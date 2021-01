Nogal, también conocido como el hijo del Minotauro, el verdugo o el corta-cabezas, llega a la costa de la Isla de Barra con el mérito de haber decapitado a una gigantesca serpiente marina que azotaba la región, y muy pronto la regente circunstancial, Abigail, pensará en él como la solución a un problema mayor. Mientras toma difíciles decisiones ante la ausencia de su esposo y en espera de que su pequeño hijo, Aaron, tenga la edad suficiente para ser realmente coronado como Rey, Abigail tiene que cortar de raíz el origen de los peligros que provienen del pantano: un ejército de criaturas mitológicas enviadas por un oscuro hechicero que fue capturado y atrapado en aquella ciénaga de mala muerte por una antigua Diosa. La leyenda conocida como Head Lopper (el cual se resiste a ser denominado de esa forma y una y otra vez aclara que su nombre es Nogal) parece ser la solución al problema, y la regente no tarda en prometerle una jugosa recompensa si regresa con la cabeza del poderoso arcano. El escenario parece sencillo pero la trama comienza a complicarse debido a la interacción de Servin Lulach, el consejero real, que tiene un pacto con el endemoniado hechicero para alguna vez ser coronado Rey, pero delante de Abigail se muestra como la solución a muchos de sus problemas. Un doble agente que juega sus cartas de acuerdo a cómo se van acomodando las fichas.

Nogal, por otro lado, no viaja solo. Lo acompaña la cabeza parlante de Agatha, La Bruja Azul, una insoportable, molesta, sarcástica e insolente vieja que tuvo la mala fortuna de cruzarse en el camino de nuestro héroe. El enorme guerrero de frondosa barba blanca, al notar de que la bruja todavía conservaba algunas habilidades aún decapitada, decidió cargar con ella porque teme que si la deja a la deriva pueda provocar enormes daños conjurando maldiciones. La dinámica entre estos dos personajes es lo que por momentos le otorga una cuota de humor a una serie regular de Image que se caracteriza por representar de la forma más fresca posible todos los tópicos del género Espada y Brujería, con reminiscencias al Conan de John Buscema, pero también al Hellboy de Mike Mignola, y por qué no al Bone de Jeff Smith.

El creador de esta genialidad es Andrew MacLean, quien empezó a autopublicar la obra en un ya lejano 2013. Dos años después llamó la atención de los muchachos de Image Comics, que la relanzaron como una miniserie de cuatro números con periodicida. La crítica y las ventas acompañaron la movida al punto tal que se acordó un segundo y tercer volumen, y el cuarto que está ahora en curso, para sumar en total, por el momento, 14 números publicados, los cuales suelen tener más de 45 páginas cada uno. El primer volumen está coloreado decentemente por Mike Spicer, pero ya en el quinto número entra a formar parte del equipo la genia de Jordie Bellaire, una bestia del color a la cual hemos podido disfrutar en series como Pretty Deadly, The Manhattan Projects, Moon Knight e inclusive la maxiserie The Vision de Tom King, donde acompañó los preciosos lápices de Gabriel Hernández Walta.

Y si bien el color es importante, lo que realmente hace de este comic una joyita tan difícil de clasificar como irresistible, es sin lugar a dudas la narrativa que le imprime MacLean al relato, sumado a la originalidad del diseño de personajes, de las criaturas mitológicas y sobre todo de los escenarios que vamos a visitar, exteriores e interiores. Las escenas de acción tienen una planificación afiladísima con un ritmo y una coreografía dignas de un autor que parecería tener décadas de trabajo sobre sus espaldas. Pero lo mejor de todo es que el dinamismo de la serie no se reduce solamente a los encuentros más excitantes, se mantiene en el resto de las escenas: hay un tránsito muy fluido entre momentos de diálogos, situaciones de viajes y las inevitables y esperadas secuencias de combate que tanto caracterizan al género, y la búsqueda de distintos tonos y climas a través de los ángulos y encuadres siempre resultan naturales.

Esa sencillez y precisión en los trazos que remite a autores como Paul Grist, David Rubín o al Adventure Time de Pendleton Ward, te maravilla casi tanto como la trama, la cual se construye ladrillo a ladrillo y se complejiza a niveles impensados, sin que el lector se vea en la obligación de tener que retroceder algunas páginas porque no tiene idea de qué está sucediendo o de quiénes protagonizan la escena. Traiciones, trampas, revelaciones, luchas de poder y un sinfín más de conflictos se interconectan a través de decenas de personajes muy carismáticos, los cuales por momentos resultan incluso mucho más interesantes que el protagonista. De hecho, hay números en los cuales hemos leído cerca de 20 páginas y ni Nogal ni Agatha han hecho aún acuse de aparición, y como lectores estamos tan entusiasmados con el relato y tan metidos en la historia que prácticamente nos hemos olvidado de es esta pareja, la que la lleva adelante y la hace avanzar.

Imagino que, con todo lo que tiene a favor para ofrecer una serie como Head Lopper, de todos modos encontrará sus detractores. Hay lectores que sencillamente no tienen paciencia y no terminan de entender que la construcción del relato es incluso más importante que el contenido de la historia. Y con esto no pretendo minimizar la trama; sencillamente MacLean se toma el tiempo necesario para llevarte donde quiere, sin ahorrar ni páginas ni recursos, y esto no siempre se sabe apreciar. No por nada el comic cuenta con números con una excesiva cantidad de páginas para lo que suele ser el promedio de las series regulares, y al menos desde mi lado, es de agradecer que en la editorial le ofrezcan al autor esa libertad.

Head Lopper es una auténtica obra de autor con una frescura que no abunda en el mainstream norteamericano, un relato épico y dinámico que es efectivo a la hora de contar una entretenida aventura repleta de sorpresas y giros inesperados en cada número, una serie más que digna para abrir la temporada 2021 de esta sección.