Dr. Strange y los Midnight Sons

Marvel en los ´90 tuvo una enorme oportunidad para explotar de manera eficiente una de sus más queridas líneas: la que estaba vinculada al horror… pero terminó siendo de terror…

El fin de semana pasado fue Halloween y mañana se estrena en EEUU la película de Doctor Strange. Es fácil decir que la creación de Steve Ditko es superlativa, que te encantó The Oath de Brian K. Vaughan y que Triumph and Torment (del Dios Roger Stern) es su historia decisiva. Pero, ¿te gustaba Doctor Strange cuando era una especie de Spawn en 1993? Ahhh, ahí te quiero ver, papi. Sí, como parte tangencial del crossover llamado Midnight Sons, Marvel relanzó a Doctor Strange, en una etapa bastante polémica. El título llamado Doctor Strange: Sorcerer Supreme duró 90 números (de 1988-96) y su equipo creativo inicial estuvo a cargo del guionista Peter B. Gillis y el dibujante Richard Case. Doctor Strange recaló en la movida de Midnight Sons a partir de 1992. ¿Te imaginás un relanzamiento del Doctor Strange dibujado por Bernie Wrightson? ¿O por qué no traer de nuevo a Paul Smith? ¡Su dibujante definitivo! Marvel podría haber hecho algo grosso pero pifió feo. ¿Y entonces, por qué mencionar este paso del Doctor Strange noventoso y sus títulos amigos? Por su potencial, porque podría haber salido muy bien…

Marvel quiso relanzar sus personajes vinculados al horror como Blade, Nightstalkers, Morbius, Ghost Rider, Darkhold y lateralmente al Doctor Strange. Esta estrategia se hace periódicamente para mantener sus derechos sobre los personajes, y para categorizar un orden editorial agrupando distintos títulos en “familias”. Los prueban en el mercado y mantienen derechos. El tema es que podrían hacer lo mismo pero con buenos equipos artísticos. Con The Rise of the Midnight Sons (a partir de 1992), se lanza Morbius, seguido de Darkhold y Nightstalkers.

La serie de Morbius del ´92 duró 32 números hasta el ´95. El título no tenía mucha identidad y tuvo principalmente de guionista al colorista Gregory Wright desde el número 9 al 23… A veces lo barato sale caro. ¿Te imaginás la serie con un guionista competente y dibujada por Paul Gulacy? Morbius es un gran personaje (y uno de mis favoritos de Marvel) y garpa de invitado pero no en título propio…

La propuesta de Nightstalkers también era atractiva: podrían haber sido los Avengers del horror. Conformados por la alineación de Blade, Hannibal King y Frank Drake, los Nightstalkers tuvieron su serie en 1992-94. El trío tenía la cruzada de erradicar a todos los elementos sobrenaturales del Universo Marvel (misión que les otorga Doctor Strange). Los tres personajes interactúan entre sí desde sus épocas de cazavampiros en los comics de los ´70 de Tomb of Dracula. Las tapas ilustradas por Andy Kubert eran muy buenas y la interacción de los personajes podría haber fluido, pero se estancó. Blade siempre es un personaje interesante. Hannibal King es un personaje creado por Marv Wolfman y Gene Colan (al igual que Blade) pero parece sacado de la mente de Anne Rice: ¡es el vampiro ultra-poderoso y culposo categórico! Frank Drake es un personaje creado por Gerry Conway y Gene Colan, descendiente del mismísimo Drácula, al que le podrían haber explotado mucho más su lado anti-vampírico. ¿Se imaginan unos Nightstalkers dibujados por Sienkiewicz como cuando hacía Moon Knight?

Los títulos de Ghost Rider (Ghost Rider y Spirits of Vengeance) no eran malos. Eran lo mejorcito de la banda y no vendían mal tampoco. Algo de magia tiró el guionista Howard Mackie porque el dúo de Danny Ketch y Johnny Blaze funcionaba. Ghost Rider hasta tuvo el respaldo de su propia línea de muñecos. Yo creo que los terminó de hundir el resto de los títulos y su formato de ongoing. Como maxiserie hubiese funcionado, y algún fan poco exigente hasta te la defendería actualmente.

Después estaba Darkhold, a cargo de Christian Cooper y Richard Case. Darkhold es como ver un jardín de infantes prendido fuego con los nenes adentro. No tiene absolutamente nada de bueno.

Finalmente retomemos al Doctor Strange en el contexto de los Hijos de la Medianoche: ante la debilidad del conjuro de Montesi (y el regreso de muchas fuerzas demoníacas a nuestro plano de existencia), el Doctor Strange alienta la unión de muchos anti-heroes sobrenaturales para luchar contra este antiguo y resurgido mal. Sin los poderes de Vishanti, Doctor Strange debe recurrir a los poderes de la magia del Caos (como los de la Bruja Escarlata) para seguir siendo un hechicero, y son estos nuevos poderes los que hicieron que Stephen Strange adopte esa estética similar a la de Spawn…

A partir de la saga de Siege of Darkness (crossover de 17 números…) se comenzaron a cancelar los títulos que no vendían bien como Darkhold y luego Nightstalkers. Era el comienzo del fin y los títulos que sobrevivieron como Morbius, Doctor Strange y Ghost Rider, lo hicieron temporariamente dentro del paraguas general de Marvel y más tarde re-significados dentro de la categoría de Marvel Edge.

Se intentó agruparlos bajo una misma familia de títulos y tono. Se los destacó con portadas especiales, posters de regalo y juegos telefónicos. Se creyó que con el potencial inherente de sus personajes, y porque eran de Marvel les alcanzaba. No fue así. Stephen Strange con máscara no es Spawn, es un lamentable recuerdo. Que los Hijos de la Medianoche descansen en paz. Andá a decir ahora que te gusta todo lo de Doctor Strange 😉