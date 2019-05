Como les debe haber pasado a varios, conocí al canadiense Chip Zdarsky por ser el co-equiper de Matt Fraction en la genial Sex Criminals de Image, allá por el 2013, serie por la cual al año siguiente ganaron un Eisner, y durante años para mí este tipo fue un gran dibujante que la descosía en aquel comic y punto. De repente, promediando el 2017, me entero que estaba a cargo de una nueva serie del arácnido, Peter Parker: The Spectacular Spider-Man, pero como escritor de la misma, y la verdad es que, más que nada por una cuestión de prejuicio mío, en ese momento no le di pelota. Cuando el año pasado anunciaron que sería el guionista de Marvel Two-in-One, el título que prepararía el terreno para el regreso de los Fantastic Four (el cual tuvo su lugar en esta sección), no me quedó otra que comenzar a prestarle atención a su faceta como escritor, y claramente salí gratamente sorprendido.

Luego del irregular trabajo que realizó Charles Soule en Daredevil (serie que escribió desde diciembre del 2015 hasta finales del año pasado), culmina su estadía en la misma con una saga que llevó por título “The Death of Daredevil” pero que en realidad, a diferencia de lo que hizo con Wolverine, no terminaba con la defunción de nuestro héroe sino más bien con una lesión grave, la cual lo inhabilitaría para operar como el Diablo de Hell’s Kitchen durante bastante tiempo. Unas semanas después, Marvel anuncia que Zdarsky sería el encargado de devolver a Matt a la actividad con el 6º volumen, acompañado en los lápices por el veneciano Marco Checchetto, conocido por haber aportado su arte para varias series del universo de Star Wars pero también para decenas de números de Old Man Hawkeye, Gamora, Avengers World, Superior Spider-Man Team-Up, Amazing Spider-Man, Punisher e inclusive varios números de etapas de Daredevil previas a la recién mencionada. De hecho, yo a Checchetto lo tengo fichado laburando para Marvel desde hace al menos una década, y de forma ininterrumpida.

Esta nueva etapa entonces comienza con una saga denominada “Know Fear”, la cual lleva ya 5 números publicados, y la verdad es que es un arranque increíble. Por un lado, quedé impresionado con el dibujo de Checchetto, su narrativa y su sobre todo su puesta en página, muy sobria pero a la vez muy efectiva, y armada de manera muy inteligente. Y por momentos logra un nivel de detalle impactante en el tratamiento de los fondos. En el cuarto número, nuestro héroe se encuentra atrapado en el taller de cierto asesino serial que suele vestir una remera negra con una calavera blanca en el pecho y te nace recorrer los fondos casi naturalmente, incluso antes de prestarle atención a los protagonistas de la escena, porque encontrás un montón de elementos expuestos con muchísimo detalle. Sencillamente hermoso.

Por el otro, la historia que va desarrollando Chip es todo lo que está bien en este mundo. Todos los personajes involucrados parecen haber sido elegidos meticulosamente para encajar en una trama policial que se va desarrollando como si se tratara de una orquesta. Entiendo que el lector versado en la trayectoria de este personaje pueda llegar a tomarse a mal algunos pequeños retoques de retro-continuidad que Zdarsky se toma la licencia de introducir, pero la verdad, son nimiedades al lado de la construcción que el guionista está armando para presentarnos, una vez más, un contexto absolutamente adverso para el protagonista.

Luego de tomarse un tiempo para recuperarse de sus heridas, Matt decide regresar al ruedo porque siente que el barrio necesita saber de su presencia. Su cruzada está lejos de haber concluido, máxime teniendo en cuenta que ahora Wilson Fisk es el puto alcalde de toda New York y dio la orden a las autoridades de capturar a cualquier enmascarado que pretenda impartir justicia a la vieja usanza. Para tal fin, transfieren al detective Cole North desde la conflictiva ciudad de Chicago, un urso negro con el look del Mr. T que tiene muy pocas pulgas y está empecinado en capturar al Diablo de Hell’s Kitchen.

Todavía un poco débil, Matt se calza de todos modos el traje rojo y sale a patrullar las calles, y por supuesto se cruza con tres ladrones en pleno operativo delictivo. Confiado de que son unos bobos a los cuales se los va a comer crudos con una mano atada a la espalda, les sale al cruce de forma intempestiva, con tan mala leche que por un momento incluso parece que estos mamertos lo están por cagar bien a tromadas. Con mucho esfuerzo logra zafar de la situación y noquear al trío, y se retira de la escena. Unas horas después se entera de que uno de ellos, Leo Carraro, falleció por un traumatismo de cráneo al llegar al hospital, y por supuesto automáticamente llega a la conclusión de que le tendieron una trampa. Y su principal sospechoso es Kingpin, por supuesto.

Los medios comienzan a señalarlo como un asesino, la temperatura ambiente se comienza a calentar, las fuerzas policíacas redoblan sus esfuerzos para atrapar al que ahora consideran realmente un criminal de temer y en todo este kilombo Matt, enfundado en su traje de combate, va en busca del médico que atendió a Carraro y lo apura, porque está seguro está involucrado en esto y recibió algún soborno o algo parecido. Ante su sorpresa, gracias a sus sentidos aumentados, en el interrogatorio descubre que no, que el pobre hombre no tuvo nada que ver y realmente hizo lo imposible para salvar la vida de este criminal. Pero no conforme con eso, el desfachatado doctorcito lo apura, le dice que tanto él como el resto de los que trabajan en esa guardia hace años reciben a los criminales que Daredevil muele a golpes, y siempre quedan sorprendidos ante la precisión milimétrica con las que fueron realizadas las fracturas y otras lesiones… pero que esta vez es evidente que se le fue la mano, y mató a una persona.

Por supuesto, Matt lo deja casi hablando solo y se las toma, para reunirse con su amigo Foggy Nelson y exponer su punto de vista de toda la situación. El buenazo de Foggy por supuesto que le aconseja que se entregue, con la máscara, y acepte un juicio, ya que no sería la primera vez que ocurre algo así, un accionar que nuestro ciego favorito descarta completamente. Y además, Matt sospecha que Foggy tampoco le cree, su camarada de años tiene casi la certeza de que sí, efectivamente esta vez es probable que se le haya ido la mano y accidentalmente haya acabado con la vida de un criminal.

El siguiente paso a seguir es espiar a Fisk, el cual en una charla que tiene con su sub-alterno, Wesley, revela que no tuvo absolutamente nada que ver con lo que le sucedió a Daredevil. Le hubiera encantado haber sido partícipe de eso, pero es la primera vez que ve a Daredevil en problemas y es solo un espectador más de todo el kilombo. Desconcertado con toda la situación, regresa a la escena del crimen para buscar nuevas pistas, con tan mala leche que se cruza con el detective North y su compañero. Intercambia unos golpes con ambos, más que nada para noquearlos y huir, pero no consigue sacarse de encima con efectividad al enorme Cole, el cual logra desenfundar su arma y disparar un tiro certero en el hombro de Matt mientras intentaba balancearse, y cae, rendido por la herida y el esfuerzo, al pavimento. Los detectives llaman por refuerzos, anunciando que han capturado a Daredevil.

Sí, así como lo lees, querido lector, así de intensa es esta serie. Número a número, palabra tras palabra. Una pequeña joya que acaba de comenzar y que ya hizo méritos suficientes como para formar parte de esta sección. Y este pequeño resumen que les acerqué sólo describe lo sucedido en los primeros dos números. La tensión y el desconcierto siguen en aumento y la situación se vuelve más y más sofocante a medida que la serie avanza, con un gran equilibrio entre el drama con los momentos de acción y con la sana intención de devolverle al personaje las características de él y de su entorno que lo hicieron interesante para todos los que lo venimos leyendo hace décadas. Con este comienzo tan potente y tan bien ejecutado, estoy convencido: el Daredevil de Zdarsky y Checchetto va a pasar a la historia como una de las mejores etapas del personaje, codo a codo con las etapas de Miller, Nocenti, Bendis o Brubaker.