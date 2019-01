Lo único realmente positivo que tuvo esa vomitiva promiscuidad de saga “vengadora” que llevó por nombre Avengers: No Surrender fue traer de nuevo a la vida (por tercera vez, pero esperamos esta sea la vencida) a uno de los personajes pilares de la editorial Marvel, al único e inigualable Hulk, el auténtico, el que tiene por alter ego al raquítico científico Bruce Banner. Pero esta vez con una salvedad: ahora Hulk es inmortal.

Mirá, te lo voy a hacer super sencillo: buscá la Avengers nº684 de Marvel Legacy, la que vendría a ser la décima parte de la nefasta saga mencionada en el párrafo anterior, leete las 10 primeras páginas de la misma, un prólogo escrito por Al Ewing y dibujado por Joe Bennett donde los autores se rompen la cabeza para intentar darle contexto a cada una de las muertes y resurrecciones del personaje, y luego saltá directamente a la serie regular que hoy tengo el agrado de reseñar, que no por casualidad está producida por estos dos mismos autores, y además cuenta con portadas del magnífico Alex Ross.

La realidad es que, por suerte, The Immortal Hulk es un título que se puede disfrutar solo, sin necesidad de tener demasiada información previa y sin miedo a que en cualquier momento sus aventuras se crucen con algún otro título de la editorial o las mismas se vean empañadas por que la serie es incluida en otro innecesario crossover donde el futuro de la existencia misma es puesto en juego. Ewing y Bennett dan rienda suelta a su imaginación sin equipaje extra, como Banner.

Los autores retoman al personaje para devolvernos el arquetipo de aventuras que lo hicieron famoso en sus comienzos, pero dotando las mismas de un componente de suspenso y terror como pocas veces lo hemos leído. Así, esta serie se transforma en un diamante difícil de encontrar en un mercado saturado de ofertas análogas. El título de este nuevo comic de Hulk hace referencia a una conclusión a la que los autores llegan, y que el protagonista va descubriendo poco a poco: el gigante esmeralda se ha transformado en una fuerza de la naturaleza que rivaliza con las habilidades de Swamp Thing. Su factor curativo siempre fue una de sus características más destacadas, pero acá descubrimos que el mismo sobrepasa cualquier parámetro posible. De hecho, seremos testigos de cómo Bruce Banner vuelve a perder la vida un par de veces, y esa asombrosa regeneración lo devuelve a nuestro plano de existencia casi sin esfuerzo. El científico y la bestia vuelven a compartir protagonismo pero esta vez sus apariciones estarán signadas por el día y la noche, otro misterio más que se suma a una larga lista de sorpresas en este esperado regreso. La relación de Hulk y Banner con la radiación gamma nos tomará también por sorpresa, y no serán pocas las veces donde veremos fluir algunas premisas argumentales que usarán esta conexión como plataforma de despegue.

La premisa inicial con la que comienza a jugar Al Ewing es muy sencilla: para el mundo, Hulk está muerto, y Banner así lo prefiere. Vagando de un estado a otro, trabajando por changas o pidiendo limosnas, recorre en solitario parte del país, intentando llamar la atención lo menos posible. Sin embargo, cuando se encuentra con elementos criminales que prácticamente le escupen en la cara o cuando descubre que una población podría estar absorbiendo de forma inconsciente peligrosos niveles de radiación gamma, es imposible que no se involucre. Poco a poco los rumores se comienzan a propagar y no son pocos los medios que comienzan a dejar entrever que quizás Hulk no estaba tan muerto como muchos pensaban. Ahí es cuando entra Jacqueline “Jackie” McGee, una joven reportera afroamericana del Arizona Herald que se lanza a la búsqueda del mito, para constatar el grado de verosimilitud de los relatos de los testigos.

El tono y el color de las historias evocan, entre otras cosas, la melodramática serie televisiva de 1978 que adaptó las historias de este personaje, la cual tuvo como protagonistas a Bill Bixby como el Dr. David Bruce Banner y al enorme Lou Ferrigno en el rol del gigante esmeralda, misma que llegó a acumular 80 capítulos y 3 telefilms repartidos en 5 temporadas. Y la comparación no es azarosa: en dicha serie existía también un periodista obsesionado con “capturar” a Hulk, y el nombre del mismo era ni más ni menos que Jack McGee. Está más que claro que tanto Bennett como Ewing intentaron trasladar el espíritu melancólico, reflexivo y existencialista de aquel show, algo que nos queda claro de entrada en cada uno de los números con las citas que funcionan como una ventana de entrada a la historia que estamos por leer, las cuales incluyen extractos de célebres librepensadores como Jung y Sartre o también citas o fragmentos de obras de aclamados escritores como John Milton, William Blake, Vladimir Nabokov y, por supuesto, Robert Louise Stevenson, el culpable de la existencia de Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde, la novela que tomaron como inspiración Stan Lee y Jack Kirby para desarrollar este personaje.

Me he referido varias veces al éxito del trabajo conjunto tanto del guionista como del dibujante para transmitir el clima denso, asfixiante y lúgubre de esta serie, y si bien eso es enteramente cierto, la realidad es que, de los dos autores, el que está tirando la casa por la ventana con su trabajo es el brasilero Joe Bennett. Sin ser un admirador de su trabajo, es un artista que generalmente suele responder decentemente a los desafíos que le proponen, y suele tener una narrativa bastante digna y un diseño de personajes atractivo. Por otro lado, Hulk supone siempre un desafío enorme para absolutamente cualquier dibujante, y salta a la vista el por qué: la fisionomía del personaje es ridículamente exagerada, repleta de una musculatura enorme y desproporcionada, y generalmente lo tendremos que ver en escenas de peleas y destruyendo mucho a su paso. Exceso de anatomía y destrucción masiva, dos consignas que el artista deberá manejar muy bien si quiere salir airoso del reto.

Bennett agarra la sartén por el mango y redobla la apuesta, y con sus trazos nos termina por evocar al mejor Berni Wrightson posible: este Hulk es muchísimo más oscuro que cualquier otra versión que jamás hayamos visto, se nos figura realmente temible, amenazador, mala leche, por momentos completamente desquiciado y dispuesto a llevar las cosas a otro nivel y por otros absolutamente en control de la situación, frío y calculador, determinante e insoslayable.

Su cruzada no tendrá resistencia, cualquier obstáculo en el camino lo va a hacer a un lado a patadas y nadie va a convencerlo de lo contrario. Su pasado podrá volver para perseguirlo una vez más, pero eso no va a lograr que su psiquis colapse ni tampoco lo va a distraer de su encomienda. Toda esta carga, entusiasmo y pesar del protagonista es transmitida por unos trazos muy expresivos, dispuestos en una puesta de página clásica y ortodoxa que solamente se convulsiona cuando el drama se intensifica, todo en pos de entregar una propuesta muy perturbadora, que muestra lo justo y esconde lo peor, y lo revela en el momento indicado.

El Hulk de Al Ewing y Joe Bennett vuelve a causar miedo, por primera vez en años. Una vez más, acá tenemos al monstruo como protagonista, a la bestia desatada que puede enfocar toda su rabia en un solo ser humano o en toda una población, no importa, el resultado va a ser el mismo: Hulk Smash. La diferencia con todo lo leído anteriormente, más allá del nuevo enfoque de la serie, es que ahora, además, Hulk no puede morir.

Que Dios nos ayude si no lo dejan en paz.