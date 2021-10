Durante la década del ´90, uno de los escritores que salió al frente en las dos grandes fue el prolífico Chuck Dixon, quien por entonces tenía a su cargo la mayor parte de los títulos que componían la “Bat Family”. Dixon escribía Detective Comics, Robin, Catwoman, y un título que surgió en la mitad de la década, con una fórmula muy inusual pero muy efectiva, y que bebía de las diferentes influencias de los demás títulos que componían la línea del detective orejudo.

“Birds of Prey” era el tìtulo co-protagonizado por Oracle en el rol de manejadora (“handler” sería la palabra en inglés), y Black Canary sería su agente de campo (o sea, “field operative”), en un comic que tomaba una de las fórmulas más clásicas del cine de espionaje, y que vimos tratado en muchas obras. Por ese entonces, la fórmula se handler-field operative se dio a conocer en la película original de “Nikita”, la versión francesa protagonizada por Anne Parillaud, que fue luego adaptada a una versión americana con Peta Wilson al frente, y luego copiada por “Alias” , que fue la serie que lanzó a la fama a Jennifer Garner.

Tanto en “Nikita” como en “Alias” (no confundir con el comic de Bendis, que es otra cosa muy distinta), la dinámica entre handler y field operative también jugaba un poco con la idea que que ambos roles fueran interpretados por personajes de sexos opuestos, con el fin de que crear una tensión romántica. La innovación de Birds of Prey en este punto, fue que ambos roles son ocupados por mujeres, con lo cual, la dinámica de la relación se transforma en una suerte de “buddy movie” a distancia, pero con diálogos y con una óptica más femeninos. No faltan tampoco los guiños y referencias a otros espías conocidos de la cultura popular. En más de una ocasión, Dinah se presenta a sí misma como “Lance, Dinah Lance”, en clara alusión a James Bond.

Birds of Prey se empieza a publicar en plena época de la moda de las “bad girls”, en la que abundaban los comics protagonizados por heroínas, villanas, y sobre todo, antiheroínas. Los ingredientes que caracterizaban a las bad girls solían ser la actitud agresiva, la sexualidad a flor de piel, y la ropa diminuta, todo acentuado con un dibujo de trazos noventoso fuertemente influenciado por los clones de Jim Lee y Rob Liefeld. Vampirella, Lady Death y Sara Pezzini (la protagonista de Witchblade, eran los exponentes màs visuales de la movida, y tanto DC como Marvel tenían a sus proponentes, respectivamente en los comics de Catwoman (dibujada por Jim Balent, durante casi toda la serie, de más de 80 números), y Elektra (dibujada por Mike Deodato Jr).

Si bien al comic no le faltaban las escenas y situaciones sexys, era claro que el enfoque principal de la serie no estaba puesto ahí como elemento de marketing para vender el comic, sino que al menos la gran mayoría de las veces, los dibujnates solían enfocarse en la acción y la narrativa, más que en las poses y las curvas. Solo con eso, Birds of Prey se diferenciaba mucho de los demás comics con protagonistas femeninas.

Hubo varios especiales y una mini-serie antes de que saliera el primer número de la primera serie mensual de Birds of Prey. La primera aparición ocurrió en un especial titulado “Black Canary-Oracle: Birds of Prey”, publicado en algún momento impreciso de 1996 (en la portada solo dice el año, y en el interior tampoco se halla el mes), que es donde Oracle contacta por primera vez a Dinah para formar su asociación, y ya desde ese momento comienza a enviarla a misiones. En ese especial, la primera misión es en la isla ficticia de Santa Prisca, conocida por los fans del universo DC por ser el lugar de nacimiento de Bane. De hecho, muchas de las misiones tienen lugar en alguna isla o país ficticio.

Inmediatamente después, a punto tal de que muchos confunden a esta otra como su primera aparición, las BoP reaparecen en las páginas del nº3 de Showcase ´96, en el que Black Canary libera a varios trabajadores esclavizados con la ayuda de Lois Lane.

Poco después sale la mini-serie “Birds of Prey: Manhunt”, en la que Black Canary, que posiblemente sea la heroína más sociable y fácil de llevar del Universo DC, hace team-up con Huntress y Catwoman. Recordemos que esta era la época en que Huntress era muy impopular en la Bat Family por ser muy violenta (una idea que nunca se ejecutó de forma realmente convincente, en mi opinión), mientras que Catwoman era una ladrona que disfrutaba robar cosas brillantes, mucho antes de la etapa de Ed Brubaker en la que ya se había pasado al bando de los justicieros.

Se publican después tres especiales más antes del lanzamiento de la serie mensual: Revolution, Wolves, y Batgirl.

De todas estas historias, la más interesante para mí, fue “Batgirl”, por tratarse de una historia que se mete a fondo en la mente de Barbara Gordon y explora su estado psicológico tras superar el trauma del ataque de parte de Joker en “The Killing Joke”. Muy buena historia, y logra equilibrar un poco la formula entre los personajes al desviar el protagonismo de las situaciones de peligro hacia Oracle, sin usar a Black Canary.

A partir de Enero de 1999 se publica la primera serie mensual, que llega totalizar 127 nùmeros, de los cuales solo los primeros 12 corresponden a los ´90. Chuck Dixon deja la serie tras el nº 55, y quien lo reemplaza es la por entonces desconocida Gail Simone. La guionista sigue al frente de la serie hasta el número 108 y escribe varias historias memorables. Despuès de la partida de Simone, la serie pierde vuelo, y ya no vale la pena seguirla.

“Birds of Prey” fue una idea muy buena que logró elevar el estatus de sus dos protagonistas principales en el Universo DC, e incluso llegó a inspirar una serie televisiva (que duró una sola temporada) a principios de la década siguiente. Hay varias ediciones recopilatorias en diferentes formatos, tanto de la etapa de Dixon como de la de Simone. De lo publicado previo a la primera serie mensual, hay TPBs que recopilan todos los especiales además de la miniserie Manhunt, y el número 3 de Showcase 96.