Como aquí en Comiqueando Online nos gusta diferenciarnos de nuestra clase política actual porque, por ejemplo, cumplimos con lo que prometemos, tal y como señalé cuando reseñé el comic Wacky Raceland basado en una de las franquicias de los productores de televisión William Hanna y Joseph Barbera, cierro el 2016 abordando otra de las producciones de DC Comics que recuperan el espíritu de aquellos shows animados, muchos de los cuales están pronto a cumplir medio siglo. Esta vez el turno es para Future Quest, una serie que tiene como anclaje el cartoon Jonny Quest de 1964 pero que incluye e interpela un montón de franquicias de estos multifacéticos productores. De hecho se cruzan prácticamente todos los personajes de Hanna-Barbera que formaron parte de las series de acción y aventura, entre las cuales podemos contar a Birdman and the Galaxy Trio, Space Ghost, The Herculoids, Mighty Mightor, Frankenstein, Jr., The Impossibles y varios más.

Un kilombo precioso, si me preguntan a mí, traído de la mano de esta pareja imbatible que ojalá no se separe nunca, Jeff Parker y Evan ‘Doc’ Shaner, los mismos que retomaron a Flash Gordon para Dynamite en el 2014 y luego fueron convocados para el Convergence: Shazam del 2015. Pero, todo hay que decirlo, cuando DC anunció esta serie y este equipo creativo fuimos muchos los que nos emocionamos, y somos varios los que al comenzar a leer los primeros números nos terminamos decepcionando al ver que el arte interior no está realizado en un 100% por Shaner: 10 de las 30 páginas del nº 1 están dibujadas por Steve Rude, en el nº 2 solo dibuja 13 páginas y luego hay 5 realizadas por Ron Randall y otras 4 de Jonathan Case, luego en el nº 3 hay 11 páginas de él y el resto está hecho por Aaron Lopresti, y así sucesivamente.

Ojo: esto no quiere decir que el resto de los artistas convocados para este proyecto no estén a la altura del desafío o que, con sus distintos estilos terminen provocando un salto estético considerable que atente contra el clima del comic. Nada más lejos de la verdad, pero como suele suceder en otros proyectos parecidos, la editorial nos vendió una cosa y luego nos termina entregando un producto distinto, que no desentona con lo anunciado pero tampoco alcanza la altura que podría tener si Shaner se hiciera cargo de todo el arte.

A diferencia de Wacky Raceland, donde los autores nos ofrecen una libre reinterpretación del cartoon original, Parker, Shaner y compañía nos permiten volver a viajar a nuestra infancia conservando el diseño original intacto de cada uno de los personajes que viñeta a viñeta se van incorporando a esa épica aventura, pero con una maestría tal que lo narrado no resulta soso o naif. Por el contrario el relato se nos figura fresco y novedoso en muchos puntos, y en todo caso guarda esa característica de atemporal heredera del mejor Darwyn Cooke, artista recientemente fallecido al que ambos autores de Future Quest le han dedicado esta serie.

Como comenté al comienzo, Future Quest tiene como protagonistas principales a los personajes de Jonny Quest, ese niño de 11 años aventurero que viaja acompañado de su padre, el Dr. Benton C. Quest, un científico excepcional que trabaja indirectamente para el gobierno de U.S.A., Roger T. “Race” Bannon, un agente especial que hace las veces de guardaespaldas de los niños y piloto, Hadji Singh, el hijo adoptivo de Benton, un huérfano de Calcuta que posee ciertos poderes místicos, y Bandit, la mascota de Jonny, un bulldog. Ya en el primer número se les suman como agentes especiales Deva Sumadi y Ray Randall, quien no es otro que el mismísimo Birdman en su personalidad secreta, y en el primer número ambos son convocados a reunirse con Benton (quien es considerado una de las tres mentes más importantes del mundo en lo que se refiere a defensa y aerotecnología espacial) para que el científico los ponga al tanto de sus últimos descubrimientos, los cuales refieren a cierto mineral excepcional encontrado en locaciones donde se han manifestado vórtices en los últimos años, los cuales podrían ser la antesala de una amenaza que potencialmente podría poner en peligro la existencia de todo nuestro planeta.

Mal que me pese tengo que admitir que Future Quest no es un comic para cualquiera. Estoy convencido que las generaciones de lectores que vienen detrás de mí en edad es probable que no logren conectar con este tipo de relato, y no los disfruten con la misma intensidad. De todos modos, no me cabe duda que Jeff Parker es el guionista idóneo para un proyecto de estas características porque maneja como pocos las historias repletas de acción y aventura en lugares exóticos enfrentando amenazas desconocidas, y tiene a su lado un co-equiper excepcional, el trazo limpio, aparentemente sencillo y “clásico” de Shaner -cualidades que son una directa influencia del Alex Toth, algo que no se ha privado de mencionar el artista en numerosas entrevistas- colabora no sólo en presentar un diseño de personajes acorde a aquellos dibujos animados de los ’60 sino también en terminar de cerrar ese clima atemporal al que hice mención más arriba. Esta es una serie ideal para que la dibuje un discípulo del maestro Toth, quien (nunca está demás recordarlo) estuvo involucrado en el cartoon original de Johnny Quest y fue el co-creador de Space Ghost, The Herculoids y Birdman, personajes que de forma nada casual son los protagonistas de Future Quest.

Claramente no existe dibujante más adecuado para relanzar estas franquicias, no sólo por la enorme habilidad de Shaner para la narrativa de secuencias de acción sino también por su cercanía con estos personajes y sus historias y diseños originales. Este comic es una de esas pocas movidas de DC donde realmente han puesto toda la carne al asador sin escatimar ningún corte, y los resultados están a la vista: Future Quest es el comic más entretenido, emotivo, nostálgico y colorido de toda esta nueva línea de la editorial, y es una lectura obligada para la generación post-30 que perdió horas de sus vidas delante de la pantalla del televisor en su niñez. Si en algún momento las ventas de este proyecto editorial comienzan a flaquear y algunos de los títulos tienen que ser cancelados, sólo espero que esta serie sea la última en caer.