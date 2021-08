Doug Moench, fanático confeso de Batman, se encargaría de construir los lineamientos de Moon Knight, un personaje de culto de Marvel Comics que este mes cumple 46 años. Este ex-boxeador, ex-Marine y agente de la CIA devenido en mercenario, tendría su primera muerte en una excavación arqueológica en Sudán, o al menos eso es lo que nos queda claro luego de leer el primer número de la nueva serie regular dedicada a este espíritu de la venganza nocturno. El guonista canadiense Jed MacKay y el dibujante italiano Alessandro Cappuccio se embarcan en la aventura de redefinir el status quo de un personaje por el cual pasaron autores de la talla de Bill Sienkeiwicz, Chuck Dixon, J.M. DeMatteis, Brian Michael Bendis, Alex Maleev, Warren Ellis y David Finch, y para eso lo despojan de algunas restricciones y lo transforman en un ejecutor urbano al servicio del pueblo.

Luego del mortal enfrentamiento que nuestro protagonista, Marc Spector, tiene en las excavaciones en Sudán, se produce el encuentro astral en otro plano con el dios egipcio Khonshu, el cual le ofrece devolverle la vida a cambio de que se transforme en su Sumo Sacerdote y siga ciertos lineamientos relacionados con los «viajeros» de la noche y la protección. Esto es un pobre resumen del origen del personaje, el cual cuando regresa a la enorme New York, decide crear dos personalidades más: Steven Grant, un playboy multimillonario que posee una gigantesca Mansión que usa como centro de operaciones, y Jake Lockley, un taxista que recorre las calles relevando los focos del crimen. Los terrenos que se encuentran bajo su protección están señalados debidamente con el logo que identifica al personaje (una luna creciente), y dentro de los mismos el mal no tiene lugar y es violentamente combatido por el fanático emisario de Khonshu.

Y por suerte para nuestro Caballero, reside en la New York de Marvel Comics, que es como su homóloga real de los ’70 pero con el componente sobrenatural anexado al crimen: ni bien empieza el primer número, Moon Knight tiene que dar caza a una pareja de Vampiros que acaban de transformar a cuatro civiles y pretenden llevar adelante algún obsceno ritual de iniciación. De aquel encuentro, Spector termina por reclutar a su ayudante, una afroamericana convertida en vampiro de nombre Reese, con el sarcasmo a flor de piel, el cual no duda en utilizar con su empleador en cada oportunidad. En muy pocas páginas, MacKay nos ofrece un paneo exquisito de lo que significa ser el protector de las almas inocentes que vagan por la noche, y no son pocas las sorpresas que les esperan a los fans duros de la mitología de villanos de la B de la editorial. De hecho, si algo se le puede criticar a estos dos primeros números es que aún no hemos podido ver a Moon Knight en su máximo esplendor, porque solamente se ha tenido que hacer cargo de villanos de cuarta. Todavía no ha tenido un verdadero desafío que ponga a prueba la totalidad de sus poderes y capacidades y nos permita establecer el nivel de poder con el que cuenta luego de los recientes eventos a los que se vio expuesto.

Las variantes que nos propone MacKay no son particularmente grandes ni tampoco provocan un giro increíble en el statu quo del personaje, pero entiendo que así y todo a muchos fans les va a resultar complicado de manejar, ya que con mucha sutileza el guionista planteó algunos cambios polémicos. Moon Knight es ahora un sacerdote renegado de un Dios indigno al que él mismo tuvo que capturar y aprisionar, y así y todo tiene que seguir los lineamientos de su fe: proteger a quienes viajan de noche.

Los Avengers lo obligaron a hacer terapia, así que tenemos una conversación que funciona como eje narrativo del comienzo de esta aventura con su terapeuta. Esto transforma a las aventuras de este Vengador sangriento y despiadado en algo un poco más… tenue. No digo que los niveles de violencia explícita a los que estábamos acostumbrados quienes leímos algo del material previo del personaje hayan desaparecido por completo, pero ahora están manejados de otra forma. Y Mr. Knight, a través de las sesiones, entiende su propósito en la tierra, y si él lo hace, también los nuevos lectores, lo cual transforma a esta nueva serie en un excelente punto de partida para la sangre nueva.

Dicho esto, las patrullas nocturnas de Moony siguen siendo un deleite, ahora de la mano de un talentoso dibujante como Alessandro Cappuccio, que logra presentar al personaje como una fuerza intimidante que causa miedo y pavor en cada una de sus apariciones. El uso de sombras queda relegado casi exclusivamente a los momentos más tensos y opresivos del comic, aquellos en los cuales el terror se hace presente y la «víctima» ya no tiene escapatoria, como se puede apreciar en el clímax del segundo número. Pero el resto de la aventura no está exenta de dinamismo. De hecho, si algo podemos rescatar de la narrativa de esta aventura es que el balance entre los momentos de acción y las conversaciones están muy bien manejados, y el vértigo y la adrenalina están a la vuelta de la esquina.

Y más allá de que Khonshu esté fuera del juego, MacKay se las ingenia para meter otro miembro del credo en el tablero que advoca por intentar enderezar el rumbo de Moon Knight. A esto se le suma un antagonista misterioso que desde las sombras está preparando un ataque que pretende aleccionar al protagonista, mientras el mismo se las ingenia para mantener el mal a raya dentro de su territorio. Es evidente que el autor tiene un plan a largo plazo para el personaje y esparció correctamente las semillas del mismo en este gran y merecido comienzo para un personaje de culto que muy pronto tendrá su propia serie con actores de la mano de la plataforma Disney Plus.