La luna es, por el momento, única testigo de tan desgarradora escena: desde el muñón que Maika tiene en vez de su brazo izquierdo emerge una enorme y poderosa criatura que rivaliza en atrocidad y poder con el Cthulhu de Lovecraft, y por un breve instante toma completo control del cuerpo de ambos y acaba con la vida del inocente niño que tienen delante para saciar su hambre.

Monstrum, tal el nombre de la entidad que habita el cuerpo de nuestra protagonista, Maika Halfwolf, es una abominación con la cual convive desde hace tanto tiempo que ha perdido la cuenta, pero durante años se mantuvo dormida y controlada. Los eventos en los que ella misma se involucró para recaudar información sobre su pasado y comenzar a armar el rompecabezas para encontrar la forma de extirpar esta maldición que está carcomiendo su carne, literalmente, la volvieron a despertar, y cuando ese horror vuelve a la vida, la única forma de saciar su hambre es acabando con la existencia de seres vivos.

La escritora Marjorie Liu, conocida por sus trabajos en la secuela de NYX (No Way Home), X-23 y Dark Wolverine, se une a la artista japonesa Sana Takeda para conjurar un mundo épico fantástico que rivaliza con las obras de George R. R. Martin y J. R. R. Tolkien, combinando de manera elegante y fresca elementos exóticos y religiosos tanto de Oriente como Occidente, envueltos en una estética steampunk. El resultado de este ambicioso experimento es Monstress, una serie regular de Image que comenzó su andadura en Noviembre del 2015 y en muy poco tiempo cosechó cinco premios Eisner (todos el mismo año), cuatro premios Hugo y un premio Harvey por libro del año en el 2018.

Ha transcurrido un largo tiempo desde la gran guerra que dividió las aguas y estableció los nuevos límites fronterizos entre la Federación del Hombre y los Híbridos Arcanos, y en todo este tiempo la Cumaea, una inescrupulosa organización de Hechiceras, no ha hecho más que seguir acumulando poder, expandiendo sus brazos por cada rincón de esta tierra matriarcal. En este escenario aparece Maika Halfwolf, una arcana hija de la legendaria Moriko, y dueña de un secreto que podría destruir el mundo tal cual lo conocen hasta ahora. Los viejos dioses han muerto, o al menos eso cuentan las leyendas, y la culpable de eso fue la Chamán-Emperatriz, la primer arcana, pero la Corte Arcana del Crepúsculo está intranquila, y detecta que en la inquieta y envalentonada Maika se encuentra la clave para revertir un destino nefasto.

Nuestra protagonista no está sola: la acompañan el enigmático Ren, un gato nekomante que parece tener su propia agenda, y Kippa, una niña zorro Arcana, inocente y optimista, que fue salvada de la esclavitud por Maika. Y cuando pudo huir de la fortaleza de las Cumaea, llevó consigo una fotografía que parece ser clave para desenmascarar algunos nudos de su pasado, y la mitad de una poderosa máscara ancestral, la cual ensamblada con su otra parte podría funcionar como un artefacto de destrucción para quien la porte.

Sumergirse en el universo de Monstress no es una tarea sencilla, y quizás esto pueda desanimar a muchos lectores. Como suele suceder con este tipo de obras, la autora te introduce en su mundo como si el lector estuviera completamente al tanto de la naturaleza de cada una de las facciones involucradas en los conflictos y la historia antigua y reciente de esta épica aventura. Por suerte, al finalizar cada número tenemos una página donde el Profesor Tam-Tam nos pone al tanto sobre aspectos relevantes de la historia de esta tierra, de cada una de las facciones, razas y credos, e incluso de ciertas actividades recientes que complementan el viaje que la tortuosa Maika y sus compañeros de ocasión están realizando. Y de todos modos muchas de las situaciones que al principio no quedan del todo claras son sencillas de comprender a medida que avanza la historia. Lo importante para entender a fondo el universo que encierra la historia de Monstress es que la situación particular de Maika es una réplica de lo que sucede en prácticamente toda la tierra ficticia: la búsqueda de poder termina por corromper a todo aquel que encare dicha empresa. Los Humanos combaten a los Arcanos porque los consideran una aberración, pero además porque saben que si los abren obtienen de ellos un elemento muy preciado, el lilium. Los Arcanos, por otro lado, se consideran a sí mismo superiores, sobre todo quienes están en las esferas de poder, y un poco de razón tienen: están emparentados con los poderosos ancestrales, una raza de inmortales con un origen dudoso. Ese supuesto desequilibrio de poder en los orígenes de cada uno los lleva a estar en conflicto todo el tiempo.

La mitología que desarrolla Marjorie Liu es enorme y muy rica. Está salpicada por elementos reconocibles de un puñado de culturas pero mezclada de forma eficaz y fresca, y la expone a través de personajes melodramáticos y solemnes que sostienen un relato repleto de intrigas y horror. Pero nada de todo lo expuesto causaría tal impacto si no fuera por el excepcional trabajo de Sana Takeda, que gracias a la enorme dedicación puesta en los detalles y el soberbio tratamiento del color, toma distancia del encasillamiento en el estilo que suelen tener los mangas shōnen. La labor de Takeda es sobresaliente en todos los puntos, desde el diseño de personajes (tanto en sus formas normales como cuando se “transforman” para los pocos momentos de comedia que se generan) como en la construcción de esa tierra Steampunk, con enormes paisajes naturales cortados por inmensas ciudades cosmopolitas, y la versatilidad de su estilo le permite manejar con total fluidez hermosos e impactantes diseños del interior de salones ornamentados con terribles situaciones de dolor y sufrimiento en la inmensidad de un oscuro bosque. Monstress es un comic que te impacta desde cada una de sus portadas, y es de las pocas series que no te venden humo: lo mejor del arte está realmente en el interior. Otro gran acierto de Takeda es su puesta en página, en la cual logra un balance ajustado entre los momentos más estáticos y las escenas de acción.

Una vez más, si tengo que señalar algo que resulta ser un incordio en esta serie “regular” es el hecho de la discontinuidad de su salida. Al día de la fecha llevan publicados solamente 28 números, y como señalé al comienzo de la reseña esta aventura comenzó hace más de 50 meses. Un clásico de la editorial, pero por otro lado esta libertad que proponen desde la cúpula de la misma es lo que nos permite disfrutar de números realmente excepcionales, gracias a que ambas autoras cuentan con el aval de la misma para tomarse el tiempo que sea necesario para realizar cada número. Un pequeño precio a pagar teniendo en cuenta el tamaño de la recompensa.