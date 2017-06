La opresión de un sistema educativo público plano, chato e incapaz de ofrecer una alternativa a niños con un intelecto elevado, la conversión de humanos normales en Inhumanos por la exposición a la nube terrígena, la actualización en forma de “homenaje” de un clásico creado en 1978 por Jack Kirby como respuesta comercial a la exitosa Kamandi desarrollada por él mismo para DC Comics, el tono narrativo heredado de los mejores films de Pixar y la explotación de una fórmula tan vieja como efectiva (un niño acompañado por un monstruo – Pete’s Dragon-, un alien –E.T.-, un cyborg enviado del futuro –Terminator 2- o en este caso, un T-Rex rojo con ojos flameantes) son los elementos que ofrecen estructura y proporcionan la plataforma sobre la cual el comic que hoy nos ocupa desarrolla sus disparatadas.

Moon Girl and Devil Dinosaur es una pequeña joyita de la Casa de las Ideas que, aún con sus alarmantes números de ventas, ha podido alcanzar los 20 números y sigue marchando con la misma solidez que mostró en sus comienzos hace casi dos años. Y en el camino nos ha deparado un sinfín de sorpresas y momentos entre épicos y altamente emotivos que se quedarán grabados de por vida en nuestras retinas gracias a la enorme química que claramente demuestran tener sus realizadores, Brandon Montclare y Amy Reeder en el guión, la impresionante Natacha Bustos en el dibujo y las tintas y el más que acertado trabajo de color de Tamra Bonvillain.

Lunella Lafayette es una inquieta niña de 9 años de tez negra que vive en el Lower East Side de Manhattan y está obsesionada con una cruzada personal, a sabiendas de que es la única enterada de un terrible secreto personal que le quita el sueño: gracias a su increíble capacidad intelectual -la cual en poco tiempo la terminará posicionando como el personaje de Marvel más inteligente de la tierra, superando incluso a Reed Richards, Victor Von Doom, Hank Pym, Bruce Banner o Tony Stark – ha descubierto que puede ser portadora del gen inhumano, y si por una de esas casualidades es alcanzada por la nube terrígena que sobrevuela la ciudad podría terminar envuelta en un capullo sin saber de qué forma se verá transformada. Para evitar su destino se las ingenia para construir un detector de la Omnionda Kree, artilugio que según ella cree la podrá mantener a salvo de dicha nube.

Mientras esto sucede, su vida transcurre entre la dura convivencia con unos padres sobreprotectores que desconocen sus capacidades intelectuales –aún cuando tienen pruebas evidentes del mismo diariamente- y la aburrida asistencia a un colegio público en el cual no aprende nada y sus compañeros la tratan como un bicho raro, una nerd, y con esa estigmatización llegan algunas leves situaciones de bullying. Sin hacer de la pseudo-tragedia existencia de Lunella el leitmotiv de la serie, los guionistas de todos modos han sabido transmitir con mucho acierto el contraste que convive dentro del personaje, el cual va desde un enorme entusiasmo creativo hasta una amarga apatía y frustración por el contexto con el que tiene que convivir, y la automarginación que termina abrazando –porque no le queda otra-, la cual sólo le provoca infelicidad.

Promediando el primer número de la serie, el Moon Boy original creado por Kirby fallece en un combate en el pasado contra un clan asesino de hombres primitivos, y su fiel amigo, el enorme y feroz Devil Dinosaur que da nombre el comic, nada puede hacer para detener esta tragedia. Como resultado de este combate se termina activando la susodicha Omnionda Kree que termina por teleportar tanto al T-Rex como a los primitivos unos 200.000 años al futuro, casi a los pies de nuestra querida Lunella. De ahí en adelante se desarrollarán una serie de entreveradas aventuras en las cuales el clan asesino intentará adaptarse al mundo moderno a la par de la complicada relación que se gestará entre Lunella y el Dino, la cual nos entregará los mejores momentos de la serie, por supuesto.

No pasará mucho tiempo hasta que ciertas cuestiones relacionadas con las sospechas de Lunella terminen por verificarse, y ahí la intensa y emotiva relación que guarda con quien se convertirá en su mejor amigo y aliado jugará un papel fundamental para que nuestra niña pueda crecer y se termine convirtiendo en una nueva heroína. En el camino se cruzará con el nuevo Hulk – Amadeus Cho, a quien ya he mencionado en la entrada de los Champions hace unos 5 meses-, con la nueva Ms. Marvel –la ídola de Kamala Khan que también tuvo su entrada en esta sección hace dos años-, con los Kree, con otros Inhumanos y con algunas sorpresas más.

El equilibrio que logró el equipo creativo en esta serie es casi perfecto. Moon Girl and Devil Dinosaur es una serie muy entretenida y por momentos delirante que cuenta con unos diálogos preciosos, unas acertadas citas de físicos o matemáticos al comienzo que de alguna forma funcionan como una preview de lo que estamos por leer, y un tono muy naif pero a la vez muy comprometido con un puñado de problemáticas que conviven en la existencia de un montón de pre-adolescentes como Lunella. Y es, además, una muestra más del interés que tiene esta editorial por buscar una renovación dentro de su primera línea de defensa superheroica hurgando en la diversidad y sobre todo potenciando y elevando el número de personajes femeninos de peso. Para Marvel, al menos en lo que se refiere a su línea editorial de comics, la diversidad de razas, géneros y clases sociales dejó de ser esa amante casual con la cual te ves cada 15 días para plantarle matrimonio, casa, auto y tres pibes.

Sin embargo, existe una distancia finita pero evidente entre este comic y uno de mis favoritos desde hace varios años, el de la ya mencionada Kamala Khan, y es en el desarrollo de los personajes secundarios que rodean a Lunella. Sus padres son apáticos y aburridos, sus compañeros son un cliché bastante acartonado, y en términos generales el barrio y los pocos personajes recurrentes que habitan la calle en la que vive no logran lucirse y acompañarla dignamente, lo cual hace que el peso de las aventuras se pose casi completamente en ella y su relación con una mascota que, aunque exótica, tampoco entrega momentos “actorales” dignos de ser recordados. Y el tono en general que tiene la serie evidencia una llegada a un público mayormente infantil, lo cual de todos modos no es excluyente para poder ser consumida y disfrutada también por lectores de cualquier edad.

La salvedad a esta carencia, y lo que dota a la serie de una personalidad única y una impronta muy fuerte es el exquisito arte que presenta una Natacha Bustos que se supera número a número, con una narrativa y una expresividad envidiables, un despliegue de conceptos y entornos muy disímiles entre sí y una clara y definida identidad gráfica para cada uno de los protagonistas. Como si todo esto no fuera suficiente su Devil Dinosaur es una delicia que te maravilla en cada una de sus apariciones, con un diseño imponente, majestuoso y temible, y momentos de absoluta furia o tremenda ternura que logran una empatía automática con el lector, máxime si, como es mi caso, guardas una relación con una mascota y reconoces en este T-Rex reacciones naturales de un animal entablando amistad con un ser humano. Su puesta en página, además, es absolutamente fresca y creativa, y su dinamismo permite escenas de acción intensas que están a la altura del desafío que los guionistas le plantean. La verdad, si este comic no es la serie regular de Marvel mejor dibujada, le pega en el palo.

Moon Girl and Devil Dinosaur es una clara muestra de que aún quedan series en lo más alto del mainstream norteamericano que ofrecen una propuesta absolutamente original y refrescante llevada adelante por un equipo creativo que cuenta con una empatía inusual. No leerla es un pecado que no te podes permitir.