mano dura y que desaparezca de alguna forma todo lo que afea a la ciudad, no importa cómo. Hay bajadas de línea de este tipo todo el tiempo en la serie, pero la habilidad de Larson radica en no transformar el comic en un panfleto trosko sino más bien acercar las problemáticas modernas a los lectores enmascaradas en las iniciativas del villano de turno. Y no conforme con eso se las rebusca para valorizar la labor del bibliotecario dentro de la comunidad, para hablar acerca de la adopción en parejas homosexuales, y hasta inclusive para advertir acerca de la problemática de compartir nuestros datos con cualquier aplicación o sitio, señalando de manera muy acertada que existen personas o empresas que utilizan estos datos para compilarlos y venderlos a otros clientes. Si la memoria no me falla, es la primera vez que leo en un comic de DC o Marvel que hagan mención de este tema de forma tan tajante. Aplausos.

Batgirl es una muy buena carta de presentación del potencial que tienen los personajes femeninos de DC, es un comic fresco que por momentos parece incluso una serie independiente, casi sin conexión con el resto del DCU salvo por alguna que otra aparición de Dick Grayson o por el uso de villanos clásicos de esta editorial, y gracias a eso expande Burnside de formas muy originales y creativas, con énfasis en los contrastes entre las clases de manera frontal pero entretenida. Quizás lo que puedo objetarle es que realmente el drama nunca termina de ser realmente intenso y prácticamente todas las situaciones jodidas terminan por resolverse casi sin dejar cicatrices en la protagonista, e inclusive muchos de los quilombos de sus amigas llegan a buen puerto. Pero más allá de ese detalle que es casi como buscarle el pelo al huevo, es una serie muy pareja tanto en el guión como en el arte que estoy seguro no te va a decepcionar.