Black Hammer: secuelas y spin-offs (parte 1)

El mes pasado comencé a recorrer con apenas unas pinceladas el enorme universo que gira alrededor de una de las mejores creaciones del canadiense Jeff Lemire, Black Hammer, y este viernes me propongo continuar dicha aventura abordando parte del resto del universo expandido que comenzó a crecer y multiplicarse a partir de la finalización del primer volumen de la serie madre, un ya lejano Septiembre de 2017. En el treceavo y último número de esta etapa, nuestros protagonistas quedaban eclipsados ante la presencia de la aparición de un nuevo Black Hammer, esta vez en la piel de Lucy Weber, la hija del héroe original, quien se materializaba frente a los camaradas de armas de su padre como un legado y una consecuencia de las acciones de su progenitor. El mes siguiente saldría a la venta Sherlock Frankenstein and the Legion of Evil, una miniserie de cuatro números con un título engañoso, guión del propio Lemire y dibujos del español David Rubín. Aquí nos enteraríamos de los motivos por los cuales la intrépida periodista Lucy Weber durante los últimos 10 años jamás desistió de buscar a su padre, aún cuando el resto del mundo lo consideraba muerto, junto al resto de los colegas superheroicos que pelearon la batalla final contra Anti-God en los cielos de Spiral City.

Si bien esta miniserie técnicamente no hace avanzar un ápice la trama principal, es gratificante conocer los orígenes de algunos de los villanos más llamativos y peligrosos que jamás tuvo el grupo que aún se encuentra atrapado en la granja, y por supuesto que también es un deleite la deliciosa narrativa de un Rubín super curtido con una expresividad en sus trazos que por momentos es envidiable. En Enero de 2018 culmina esta miniserie y en Marzo del mismo año comienza Doctor Star and the Kingdom of Lost Tomorrows, otra miniserie, también de 4 números, la cual lo encuentra a Lemire laburando codo a codo con nuestro coterráneo Max Fiumara, en un precioso spin-off que no es otra cosa más que una emotiva y muy ingeniosa carta de amor al Starman de James Robinson. Me cuesta expresar en palabras lo mucho que disfruté esta retrospectiva que el protagonista de la miniserie, Jimmy Robinson, realiza sobre su propia vida, y creo que a cualquiera que haya leído mucho de DC Comics de los ’90 le va a pasar exactamente lo mismo. Ni falta hace mencionar el espléndido laburo que realiza Fiumara, que incorpora de forma brillante e inteligente guiños y detalles que conectan a este personaje con el homenajeado y su universo, y mejora incluso los diseños originales que había planteado Rubín que ya de por sí eran bastante geniales.

Sin embargo, la estrella de este año sería el esperado regreso de la serie madre, épico momento que finalmente cobraría vida en Abril con la llegada de Black Hammer: Age of Doom, donde el guionista canadiense vuelve a unir fuerzas con Dean Ormston para retomar el cliffhanger del volumen anterior. Lucy Weber es ahora la nueva Black Hammer, y anuncia a los cuatro vientos que sabe absolutamente todo lo que ha sucedido con su padre y sus compañeros, y está dispuesta a revelar los detalles delante de los involucrados… lástima que desaparece antes de poder emitir siquiera una oración al respecto. Este momento bisagra en la “historia” provocó que quien escribe estas líneas le dirija unos pensamientos a la madre de Lemire, a su hermana, a su otra hermana, a su abuela y a su hija. Sé que ninguna de ellas tiene la culpa de lo que Jeff imagina y escribe pero es lo que me nació en el momento. Sorry.

Black Hammer: Age of Doom es, como mínimo, decepcionante. Todo lo que el escritor intenta llevar adelante sin duda alguna es divertido, y soy el primero en festejar el cambio de tono del relato y las evidentes referencias al apogeo del sello Vertigo en los ’90. Pero cuando la gracia de la serie pasa casi exclusivamente por el homenaje y lo que está alrededor parece solamente un condimento que está ahí flotando para ser funcional al chiste del mes, entonces la aventura pierde sustancia. Las interrelaciones entre los personajes (que eran el tronco del volumen anterior) aquí se sienten perezosas, aletargadas y por momentos ingenuas. Hay una chispa que se perdió en el camino y gran parte de este tramo se siente forzado, como si la respuesta a muchos interrogantes fundamentales estuviera ahí y Lemire buscara la manera de retrasarla. Cerca al final del volumen, por fin nos encontramos con algunos misterios resueltos, pero el sinsabor previo aumenta la sensación de que lo que estoy leyendo es sencillamente un Deus ex machina no muy convincente.

En Julio de 2018 sale a la venta el primer número de The Quantum Age, una miniserie de seis episodios que además de los guiones de Lemire cuenta con los dibujos de Wilfredo Torres, y en la cual ambos se proponen narrarnos una especie de legado de los personajes de la trama principal. Siendo muy honesto, creo que el resultado no es malo pero está muy por debajo del resto de este universo expandido, y me duele mucho tener que admitir también esto. La idea tenía un potencial enorme, pero a medida que pasaban los números fui perdiendo el interés en la misma, aun cuando en el relato se evidencian muchos de los vicios del escritor que disfruto un montón.

Y la cosa no mejora con Cthu-Louise, un especial auto-conclusivo que salió en Diciembre de 2018, donde Lemire y Emi Lenox nos hacen perder el tiempo “revelándonos” el pesar de la hija de un villano que ya conocemos por alguna de las miniseries antes mencionadas. Por suerte llega otra miniserie a levantar un poco la vara que viene bastante baja: Black Hammer ’45, donde nuestro querido Jeff co-escribe una historia bélica con un coterráneo suyo, Ray Fawkes, y ambos, acompañados por el especial dibujo de Matt Kindt, nos presentan un relato duro, bastante sólido y muy alejado de los tonos que hasta el momento nos tenía acostumbrado el Hammerverso. Esta pequeña miniserie de apenas 4 números con aire indie y una efervescencia experimental que se siente en cada página, no va a volarnos la peluca pero como mínimo va a generarnos interés en el planteo y el desarrollo, y aquellos con la mente un poco más abierta van a disfrutar el cambio de aire.

El mes que viene cierro este recorrido con parte del material más reciente de este enorme universo.