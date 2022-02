Luego de haberle dedicado un Maldito Mainstream a la saga Future State y otro a Infinite Frontier, sentí que este año no podía empezar sin abordar la miniserie esencial que nos va a introducir de cabeza y por la puerta grande en la próxima Crisis de DC Comics, la cual ya fue anunciada y tiene nombre: Dark Crisis. Una saga que, oh casualidad, estará escrita por el guionista que también lleva adelante las actuales aventuras de la Justice League Incarnate, el grupo que da nombre al título que protagoniza la entrega de este mes.

Lamento informarles, eso sí, que es requisito sine qua non conocer la conclusión de Infinite Frontier para adentrarse en la cruzada que el Presidente Superman Calvin Ellis llevará adelante acompañado por el Thomas Wayne de Flashpoint, la Mary Marvel de Tierra 5, la Aquawoman de Tierra 11, el Thunderer de Tierra 7, el Dino-Cop de Tierra 41 y el Captain Carrot de Tierra 26. Es necesario saber que Darkseid ganó y tiene su propia agenda en marcha para hacerse con el control del multiverso, la cual incluye dar con el paradero de Barry Allen, un personaje que funciona casi como una excusa para la existencia de este título ya que su desaparición motiva el accionar de la Justice League Incarnate (JLI de ahora en adelante), pero también incluye convocar a enormes villanos del pasado de la editorial para formar su propio ejército oscuro. Es menester saber también que regresó Pariah, ese enigmático y maldito personaje que tuvo sus 15 minutos de fama en la fantástica Crisis on Infinite Earths de Marv Wolfman y George Pérez publicada en 1985, y les mostró tanto a Barry como a los lectores la existencia de un «multiverso 2», y al parecer es responsable de mantener a nuestro velocista estrella cautivo.

La «Casa de los Héroes» es el cuartel desde el cual la JLI discute el próximo plan de acción a poner el marcha, y la misma, desde el exterior, recuerda levemente al satélite del Monitor en la ya mencionada Crisis. Cada paso que damos en este título tiene ese aire de que estamos recuperando fragmentos de algunos de los múltiples pasados que esta editorial tiene, tomando elementos de sus interminables Crisis para construir con cada uno de ellos una nueva línea narrativa que todo el tiempo remite a la nostalgia de la sabiduría de quien tuvo la paciencia y la entereza para poder estar al tanto de cada evento cósmico y épico por el cual estos universos transitaron. La «Casa de los Héroes» navega a través del Bleed, una inter-zona ubicada en los pliegues del multiverso que permite a nuestros Héroes poder moverse fuera del radar de cualquier criatura y desde ahí tienen fácil acceso a cualquier universo. Para la misión que les espera, Calvin y Thomas coinciden en que es menester convocar a Avery Ho, una velocista asiática de Tierra 0, pero sobre todo a Maya, la Dra. Multiverso, un personaje muy poderoso que tiene una conexión especial con… adivinen con qué: si, exacto, con el Multiverso. Y el sarcasmo no termina ahí: el equipo se esfuerza por dar con algo que todos coinciden en llamar «la grieta»… si, aquí también tenemos una grieta, como que no. Todo el mundo está polarizado, los comics superheroicos no iban a ser menos. En este caso puntual, al parecer esta grieta fue provocada por el mismísimo Barry Allen, y podría poner en jaque el multiverso. De hecho, ya lo está haciendo, aunque ni los héroes ni los villanos están del todo seguros de cómo evitarla, y ni siquiera tienen idea de cómo disminuirla. Lo único que pueden sacar de provecho de la misma es que podría orientarlos hacia el paradero actual de nuestro histórico velocista y no mucho más.

Barry podría ser solamente eso, un héroe perdido o secuestrado por Pariah al cual sus compañeros tienen que encontrar antes que los villanos, pero Joshua Williamson y Dennis Culver, los guionistas de esta miniserie, van un poco más allá y posicionan al personaje como el más importante de todos, porque fue el primero en cruzarse de un universo a otro (en la ya clásica historia de culto » Flash of Two Worlds!» publicada en The Flash N.º 123), gracias a la imaginación del maestro Gardner Fox y los lápices de Carmine Infantino. A la vez hacen responsables a los héroes del título de las tragedias que se generaron desde que la existencia del multiverso dejó de ser un secreto y decenas de personajes comenzaron a viajar interdimensionalmente de un lado a otro, lo cual provocó muchas veces interminables guerras en mundos extraños y hasta la destrucción de planetas enteros. Este planteo, completamente válido, genera hermosos momentos de tensión y angustia entre los personajes, y les hace replantearse muchas de sus convicciones, y en lo que a mí respecta es una de las cartas más interesantes que juegan los escritores. Llegado cierto momento de la miniserie, la JLI es desmembrada y sus miembros son esparcidos por distintas Tierras, y un par de ellos incluso llegan a la Tierra 33, aquella en la cual todas estas aventuras están narradas y reflejadas en comics. Para el pesar de esos personajes, pasan un montón de semanas en la misma, y aprovechan para entrar en contacto con un editor de DC Comics en un intento por «reescribir» la historia directamente desde la mismísima editorial.

Lo más jugoso que tiene para ofrecernos esta antesala de la nueva macrosaga de DC es justamente la oportunidad de tomar conciencia del camino recorrido y jugar con eso desde lo meta. Entiendo que es imposible sostener un relato ficcional superheroico en ese tono porque destruís todo lo construído con cada página y pierde validez cada una de las amenazas a la que estos héroes se han enfrentado, pero si lo que quieren esta vez es sorprender, puede que esa sea la única alternativa que les quede. No voy a negar que se disfruta un montón el esfuerzo que están poniendo en convocar a artistas disímiles para que retraten cada uno de los universos con mucha personalidad y un estilo muy particular, pero esta vez eso no va a ser suficiente para darle una cierre digno a esta aventura.

Si realmente quieren mantener nuestras expectativas bien arriba y tenernos comiendo de la palma de la mano cuando finalmente leamos la Justice League nº75 de Joshua Williamson y Rafa Sandoval que promete eliminar a toda la Liga, la mini-serie que estoy reseñando hoy tiene que concluir con una revelación realmente fuera de escala, incluso superior al epílogo de Infinite Frontier, y conociendo a los autores y viendo lo que han plasmado hasta ahora, les pongo una ficha.