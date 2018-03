En esta ocasión, voy a hacer un poco de “trampa”, por así decirlo. Como ya sabrán los lectores regulares de esta columna, la intención de la misma es la de luchar un poco contra la vieja percepción generalizada de que los ´90 era una época de comics muy malos. Para muchos incluso, califica como una de las peores épocas, y hasta hay quien se aventura a calificarla como LA PEOR. Esa percepción es a la vez, más o menos acertada desde un punto de vista generalizado, y errónea a partir del momento en que nos decidimos a examinarla más detenidamente. Precisamente, es a partir de ese detenimiento el que nos permite ir conociendo series que muchos pasaron por alto en aquel momento, y también redescubrir algunas otras que no eran tan malas como la mayoría las recuerda.

Por otra parte, están también las otras, consideradas la excepción a la regla, las que están consideradas casi universalmente como LAS series buenas que se publicaban en los 90s. Precisamente, las series que realmente no es necesario mencionar, ya que en general, aún los lectores más reacios a leer cosas de ésta época, suelen tener muy arriba. Una de esas series es Flash.

El Flash de los ´90 era Wally West, sidekick de Barry Allen, miembro clásico de los Teen Titans en varias encarnaciones, y uno de los pocos sidekicks que reemplazó exitosamente a su mentor, logrando una aceptación enorme en el nuevo rol. Wally debutó al frente de su propia serie en 1987, tras la saga Legends, que sirvió de plataforma de lanzamiento para varias otras series, como Wonder Woman, Justice League International, y Suicide Squad, y en sus comienzos corrió a cargo del escritor Mike Baron y el dibujante Jackson Guice, aunque tardó menos de un año y medio en pasar al segundo equipo creativo, formado por William Messner-Loebs y Greg Larocque (guión y dibujos, respectivamente).

Este equipo sería el que empezaría a darle a Wally una personalidad propia, convirtiéndolo en una suerte de “perdedor querible”, muy simpático para los lectores. El Wally de Messner-Loebs tenía que lidiar con la sombra de su antecesor quien -tras su enorme sacrificio en la Crisis- había dejado botas muy grandes para rellenar. La etapa de Messner-Loebs dura casi cuatro años, y llega a su último número, el 61, en Abril de 1992.

Así llegamos al comienzo del que está considerado típicamente como “el Flash de los ´90”, conocido también como “el Flash de Mark Waid”. Mucho se dijo y se sigue diciendo sobre esta excelente etapa de este personaje tan clásico, y no creo que yo vaya a agregar nada nuevo. Sin embargo, nunca está de más hacer un repaso sobre una serie de esta calidad.

La etapa de Waid es LARGA (así, con mayúsculas), sin duda es la más larga de este volumen de Flash, con un total de 101 números, dejando en segundo lugar la de Geoff Johns (posterior al de Waid), y en tercer lugar la de Messner-Loebs de unos también respetables 46 números.

Waid llega a la serie en el nº62, (May.1992), y su etapa se extiende hasta el nº162 (Jul.2000). De la mano de este guionista, Flash se convierte no solo en una de las series más divertidas de la época, sino aún al día de hoy, en una de las etapas mejor escritas del personaje, y sin duda en la más influyente de todas las etapas post-Crisis. Si, más que la de Johns, en mi opinión.

Waid comienza “tranqui”, con un arco de solo cuatro números, titulado “Born to run”, en el que recuenta el origen de Wally, en el que aprovecha para sembrar subplots que iría resolviendo a lo largo de buena parte de la serie. En sus primeras historias, a Waid lo acompaña Greg Larocque, para ese entonces, un verdadero veterano dibujando a Wally y su cast, heredado del ciclo anterior, y a quien los lectores de las viejas “Flushman” de Perfil recordarán mucho cariño. Como sea, Larocque se queda para dibujar los cuatro arcos iniciales, dos de ellos hoy en día considerados grandes clásicos de Flash: el ya mencionado “Born to run”, un breve arco con Abra Kadabra que tendría grandes consecuencias a futuro, el crossover “Gorilla Warfare”, y por último “The Return of Barry Allen”, el otro arco clásico y tras el cual, se despide Larocque luego de cinco años como dibujante titular, con muy pocas interrupciones al frente de la serie.

Es importante mencionar que “The Return of Barry Allen” representa un punto de inflexión en la historia de Wally: es, básicamente, su momento de graduación, cuando Wally finalmente se permite aspirar a superar a Barry y donde por primera vez asume un rol de liderazgo entre los velocistas del universo DC. Ya no corre más el “perdedor querible” del que nos enamoramos durante los años de Messner-Loebs. Wally ahora ya tiene su diploma, ya se recibió, y nadie duda de que tiene su rol más que ganado.

A partir de ese momento, Waid empieza a dedicarse de lleno a darle una mayor dimensión a todo el universo circundante de Flash, y merece especial mención su relación con Linda Park y todos los altibajos, idas y venidas entre ambos, en una relación que aún con todos los elementos fantásticos que los rodean, se siente muy real. Waid logra hacer de Wally y Linda una de las parejas más amenas de leer, desde el Swampy y Abby de Alan Moore.

Mencioné antes a “todos los velocistas de DC”, y es que realmente ya desde antes de que llegara Waid, había muchos… y Waid mismo se encarga de seguir creando a muchos más! Para darle un mayor contexto a toda la gran proliferación de héroes (y villanos!), varios de ellos llegarán a asumir la identidad de Flash, en algún momento u otro. Si no conté mal, hay hasta siete (u ocho, según como se mire) “Flashes” prominentes (dos de ellos, mujeres), que llegan a incluir una suerte de “manifestación de la muerte” de los velocistas. Y por supuesto es inevitable mencionar de Impulse, quizás la creación más recordada de Waid durante los ´90. La inclusión de Impulse fue una suerte de “pico” en la serie, y el personaje llegó a pegar tan fuerte, que antes de que terminara la década, ya se había ganado su propia serie, y había llegado a ser parte de dos grupos de héroes, los New Titans liderados por Arsenal (que se formaron en Zero Hour), y Young Justice (lanzada en 1998… poco antes del nuevo milenio. No deja de ser de los ´90).

Impulse fue creado por Mark Waid conjuntamente con el dibujante que sucedió a Greg Larocque, y que en muy pocos números dejaría una marca enorme en el legado e historia de Flash, un señor llamado Mike Wieringo, quien lamentablemente nos dejó en 2007, a la temprana edad de 44 años. El dibujo de Wieringo es mucho más caricaturesco y estilizado que el Larocque, pero su estética y energía, lo hacían espeicalmente ideal para una serie con tanta potencia vertiginosa como la de Flash. También abrió la puerta para la llegada a la serie de varios artistas con estilos afines, aunque ninguno de ellos llegaría a causar el tremendo impacto que había logrado Wieringo en ese entonces.

Hay al menos dos arcos más que Waid escribió antes de irse, que vale la pena mencionar, aunque más no sea por lo tremendamente EPICOS que son: “Terminal Velocity”, y “Chain Lightning”. Ambos están llenos de velocistas, y acción sin parar por todos lados, intercalados con “character moments” memorables.

Esta segunda serie de Flash llegó a tener 247 números, y tras la partida de Waid, habría una tercera etapa importante, escrita por Geoff Johns, para ser luego seguidos por varios otros escritores que no lograron dejar una marca perdurable. Waid mismo tuvo un breve regreso por tan solo seis números, pero su nueva propuesta no logró enganchar a los lectores. Aún así, lo que este señor logró durante sus 101 números al frente de la serie en los ´90, dejó un legado inmenso, que enriqueció muchísimo al rincón de Flash y los velocistas, con montones de elementos e ideas que al día de hoy se siguen usando.