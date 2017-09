Marvel NOW! Prometía un nuevo punto de partida (sí, otro más) para nuevos títulos, series y lectores. De la mano de Rick Remender y John Cassaday, Marvel nos presentaba Uncanny Avengers, un grupo que nacía tras los acontecimientos de Avengers vs X-Men y se basaba en mezclar tanto Avengers como mutantes, puesto que al Capi le quedó dando vueltas en la cabeza algo que le dijo Cyclops: Nunca se preocuparon por los problemas mutantes y los crímenes de odio hacia ellos. Xavier está muerto, y la idea de humanos y mutantes colaborando en un super-equipo, parece algo bastante lógico para honrar al Profe.

Rick Remender es un escritor que venía de hacer un laburo fantástico en Uncanny X-Force. John Cassaday no necesita presentación, pero tras su etapa junto a Joss Whedon en Astonishing X-Men, no podíamos esperar algo malo. Leo los laburos de Remender y no sé si es fan de los ´90 o simplemente quiere reivindicar todo lo que estuvo mal con dicha década. Sea como sea, siempre suele sorprender y sacar lo mejor de los personajes que escribe, respetándolos y dándole un giro interesante a la historia. Y Uncanny Avengers no es la excepción.

La formación inicial del grupo, por parte de los Avengers, serían el querido y clásico Capitán América, Thor y Scarlet Witch. Por el lado de los mutantes, tenemos a Wolverine, Rogue y, sorpresita, Havok. Sí, Alex Summers, el que todavía no es tratado como un criminal y ya tuvo historia laburando para el gobierno (X-Factor). El Cap decide que él sea el líder de este nuevo grupo de héroes, una elección interesante, más si tenemos en cuenta que Remender mismo hizo público en más de una ocasión sus ganas de usar a Alex en algún comic, puesto que es su personaje favorito.

Pero en fin. ¿De qué va Uncanny Avengers? En el primer arco los personajes se van acomodando. Tensiones y odios de parte de Rogue (que básicamente quiere pegarle un tiro en la frente a Wanda por haber casi-extinto a los mutantes), o problemas de liderazgo cuando el Cap se olvida que Havok es el que está al frente. Algo para destacar es lo perfectamente BIEN escritos que están los personajes, a los que Remender no modifica ni cambia sus características para “hacerlos cuadrar” en su historia.

A nivel argumental, confieso, parecía empezar medio flojo el tema. Y Cassaday no ayudó mucho, estuvo bastante flojo en comparación con sus otros laburos. El tema es así (y tranqui, que todo a líneas generales): ¿Se acuerdan de Red Skull? No les digo cómo ni dónde, pero está de vuelta, y su plan nazi absoluto es usar el cerebro del difunto psíquico más poderoso del planeta. ¿Red Skull con el poder de Xavier? Con un poquito de carnicería, es posible tener un pedazo de cerebro ajeno. Estamos al horno.

Así de simple como suena, en los primeros cuatro números habrá que lidiar con este temita. Y acá la cosa empieza a ponerse más grossa: arrastrando un poco de trama (detalles y consecuencias personales más que nada, todo es explicado) de Uncanny X-Force, Remender abandona por completo al Red Skull y se va para otro lado completamente distinto, con el número 5 como una transición entre tramas (dibujado por el monstruo de Olivier Coipel) para, de acá en más, unir otros personajes al cast regular: Wonder Man, Wasp y Sunfire.

Uncanny Avengers ya tomó su forma completa, y desde ahora en más, alternamos entre los dibujos de Daniel Acuña y los de Steve McNiven (y cada tanto Cassaday, cada tanto), para vivir epopeyas dignas de Avengers y X-Men por igual. Viajes en el tiempo, plots, villanos, mutantes, el planeta entero en peligro… Bienvenidos sean los Apocalypse Twins.

¿Quiénes son los Apocalypse Twins? Kang the Conqueror tiene un plan. Ellos tienen otros. Los Uncanny Avengers están perdidísimos. Thor se mandó una cagada importante luchando contra cierto mutante inmortal, hace muuuuchos años. Y eso ahora trae mucho bardo, mucho. Nuevos horseman de Apocalypse. Celestials amenazando el planeta, nuevas realidades, nuevos planetas, un futuro que los villanos intentan evitar donde Red Skull, con los poderes de Xavier, se conviritó en el Red Onslaught y junto a Ahab (les suena?) trajeron el holocausto mutante…

Terrible serie. Muchísima machaca, muertes, bardos, peleas, discusiones y hasta relaciones amorosas, siempre fiel al espíritu que distingue tanto a las series de los Avengers como a las series mutantes. Los personajes son laburados de forma perfecta. Havok es Havok. Thor es Thor. Rogue tiene sus problemas de ira y me recuerda muchísimo al personaje creado y escrito por Chris Claremont. Wolverine (personaje que confieso, no me gusta ni un poco), está escrito de forma genial, es el Wolverine clásico que el guionista supo traer a flote en Uncanny X-Force y sigue manteniéndolo con la misma línea evolutiva. Además de todo esto, algo bueno que tiene el título es que no es alterado ni modificado en lo absoluto por eventos, crossovers o similes. Es lineal y fiel a sí mismo y nada más. Hay un número especial que es del evento que estaba escribiendo Bendis, Age of Ultron (el Uncanny Avengers #8AU) que se ubica entre el 8 y el 9 (digamos que es un 8.5) pero que es parte del arco argumental que estábamos leyendo, así que no necesitamos saber nada de la Age of Ultron. Perfecto y redondo por donde lo mires.

Actualmente la serie va por el número 21. Los últimos números no dejaron de maravillarme con el arte de Acuña y el nivel de conflicto al que se llegó, brutalmente épico y digno de cualquier super-equipo de comics mainstream. En el próximo número va a terminar el arco argumental actual y, a futuro, vamos a volver a ver al Red Skull, aparentemente, con lo nuevo de Marvel (AXis). Si quieren una serie que haga contraste con los Avengers Asimovianos de Jonathan Hickman, Rick Remender logra armar una serie excelente con personajes y conflictos perfectamente desarrollados, a la que vale la pena echarle una miradita y recordar por qué nos gustan los comics de superhéroes.