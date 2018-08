A diferencia de lo que piensa el grueso de los lectores, los editores de Marvel no son estúpidos. Pero claro, es cierto que centenares de veces la realidad se torna tan descaradamente comercial que termina afectando de forma muchas veces irreversible la ficción, poniendo en riesgo la trayectoria de una franquicia y, sobre todo, lastimando el corazón de los lectores, decepcionándolos o, en este caso, negándoles la merecida cuota mensual de aventura de sus personajes favoritos.

Los Fantastic Four no han gozado, en lo que va de este siglo, del éxito y la popularidad que supieron tener en décadas pasadas, aún cuando tuvieron momentos realmente excepcionales de la mano de autores como Jonathan Hickman o Matt Fraction. La batalla por los derechos de los personajes para ser explotados en el cine entre Marvel y FOX puso en jaque la continuidad del comic principal protagonizado por estos personajes, el cual tuvo su cierre a comienzos del 2015. La primera familia de Marvel Comics se despedía de sus lectores en un emotivo nº 645, víctima de una toma de rehenes por parte de Marvel Comics para traccionar a su favor las negociaciones con FOX. Un asco de panorama que desató la cólera de millones de fans en las redes sociales… una lástima que esos mismos lectores no hayan apoyado al título en su momento cuando las papas quemaban.

Con las asperezas entre Marvel y FOX pulidas y las negociaciones casi cerradas a favor de la primera, en Marzo del presente año el jefe de coordinadores C.B. Cebulski anunció finalmente el retorno de los Fantastic Four a una serie regular como parte de la iniciativa “Fresh Start” que la editorial pondrá en marcha en este segundo semestre. Mientras tanto, una serie regular funciona como un prólogo de este anticipado y ansiado regreso, y es la que voy a recomendar en esta entrada: Marvel Two-In-One (segunda época), el regreso de un título muy divertido que supo volver locos a millones de lectores combinando en cada número a nuestro querido Ben Grimm con un héroe invitado. El vol. 1 de esta serie regular que comenzó su andadura los primeros meses de 1974 logró llegar a la para nada despreciable cantidad de 100 números y 7 anuales, y por sus páginas pasaron autores de la talla de Steve Gerber, Jack Kirby, Marv Wolfman, John Buscema, John Byrne, Frank Miller y George Pérez.

En Diciembre del año pasado, como parte de los lanzamientos relacionados con la macro-saga Legacy, apareció el primer número de esta nueva entrega, con guiones del canadiense Chip Zdarsky, a quien ya conocemos por su trabajo en Sex Criminals y Howard the Duck, y dibujos del británico Jim Cheung, famoso en Marvel por no poder sostener la titularidad en una serie regular más allá de 2 o 3 meses. El formato actual difiere un poco del que tenía la serie clásica, ya que ahora la pareja que llevará adelante el rol protagónico será fija: ni más ni menos que los “sobrevivientes” de nuestra querida familia fantástica, Ben Grimm y Johnny Storm, sumado a una fuerte participación del Infamous Iron Man, el Doctor Doom “reformado” de Bendis.

Zdarsky es mucho más inteligente de lo que yo podría esperar para llevar adelante este título, y juega a dos puntas. Por un lado, a sabiendas de lo que los lectores también saben (que efectivamente el resto de los Fantastic Four no está muerto como todo el mundo ficcional cree), arma una interminable saga aventurera de búsqueda en base a de una mentira, y por el otro, se anima a meterse con la mismísima génesis de los poderes de esta familia como casi ningún otro autor lo hizo, estableciendo una relación única y fresca entre estos personajes, casi a la par de las modificaciones que realizó Straczynski en Spider-man años atrás. Paso a explicar.

El leitmotiv de la serie es la reunión de Ben y Johnny para ir en la búsqueda de Red, Sue y sus hijos, gracias a una manito que Doom les da, y a un supuesto mensaje de Reed con indicaciones para poder dar con su paradero, el cual supuestamente se encuentra en otra dimensión. En el camino nos enteramos que Johnny se encuentra con una nueva crisis existencial: sus poderes han comenzado a fallar y descender en magnitud, y no tiene la más mínima pista del por qué. Su estado depresivo afecta a Ben, el cual decide mentirle acerca del paradero de Reed y su familia, en pos de poder levantarle un poco el ánimo y sumarlo nuevamente como compañero de aventuras. La realidad es que las indicaciones que dejó el cerebro de este grupo tenían como objetivo poner a nuestros héroes en contacto con la tecnología necesaria para que los mismos pudieran viajar por dimensiones y seguir manteniendo vivo el espíritu explorador de los Fantastic Four, y hasta cierto punto podríamos decir que sus predicciones terminan por verificarse, porque eventualmente Ben y Johnny comenzarán a recorrer un sinuoso camino repleto de nuevas y extraordinarias aventuras, forjando alianzas con nuevos héroes y viejos enemigos, librando batallas imposibles para salvar, una vez más, a la tierra… aunque no necesariamente “nuestra” tierra.

Zdarsky se pone la mochila al hombro y sorprende con una aventura muy divertida, sazonada con un montón de referencias nostálgicas a la historia de los Fantastic Four pero que no desatiende la actualidad del universo común de Marvel. Sus diálogos toman un poco de distancia de la sitcom que hizo con Spider-Man, con un balance bastante acertado entre los comentarios jocosos y el drama. El único personaje que encuentro quizás un poco descolocado en su forma de proceder y sus líneas es el mismísimo Doom, que se queda a medio camino entre la nueva versión presentada por Bendis y el clásico tirano de Latveria. Más allá de este detalle, la serie avanza con paso firme y decidido hacia un lugar que inevitablemente terminará provocando un roce entre la pareja protagonista, mismo que podría significar un violento cambio en el status-quo del duo.

Lo que desgraciadamente no se mantiene estable en el título, como era de prever, es la participación de Jim Cheung como dibujante titular. Ya en el tercer número es reemplazado por el italiano Valerio Schiti, quien se mantiene hasta el quinto. Luego Cheung vuelve en el sexto pero larga nuevamente los guantes en los dos números siguientes, donde esta vez es reemplazado por el canadiense Ramón Pérez. Si bien ninguno de los reemplazos del “titular” entrega un trabajo mediocre (y en mi caso particular hubiera preferido a Schiti como dibujante principal, ya que creo tiene mejor manejo de las expresiones en los rostros que Cheung), la realidad es que tanto movimiento en la parte de arte indefectiblemente le quita personalidad al título, y desde la distancia da la impresión de que, editorialmente hablando, en Marvel no se están tomando muy en serio el retorno de estos personajes a la primer plana de la empresa.

Más allá de esta falta de atención para con el lector, Marvel Two-In-One es un título importante para los eventos que se comienzan a cocinar en Marvel Comics, pero además es el prólogo de un regreso muy esperado por muchísimos de nosotros, y como antesala de este retorno funciona en muchos niveles, sorprende gratamente y sobre todo entretiene con mucho más que la gratuita explotación de un puñado de recursos nostálgicos. Los Fantastic Four están de nuevo entre nosotros, y Zdarsky garpa los snacks y la birra de la picada inicial. ¿Te lo vas a perder?