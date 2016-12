Contexto: Marvel en los ´90 estaba financieramente quebrada. Vendió gran parte de sus derechos cinematográficos y Toy Biz la mantuvo a flote a fuerza de producir muñecos de lo que se te ocurra. Todos los vicios de Image fueron mal interpretados y aplicados también en Marvel (el Capitán América usaba armadura, War Machine tenía título propio y era irreconocible, etc). Con malos equipos artísticos en la mayoría de los títulos de Marvel, y la atención principalmente dirigida a los X-Men, Tom DeFalco en guiones y Paul Ryan en dibujos tenían total impunidad para llevar a cabo sus caprichos y homenajes como principales motores creativos de la vida de los 4F.

Tom DeFalco es conocido como guionista y editor principalmente en Marvel. Tiene un fuerte vínculo profesional con Spider-Man y supo entender bien a los Cuatro Fantásticos. DeFalco pone el foco en la pulsión exploradora de la Primera Familia de Marvel, aplica una sensibilidad moderna de personalidades, hace evolucionar a Sue y Johnny Storm,y convierte a los Cuatro Fantásticos en una dinámica y narcótica mezcla de Melrose Place con los Challengers of the Unknown durante un período de cinco años.

Paul Ryan comenzó a dibujar de niño, copiando las imágenes de Superman en la serie de televisión en la que actuaba George Reeves. Después de pasar por el deporte amateur y su servicio ciudadano con la Guardia Nacional de Estados Unidos, se abocó plenamente al arte. Fueron sus amigos comiqueros en Boston quienes lo recomendaron a Bob Layton cuando éste buscaba ayudante. Layton hace trabajar a Ryan en fondos, le corrige errores y lo conecta para que luego de unos trabajos menores en varios títulos de Marvel, finalmente pueda empezar a ganar notoriedad con la novela gráfica del Squadron Supreme de 1986 y los primeros números de Quasar en 1990, hasta que finalmente llega su trabajo más recordado: sus cinco años dibujando Fantastic Four.

Influenciado por Hal Foster y Curt Swan, Paul Ryan tiene un estilo claro y limpio, junto al mérito de ser el tercer artista que más dibujó a los Cuatro Fantásticos, después de Jack Kirby y John Byrne. ¿Cuántos dibujantes se encargan estoicamente de una misma serie por 58 meses ininterrumpidos? Paul Ryan lo hizo entre los números 356 y 414.

Y así como un editor te puede matar una película, un mal entintador te puede arruinar un estilo. Esta etapa de Fantastic Four brilla cuando el entintador de Paul Ryan era Dan Bulanadi. Cuando lo entinta otro artista, la calidad cae drásticamente, más allá del oficio del dibujante estadounidense.

Tanto en Marvel como en Image, los ´90 fueron una etapa de tapas holográficas con demasiados trucos comerciales por ejemplar. Las portadas tenían poco vuelo pero los interiores de Fantastic Four eran dignos y laboriosos. Paul Ryan le daba equilibrio a un título dentro de una compañía que era un huracán. El estilo artístico de Ryan le daba una regularidad, una narrativa, una atención a la anatomía y a la iluminación en la puesta en página que aún hoy es gratamente recordada entre muchos fans.

Muy influenciado por los argumentos y los personajes utilizados por John Byrne, DeFalco y Ryan usaron personajes clásicos como: She-Hulk, Wyatt Wingfoot, Nathaniel Richards, Mole Man, Scott Lang, Doctor Doom, Lyja, Kristoff, Uatu, Franklin Richards, los Inhumanos, Wolverine, Thor, Namor y muchos más. Las aventuras número a número y los vínculos interpersonales entre los personajes le daban al título una cinética y un ritmo que convocaba al lector a explorar qué más iba a ocurrir con los personajes principales; pero sobre todo con los personajes secundarios que brillaban más que los miembros del conocido cuarteto.

Era una época de superhéroes con hombreras y superheroínas con uniformes poco prácticos, que mostraban demasiada piel (con el objetivo de ser “hot”). En esas aguas tenía que navegar Paul Ryan y aceptar la directiva de sus editores que lo llevaron a rediseñar el traje de Sue Storm y hacer la portada del número 375 (aunque lo quisiese tapar con una campera en diseño y una posesión de Malice en la argumentación). Los errores del título pasaban por no tener un jump in point claro y por abusar de tapas brillosas y holográficas que aumentaban el precio. Sin embargo, a comparación de otros títulos de Marvel, Fantastic Four seguía siendo muy digna como serie. No confundamos lo cursi y especulativo de los ´90s con mala narrativa. Era un título simplemente apenas viciado por su Zeitgeist.

Paul Ryan completó 11 años de exclusividad con Marvel antes de pasar a trabajar a otras compañías. En estos casi 60 números de Fantastic Four con sus lápices, hubo viajes temporales, exploraciones arqueológicas, ataques de civilizaciones perdidas, ofensivas de villanos clásicos, engaños extraterrestres, Sue como líder… ¿Cómo no conoces esta etapa? ¿Cómo no te puede gustar esta etapa? El arte de Paul Ryan fue la calma en la tormenta que acechó a La Casa de las Ideas. Por su aplomo y profesionalismo será siempre recordado y se le estará siempre agradecido.