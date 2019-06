En algún momento de estos cuatro años y medio que llevo al frente de esta sección, supe reseñar los títulos insignia del último hijo de Krypton, Superman y Action Comics, cuando estaban transitando momentos mucho mejores que los del presente. Este mes le toca el turno a la prima de nuestro boyscout extraterrestre: Kara Zor-El, mejor conocida como Supergirl. Sin dudas podemos afirmar que Supergirl está pasando por su momento de popularidad más alto desde que fue creada, ya que tiene una serie con actores que completó cuatro temporadas y renovó para una quinta, y hay rumores muy fuertes de que entró en etapa de pre-producción una nueva película para ser estrenada en los cines, aunque sin relación con el actual show televisivo.

Como sucedió con un enorme número de personajes de DC, la creación de Otto Binder comenzó un nuevo recorrido tras el evento Rebirth del 2016, de la mano del escritor Steve Orlando, y ya desde el comienzo el título se zambulló en la polémica. Orlando utiliza al Cyborg Superman como villano del primer arco argumental, y establece además que el cuerpo que estaba ocupando esta vez pertenecía al difunto padre de Kara, Zor-El.

Orlando nos presenta una serie regular, en el más amplio sentido de la palabra. Por el lado de las tramas que realmente importan y provocan puntos de inflexión en el personaje, el guionista juega bastante con el sentido de la existencia de Supergirl en la tierra, con reflexiones acerca del uso del poder, la tolerancia hacia los distintos y la búsqueda de un sentido de pertenencia que a Kara le cuesta encontrar. Como suele ser tradición en los títulos de la Superman Family, hay una enorme galería de personajes secundarios orbitando alrededor de nuestra heroína, entre los que podemos rescatar a una Catherine Grant como líder del multimedio CATCO, a su colega Ben Rubel y a sus padres adoptivos, los agentes de la D.E.O. (siglas para Department of Extranormal Operations) Jeremiah y Eliza Danvers. Pero la realidad es que en ninguno de los casos vemos a Kara realmente conectar de forma fuerte con alguno de estos personajes, ni como Supergirl ni tampoco como Kara Danvers. El comic, en este primer tramo, de todos modos no deja de ser entretenido de leer, y suele estar acompañado por un buen dibujo, aunque sin duda alguna lo que más se termina destacando es la labor en las portadas, y sobre todo en las alternativas, primero de la mano del francés Bengal y luego del hongkonés Stanley “Artgerm” Lau. Lau comienza a realizar las portadas alternativas desde el Nº 12 y se da el gusto de mostrar en varias de ellas a Kara como las versiones clásicas del traje. Más que portadas, parecen ilustraciones pensadas para ser el más precioso de los posters que podés colgar en tu pieza.

De esta etapa me permito destacar particularmente el nº19, el cual está preciosamente ilustrado, entintando y coloreado por Jamal Campbell, y nos cuenta la emotiva anécdota de una adolescente de género no binario, Lee Serrano, y de cómo Supergirl le cambió la vida. Durante el número se establecen parámetros de extrañeza que a Kara no le son ajenos, dado que, efectivamente, ella es una kryptoniana viviendo entre humanos y puede empatizar perfectamente con los conflictivos sentimientos con los que tiene que lidiar Lee. Serrano termina por formar parte de un informe para CATCO en pos de mejorar la imagen pública de la super-heroína de National City, y el título de la nota dicta: Supergirl, un hombro indestructible. La frase “ella me respalda, entonces yo la respaldo” que utiliza Lee casi como un slogan encierra la característica más destacable de Kara, la afinidad que tiene con el sufrimiento de los otros y su imperiosa necesidad de detener el dolor que provoca el rechazo a lo desconocido. El guión de este número estuvo co-escrito por Orlando y Vita Ayala y sin ninguna duda es el punto más alto de la serie hasta ese momento, y el mejor dibujado.

Pero lo realmente bueno va a comenzar en el nº12, cuando ingresen a la serie Marc Andreyko y Kevin Maguire para hacerse cargo del guión y el dibujo, respectivamente. Esto sucede casi al unísono con la llegada de Brian Michael Bendis a DC el año pasado, y de hecho el arranque de Andreyko está directamente relacionado con los enfrentamientos que tuvieron Kara y su primo contra el psicópata espacial Rogol Zaar, el cual se responsabiliza por la destrucción de Krypton, ni más ni menos.

Luego de estos polémicos eventos, Kara se replantea su situación en la Tierra y decide que no puede aceptar que Zaar sea el único responsable de la destrucción de su planeta natal. Hay algo muy interesante que Andreyko se encarga de enfatizar en su llegada y es el hecho de que cuando en DC debatimos acerca de la destrucción de Krypton como articulación para la motivación de Kal-El, pocos son los que se ponen a pensar que en realidad la más afectada por la completa aniquilación de casi toda una raza y su planeta es sin duda alguna Kara, ya que a diferencia de su primo, ella sí vivió en Krypton. De hecho lo conoció en cuerpo y alma, convivió con un montón de kryptonianos durante toda su niñez y pre-adolescencia, hizo amigos, compañeros, vecinos, y compartió cientos de momentos hermosos con todos ellos y con su familia. El dolor de haber tenido que abandonar el planeta de prepo a sabiendas de que quizás nunca más volvería al mismo (como efectivamente terminó sucediendo) claramente es mayor que el que siente Superman.

Movilizada por este dolor y disparada por la sed de venganza y justicia, Kara se embarcará en una misión de exploración espacial en busca de respuestas, acompañada solamente por el fiel Krypto, un regalo de su primo que funciona también como un gesto de comprensión y apoyo a la cruzada. En el camino deberá medir sus fuerzas con la legión de Green Lanterns en el mismísimo planeta Mogo, y durante la aventura se cruzará además con Ambush Bug, los Omega Men, algunos durlanos, khundios, thanagarianos y varias razas más, mientras se adentra en los oscuros secretos de la destrucción de Krypton, los cuales incluyen una coalición de mentes brillantes que se auto-denonima “The Circle” y que podría tener entre sus miembros activos alguna dolorosa sorpresa para la familia El.

Si bien el guión en esta etapa tiene los suficientes elementos como para ameritar invertir unos pesos en este comic, el valor agregado aquí lo pone ese artista genial y único llamado Kevin Maguire, el dueño de los rostros más expresivos del mercado norteamericano, un dibujante que dejó una huella enorme en la “generación Perfil” de lectores en este país y que no solo nunca decepciona con su trabajo, siempre logra dejarte con la mandíbula por el suelo. El inmenso Maguire ilustra completos los primeros tres números de Andreyko en esta serie, luego vuelve para el nº26 y repite el trabajo en el nº30, para luego entregar unas cinco páginas iniciales para el nº31, el último que salió publicado en EEUU.

Gran parte de esta etapa tiene también exquisitas portadas alternativas de Amanda Conner, otro enorme incentivo a la hora de decidir invertir en cada uno de estos números, ya que cada una de ellas tiene un trabajo maravilloso plasmando la especial relación entre Kara y Krypto.

Como ya hicieran otros autores décadas atrás, Andreyko, a través de la cruzada de Supergirl, vuelve a poner sobre el tapete de forma un poco más sutil que otras veces un dilema que viene persiguiendo a Superman hace no menos de 30 años, y que le confiere una capa más de profundidad al mito: ¿y si en realidad los kryptonianos eran unos déspotas conquistadores y su extinción como raza trajo algo de balance y equilibrio al universo?