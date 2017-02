A tono con los festejos por los 25 años de la editorial Image que comienzan este mes, la serie elegida para esta sección tenía que salir de dicha editorial, y es así como llegamos hasta Paper Girls, obra del multi-premiado y aclamado Brian K. Vaughan acompañado en el dibujo por Cliff Chiang.

Una característica que tiene este guionista oriundo de Cleveland es que logra en pocas páginas naturalizar lo extraño, absurdo e imposible. La gran mayoría de sus historias habitan universos increíbles o transitan situaciones extremas con escenarios post-apocalípticos, pero mientras vamos siendo testigos de la aventura que nos narra, nada de lo que sucede nos parece que está fuera de lugar, que es demasiado exagerado o que no se corresponde o no encaja con lo que veníamos leyendo hasta el momento.

La manera en que logra esto es a través de los personajes, por supuesto. A nadie sorprendo si enuncio que los diálogos de Vaughan tienen una frescura y naturalidad que pocos escritores en este medio logran, y sumado a esto suele acompañarlo un dibujante que logra transmitir gestos y sutiles reacciones de manera clara y transparente, con una narrativa fluída que termina por cerrar una obra no sólo digna de leer, en la mayoría de los casos indispensable.

De todos modos, Paper Girls no es Saga ni Y: The Last Man, y dudo que con el tiempo termine trepando al podio de sus mejores series, pero es un comic precioso que logra que te encariñes con sus personajes y necesites saber cuál es el destino de los mismos. El 2016 podríamos decir que, en lo que se refiere a la televisión al menos, fue el año del revival de los ’80, con la producción de Netflix Stranger Things a la cabeza, pero Vaughan –que cuenta entre sus créditos con muchas participaciones como guionista de televisión- la vio venir antes y se decantó en octubre del 2015 con esta historia de cuatro adolescentes que reparten diarios en la Cleveland natal del escritor la madrugada posterior al 31 de Octubre de 1988. Tanto el guionista como el dibujante fueron muy cuidadosos a la hora de promocionar esta serie, y la editorial la lanzó al mercado prácticamente sin haber anticipado nada sobre su contenido, como si le exigiera a los futuros lectores que apuesten casi a ciegas por esta propuesta, motivados exclusivamente por los autores involucrados.

Y el motivo de esto radica en que Paper Girls es una serie difícil de definir o encasillar. Es un relato muy minimalista centrado en Erin, Tiffany, Mac y KJ, y en los extraños eventos en los que se van involucrando a medida que va avanzando el día… ah, sí, porque esa es la otra cuestión: en poco más de un año y dos meses de publicación lo narrado no avanzó mucho más allá de 48 horas, pero claro, son las 48 horas más intensas que estos personajes hayan vivido en toda su vida, y Vaughan nos ofrece pistas de que probablemente vayan a ser los días más importantes de las vidas de estas chicas.

La aventura que están por experimentar Erin y sus ocasionales compañeras de viaje está repleta de elementos sobrenaturales que incluirán viajes en el tiempo, ninjas, una pseudo-secta de recolectores de adolescentes con soldados fuertemente armados que montan dinosaurios voladores, un lenguaje desconocido, extraña maquinaria proveniente de un futuro cercano, enemigos que podrían transformarse en aliados incondicionales a medida que avanza la trama y sorprendentes revelaciones sobre el pasado y el futuro de casi todos los personajes protagonistas, todo esto convenientemente ubicado para que mientras más avanzamos en la lectura menos idea tengamos de hacia dónde se dirige la serie.

Pero la serie también nos habla de la soledad, de la necesidad de poder conectar con otras personas para trascender y de la incapacidad que tenemos muchos de nosotros para poder hacerlo. Paper Girls no termina por ser una oda a la amistad pero recupera ese espíritu que tenían, justamente, muchas de las producciones hollywoodenses del cine de los ’80, donde un grupo de niños debía enfrentar retos que incluso a los adultos se les complicaría poder superar, y la fuerza de los lazos que comparten termina siendo el elemento que tracciona a favor del éxito del grupo.

La salvedad de lo trillado de la propuesta, por supuesto, tiene que ver con los artistas involucrados: Vaughan no te sirve nada en bandeja y se deleita desarrollando conflictos interpersonales que muchas veces ponen la subsistencia de los personajes en jaque, y su co-equiper, Cliff Chiang, aquí está en su salsa y vuelve a pelar chapa de tremendo narrador como ya lo hiciera en la serie de Wonder Woman del 2011 comandada por Azzarello. A diferencia de su experiencia previa en DC, aquí pudo explotar su potencial desde cero, desarrollando el diseño de todos los personajes y elementos exóticos involucrados, y el resultado es gratamente sorprendente. La sencillez de sus trazos prácticamente desprovistos de sombras requiere un colorista a la altura del desafío, y es ahí donde entra Matt Wilson, con una paleta de colores pasteles muy amigable que termina de cerrar el clima y la iluminación idóneas para este comic.

Esta elocuente aventura que mezcla elementos de terror con ciencia ficción de manera armónica y efectiva tiene, además, un elemento nostálgico muy fuerte para quienes ya hemos superado los 30 años con creces, ya que no son pocas las referencias que el escritor desparramó sobre la década de los ’80. Pero a diferencia de lo que sucede en otros productos similares, aquí el tiempo y sus elementos significativos nunca toman demasiado protagonismo, están puestos en un muy buen segundo plano, de fondo, como para aportar lo justo y necesario, sin distraer demasiado al lector del foco del relato. Y, al menos desde mi lado eso es digno de resaltar y agradecer: la realidad es que este revival de una década que muchos reivindican como si hubiera sido un momento cumbre en la historia cultural de la humanidad me da un poco por las bolas, sobre todo por la evidente falta de memoria que acusan quienes se ponen en esta ridícula postura. Vaughan en este caso juega a dos puntas: no se priva de revivir muchas de las gratas experiencias que seguramente transitó cuando era niño, ni más ni menos que en la ciudad en la que se crió, pero cuando menos te lo esperás mete el dedo en la llaga y te ofrece un contraste imposible de evitar, y hace trizas en 2 o 3 viñetas un montón de constantes de esa década paradisíaca e idílica.

Si todo lo que acabo de comentar no fue suficiente para convencerlos de que se acerquen a Paper Girls hay un dato más que podemos aportar sobre esta serie: ganó dos Premios Eisner como Mejor Serie del 2015 y Mejor Dibujante para Cliff Chiang, un reconocimiento por parte de la industria que habla por sí sólo de la calidad de la misma, y por otro lado un premio que no le es ajeno al guionista, ya que también lo obtuvo en el 2005 por Ex Machina y obviamente en el 2013 por Saga.