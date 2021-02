DC Future State

Luego del decepcionante desenlace de Dark Nights: Death Metal, que dejó la vara bastante baja para lo que se venía, nos encontramos con un presente distópico en nuestra querida DC Comics, que nos permite adentrarnos durante dos meses en versiones alternativas de prácticamente la totalidad de las franquicias de esta editorial. Quien escribe estas líneas se aventuró a leer cada uno de los títulos que fueron saliendo semana tras semana para poder traerles a ustedes una selección de lo que considero es de lo mejorcito que se presentó.

Aclaración pertinente: la reseña se va a centrar en las historias principales de cada comic, aunque vale aclarar que cada número en casi todos los casos trae una historia complementaria que generalmente desarrolla alguno de los personajes superheroicos secundarios que orbitan alrededor del protagonista que da nombre al título.

Comencemos con Yara Flor, Wonder Woman, la Diosa de las Amazonas, uno de los personajes «nuevos» que probablemente logrará sobrevivir intacta al evento. Future State le permite al equipo creativo conformado por Joëlle Jones y Jordie Bellaire explorar una nueva Diosa Amazónica con reminiscencias a la mitología brasileña, un toque inclusivo que permite un aire fresco dentro de esta franquicia que, seamos honestos, viene de capa caída desde hace al menos dos años. En estos números se plantea un juego muy interesante que combina de manera acertada rasgos del mito clásico del personaje con matices latinoamericanos, sobre todo en el diseño de algunos personajes, todo esto narrado de manera preciosa por una autora que viene de romperla toda en Catwoman y encuentra acá la oportunidad de poder trabajar con total libertad creativa.

Mi segunda elección es el título de Swamp Thing, y el motivo es muy sencillo: si tenemos la oportunidad de contar una historia muy por afuera del statu quo tradicional, me encanta que los autores se vayan al recontra carajo y tiren la casa por la ventana, que es lo que sucede en esta serie. Manhattan es una ciudad devastada y completamente arrasada por un crecimiento vegetal, y dentro de ella se levanta Green Father, un líder tribal de un montón de criaturas vegetales que lo siguen y lo veneran como a un Dios, el cual tiene una cruzada: buscar y encontrar supervivientes de la raza humana, aún cuando dentro de sus tropas encuentre alguna resistencia a la misión.

Ram V y Mike Perkins, que ya habían trabajado con el personaje en un especial de Halloween, encuentran aquí el espacio para poder desarrollar una saga épica repleta de aventuras, misterios y conflictos varios, con un montón de personajes secundarios muy interesantes y con una narrativa que por momentos incorpora esquemas del cuerpo humano o de organismos vegetales, como si se tratara de lecciones de anatomía o biología, que complementan la trama y ofrecen «pistas» de eventos futuros. De lo mejorcito del evento, sin duda alguna.

Desde el lado de la Bat-Family podría elegir más de un título, la verdad, porque son varios los que realmente ameritan una lectura, pero por cuestiones de espacio me la juego por uno y me quedo con The Next Batman, una «serie» que ya desde el mismo título despierta interés. Lamentablemente la identidad del protagonista fue estúpidamente revelada por la misma DC hace unos meses, algo que echa por tierra la labor del distinguido escritor John Ridley, que se tomó el trabajo de presentar el escenario donde va a desarrollar sus aventuras con un primer número en el cual aún no revela la identidad del nuevo encapotado. Gotham es, nuevamente, una ciudad extremadamente jodida para vivir. Cuándo no.

Esta vez los «justicieros» enmascarados son brutalmente perseguidos y cazados por una casta paramilitar que responder al nombre de los Peacemakers y está liderada por The Magistrate, un personaje que, entre otras tantas cosas, supuestamente reveló la identidad del anterior Batman, Bruce Wayne, y acabó con su vida (Bane: LTA). Obviamente, este nuevo Batman intentará torcer las injusticias cometidas por estos bárbaros que dominan la ciudad mientras Luke Fox se encarga de llevar adelante las riendas de las empresas Wayne, que fueron brutalmente golpeadas por la crisis imperante. El dibujo de esta serie corre por cuenta de un enorme Nick Derington que encima está preciosamente coloreado por Tamra Bonvillain, y juntos se encargan de poner el tono justo para un arco narrativo que quizás no presenta un escenario realmente fresco ni para el personaje ni para DC Comics, pero de todos modos está narrado de manera muy sólida y ofrece un montón de elementos que a futuro pueden funcionar muy bien en la mitología de esta franquicia.

Pasemos entonces a Superman vs. Imperious Lex, otro de mis títulos favoritos de esta movida, donde, de nuevo, Mark Russell y Steve Pugh toman las riendas del caballo y abrazan fuerte la oportunidad de poder explorar tramas e ideas radicalmente distintas a las del Statu Quo imperante en la editorial.

La trama nos lleva unos 30 años al futuro, donde nuestra querido Lex se adueñó de un planeta y lo gobierna con mano dura, exprimiendo hasta la última gota de sudor de cada trabajador mientras explota los multimedios de comunicación con sus propios fines de propaganda. Pero la cuestión pasa por la «comodidad» y tecnificación que cada habitante tiene: si las cuestiones básicas de salud, vivienda y tecnología están cubiertas para todos los habitantes de dicho planeta, ¿es justo cuestionarle algo a este dictador? De todos modos, el punto de partida de la serie es una petición del calvo regente: ahora pretende que «Lexor» (tal el nombre del planeta) forme parte de los United Planets (esa ONU intergaláctica que creó Brian Michael Bendis en su paso por Superman) y la resistencia que encuentra estará sostenida principalmente por Lois Lane y un colaborador kryptoniano que se encargó de investigar bien a fondo la cuestión. Russell, como suele suceder en sus mejores historias, desborda a sátira por todos lados, y a través de la misma deja caer algunas bajadas de líneas sobre la saturación de la información y cómo la misma es utilizada para tapar la explotación de recursos naturales a mansalva. Y, por supuesto, la siempre conflictiva relación entre los estados y las mega corporaciones privadas, materia prima fundamental del género cyperpunk.

Para finalizar, unas palabras sobre la Justice League de esta movida, un título que reúne por primera vez a los héroes de esta nueva generación (Jonathan Kent, Yara Flor, Tim Fox , Jo Mullein, Andy Curry y el nuevo Flash del Multiverso) y que supuestamente va a ser la piedra basal sobre la cual va a girar la nueva DC. El título tiene guiones de Joshua Williamson (The Flash) y dibujos de Robson Rocha (Flashpoint: Abin Sur), y presenta un conflicto teñido de una enorme tragedia: la JSA fue diezmada y destruida, momentos antes de que decidieran emprender un ataque contra la nueva Liga conformada por esta generación de jóvenes promesas. El título es interesante para entender el lugar que cada nuevo héroe ocupa en el mundo y en el grupo, y sobre todo poder percibir como poco a poco se tensionan algunas relaciones mientras que otras se intensifican, como lo que sucede con Jonathan y Yara, aunque no de la manera que todos hubieran esperado.

Mi conclusión final es que, en términos generales, Future State me dejó un sabor realmente bueno en la boca. Creo que hay un enorme trabajo editorial por detrás para presentar un evento muy simpático, que en algunos casos te da bronca que solamente dure unos pocos números. En este caso, y a diferencia de la vomitiva Dark Nights: Death Metal, uno queda bien predispuesto para Infinite Frontier.