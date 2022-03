Charles Xavier

Con profundo pesar debemos comunicar, ya desde la portada de la Uncanny X-Men nº42 (1º de Marzo de 1968) que en esta historia fallece el querido Profesor Charles Francis Xavier. En lucha contra un horrible ser alienígena denominado Grotesk, el bien amado mentor del grupo mutante se sacrificará, ya que según sus palabras está muriendo a causa de una herida letal. Así nos lo contaron Roy Thomas (guion) Don Heck y Werner Roth (lápices) con Herb Trimpe y George Tuska (tintas) y los estudiantes debieron arreglarse solos por primera vez. Que en paz descan- ¿cómo? Ah, volvió. ¿No estaba muerto? Pero, hombre, hubiera avisado. No era el Profesor Xavier el muerto. A ver. En la Uncanny X-Men nº65 se nos reveló que el fallecido era en realidad Changeling, un villano cambia-formas reformado que como estaba muriendo ocupó el puesto del profesor para así, desde las sombras, detener una invasión del espacio exterior. O al menos eso es lo que dijo Xavier que pasó, y si bien se lo comunicó a Jean Grey, los otros alumnos sufrieron su pérdida durante 23 meses, cuando el guionista Dennis O’Neil nos narró esta verdad oculta en la aventura de febrero del ’70 (con lápices de Neal Adams).

Estamos en Febrero de 1983 y el guionista mutante por excelencia, Chris Claremont (con lápices de Paul Smith y tintas de Bob Wiacek) nos informa que el Profesor Xavier ha fallecido, víctima de una contaminación de su cuerpo por parte de un parásito extraterrestre. En la Uncanny X-Men nº167, una reina Brood inoculada dentro del líder de los X-Men ha tomado el control del cuerpo y la mente del querido profesor. Imposible de extirpar, al mejor estilo Alien, la reina crece dentro del mentor mutante y sus alumnos (X-Men y New Mutants) deben poner fin a su existencia para frenar al parásito xenomorfo alienígena. Pero no lo lloren aún. Afortunadamente, a pesar de la trágica –pero hermosa- portada, si bien el cuerpo de Xavier ha muerto, gracias a la alta tecnología Shi’ar, con ayuda de los Starjammers, le clonan un nuevo cuerpo donde traspasar su mente y así surge un Profesor Xavier más joven y sano, que incluso puede caminar.

Bueno, con desconcierto y pesar debemos confirmar que en la Uncanny X-Men nº 200 (a cargo de Chris Claremont y John Romita Jr., de diciembre de 1985) Professor X y Gabrielle Haller (la madre de Legion) acuden a testificar a favor de Magneto en su juicio, pero cuando atacan los mellizos Fenris, el cuerpo clonado de Xavier sufre un infarto y fallece. ¿Estamos seguros de esta data? Chequeá, por favor. Ajá. Bueno, confirmado, entonces. ¿Cómo? Okey, al número siguiente está todo bien, los Starjammers estaban monitoreando los signos vitales del Profe, lo rescatan, lo salvan y se lo llevan a pasear por el cosmos. Bueno, se aleja por varios años dejando a Magneto a cargo de todo, pero está bien.

Años después se reencuentra con sus alumnos en la Uncanny X-Men 275 y al número siguiente sucede la tragedia. Wolverine asesina al Profesor X (Mayo 1991 a cargo de Chris Claremont, Jim Lee y Scott Williams). Impactante muerte, pero era un skrull. Ah, bueno, me quedo más tranquilo, no murió, bueno, salvaron a Lilandra y eso.

Estamos de vuelta en la Tierra y para la Uncanny X-Men nº280, ya la tapa de Jim Lee nos vaticina una desgarradora muerte de Charles Xavier. Legion, poseído por el Shadow King, destruyó la Isla Muir y capturó miembros de varios grupos mutantes. Se enfrentan Xavier y su enemigo en el plano psíquico, en un tremendo combate que se manifiesta en el mundo físico y así vemos cómo se le destruyen las piernas. Pobre Profe, segunda vez que se queda paralítico, al borde de la muerte. Pero por suerte, Fabián Nicieza con Steven D. Butler y Adam Kubert nos confirman en esta aventura de Julio del ’91 que el psíquico bondadoso salvó a su hijo y venció al villano. Aparentemente a Claremont no le gustó una mierda y se fue del título después de más veinticinco años

La portada de Brandon Peterson y Terry Austin para la Uncanny X-Men nº294 (Nov. 1992) no nos augura nada bueno para nuestro mutante con problemas necrológicos: Cable tiene su arma humeante y el cadáver del profe está entre sus piernas. Escrita por Scott Lobdell y dibujada por Peterson, esta primera parte de la saga X-Cutioner’s Song nos cuenta que cuando Xavier se subió a un escenario a predicar la paz, Stryfe, un asesino pulenta, le metió un cohetazo en medio del pecho. Listo, es boleta. A no ser que… Ah, no, no, parece que muere, pero es otra cosa, no es una bala, el tipo este lo infectó con el Virus Legado. Para qué matarlo, ¿no? Bueno, a lo largo de esta saga, los X-Men ayudan a Apocalypse contra este clon choto de Cable y a cambio, este villano cura a Xavier e incluso le devuelve el uso de las piernas. Mirá vos. La sacó barata el pelado.

Lamentablemente, en Enero del año 1995, dentro de la saga LegionQuest, aparece una historia escrita por Fabián Nicieza (dibujada por Ron Garney y Andy Kubert, entintada por Matt Ryan), la X-Men nº41. Allí fallece el Profesor Xavier en manos de su hijo demente, David Haller (también conocido como Legion), que viaja en el tiempo para eliminar a Erik Magnus Lehnsherr. Nuestro estimado mutante psíquico se sacrifica para salvar a su amigo que aún no se ha convertido en Magneto y su prematura muerte desencadena una nueva línea de tiempo conocida como Age of Apocalypse. Pero, acá me informan que en la X-Men Omega #1 (Junio de ese año, por Lobdell, Waid y Cruz) los X-Men y Bishop restablecen la línea de tiempo original al salvar a Xavier en el pasado. No llegó a morir, entonces, eh. Lo salvaron, todo bien

Ahora sí, estamos en Enero de 2008 y Mike Carey (guion) con Chris Bachalo (lápices) nos presentan la trágica X-Men nº207, parte de la saga Messiah CompleX, donde Bishop tratará de asesinar a Hope Summers. Lamentablemente, un balazo destinado contra Cable alcanza la cabeza de Charles Xavier y fallece. Sus alumnos rodean el cuerpo sin vida y lo lloran. Esta vez no hay salida. Se murió. A no ser que… a ver, perá. Al mes siguiente sale la X-Men Legacy nº208, donde vemos que Exodus, Amelia Voght, Frenzy, Magneto y el Omega Sentinel rearman el cráneo destrozado y logran revivir al Profesor X. Ah, bueno… viene sin las memorias, pero está vivo y debe aprender todo de cero.

La muerte es más trágica y dolorosa si el asesino es tu alumno favorito. En Avengers vs. X-Men nº11 (Sept. 2012), un Cyclops poseído por la Fuerza Phoenix elimina de la faz de la Tierra a su mentor y chau Profesor X. El guionista Brian Michael Bendis -con dibujos de Olivier Coipel- nos brinda esta muerte definitiva de… A ver, para al mes siguiente Rick Remender y el dibujante John Cassaday nos muestran en la Uncanny Avengers nº1 parte del funeral de Xavier y…a Red Skull, quien trata de obtener poderes psíquicos lobotomizando el cadáver de Xavier, mientras que el alma pasa al plano astral para encontrarse –de nuevo- con el Shadow King. Pero ni muerto lo dejan en paz, pobre tipo. Bueno, paren las rotativas, el alma de Xavier intercambia lugares con la de Fantomex y ahora Charles ocupa su cuerpo. Joven, vital, pasa a llamarse solamente X, y les esconde a los otros miembros del grupo su nueva resurrección (Astonishing X-Men nºs 1-6, julio 2017).

Pero nos salteamos un montón de muertes reales de Xavier, ocurridas en universos paralelos. En la dimensión generada en la saga House of M, parece todo el tiempo que Xavier está muerto, incluso tiene una tumba, pero por ahí anda, oculto. En el Universo 1610, para la revista Ultimate X-Men nº78 de Enero de 2007 (escrita por Robert Kirkman con lápices de Ben Oliver), el Profesor X y sus alumnos se enfrentan a Cable y su equipo de mercenarios mutantes. Sobre el final, cara a cara, Cable detona una explosión y sólo queda el esqueleto de Charles Xavier. Pero bueno, aunque se decía que en este universo Ultimate las muertes eran posta, Xavier logra esquivar a la Parca una vez más y todo había sido un truco con viajes en el tiempo de Nathan Summers. La siguiente vez será de posta. En Febrero de 2009 Jeph Loeb y David Finch traen la saga Ultimatum, en la que un repoderoso Magneto está dispuesto a todo. En el nº 2, agarra a Xavier del cuello y se lo quiebra. Fin. Ahora sí, se murió.

En la revista X-Treme X-Men (vol.2, desde Julio de 2012, a cargo del guionista Greg Pak, con dibujos de Stephen Segovia y Dennis Crisostomo) esta especie de secuela de los Exiles salta entre universos con la premisa de asesinar a los diez Xaviers que están desestabilizando la realidad. Al servicio de Dazzler y su equipo de personajes de otros universos se encuentra la cabeza de Charles Xavier de la Tierra-16.111, metida dentro de un frasco a lo Futurama. La misión es clara: matar a los Charles Xavier de las otras dimensiones, a esa Xavier Collective. Pero claro, esto es como trampa. No es el verdadero Xavier el que muere.

Como ya vimos, en el universo de la continuidad verdadera, cuando Xavier muere, se queda muerto. Bueno, hasta que algo pasa y lo trae de vuelta.

En la X-Force nº1 del volumen 6 (Noviembre de 2019) el guionista Benjamin Percy –con dibujos de Joshua Cassara- nos trae una aventura emotiva y dramática que se desarrolla en la isla mutante de Krakoa. Unos mercenarios atacan y le pegan un balazo en la cabeza a Xavier. El cuerpo inerte y Cerebro destrozado. Es el fin. A no ser que para el nº 3 reconstruyan a Cerebro y el equipo de mutantes resucitadores en Krakoa le devuelvan la vida al profe. Listo. Gracias. ¿Hay más? Y sí.

Llegamos a enero de 2022 y Jonathan Hickman con Valerio Schiti y Stefano Caselli nos traen Inferno nº4 Volumen 2, donde en un acto de caradurismo extremo, rematan la saga con la muerte de Xavier a manos de Nimrod. Sin mucha explicación, en el mismo número pasa una semana y Emma Frost supervisa la nueva resurrección del pelado psíquico. ¡En el mismo número! La primera vez dejaron pasar casi dos años y tuvieron que ingeniar una explicación para convencer a los lectores de que no los estaban estafando. Ahora lo matan y vuelve sin más a pocas páginas de distancia. La muerte de Xavier es una tomadura de pelo, pun intended.

Pero morite de una vez y para siempre, pelado botón.

Hasta la próxima Necroilógica y no te olvides de jugarle al 48 a la quiniela.