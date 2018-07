La década del ´90 fue para los comics de superhéroes, una época marcada por distintas tendencias: por un lado estaban los mutantes con partes cibernéticas, al estilo de Cable, Cyberforce, y otros. Por otro, se encontraban las “bad girls”, personajes femeninos hipersexualizados, generalmente con poca ropa, atributos exagerados, y tendencias homicidas, tal el caso de Lady Death, Shi, Avengelyne, etc.

Había, marcadamente en la primera mitad de los ´90, una búsqueda de explorar y desarrollar héroes basados en una idea distinta de la clásica, influenciados en parte por el modelo cinematográfico de los personajes interpretados en los ´80 por Anrold Schwarzenegger (Commando, Predator, Terminator), Bruce Willis (Die Hard y otras estrellas del cine de acción de entonces, así como la intención de convertir en mainstream varias ideas que en los comics parecían reservadas a la escena independiente y under. También hubo un renovado interés en el elemento sobrenatural, con tintes de terror, y ciencia-ficción.

Precisamente por todas esas razones, es que hubo un resurgimiento del modelo del anti-héroe, el personaje moralmente ambiguo, que no se ajusta a concepciones clásicas del bien y el mal, correcto e incorrecto, que se maneja principalmente bajo sus propios códigos y reglas, ideales para las historias ultraviolentas que solían protagonizar. Dentro de este modelo encajaba Ghost Rider, personaje originalmente creado en 1973 por Roy Thomas, Gary Friedrich, y Mike Ploog, y revivido en los ´90 por Howard Mackie, Javier Saltares y Mark Texeira, precisamente como parte de este surgimiento de los antihéroes, bajo un nuevo alter ego.

El nuevo Ghost Rider debuta en Marzo de 1990, en el nº1 de su propia serie, que llegó a tener un total de 94 números, varios especiales, y miniseries. Contra todos los pronósticos, que previo al lanzamiento de la serie auguraban un estruendoso fracaso (según contó en entrevistas el propio Mackie), Ghost Rider fue uno de los mayores éxitos de Marvel de la época, casi a la par de Spider-Man y X-Men. Esta nueva versión de Ghost Rider era Danny Ketch, un adolescente originario de Cypress Hills, Brooklyn, quien a diferencia de su predecesor, Johnny Blaze, no era un especialista en pruebas acrobáticas acostumbrado al peligro, si no que era mas bien un muchacho inseguro y temeroso, que se vio enredado involuntariamente en medio de una disputa entre hombres de Kingpin y otro mafioso llamado “Deathwatch”. En medio de la confusión y desesperación, Danny encuentra una moto misteriosa, y al tocarla, se transforma por primera vez en Ghost Rider.

El aspecto del nuevo Ghost Rider era muy similar al del anterior, aunque más influenciado por estética del heavy metal, cosa muy común en los antihéroes de la época, con exponentes como Lobo en DC, y Evil Ernie en Chaos! Comics. De acuerdo a lo que explicó el propio Howard Mackie en entrevistas, sus intenciones en la serie eran la de explorar la dualidad contradictoria entre ambos alter egos (Danny Ketch y Ghost Rider), introduciendo un elemento sobrenatural en un ambiente urbano, pero sin que la historia fuera necesariamente del género de terror. Según cuenta, los ejecutivos de Marvel malinterpretaron el enfoque de la serie, y decidieron que la misma formara parte de una nueva línea dentro de Marvel, orientada al terror.

Eso derivó posteriormente en el lanzamiento de la línea “Midnight Sons”, integrada por varios títulos derivados de Ghost Rider, protagonizados por personajes de la escena sobrenatural del Universo Marvel (muchos de los cuales hacía años que no tenían apariciones en otros títulos), incluyendo a Johnny Blaze, el alter ego anterior de Ghost Rider.

Del título principal de Ghost Rider se desprendieron no solo los Midnight Sons, si no que también hubo otro título “Ghost Rider/Blaze: Spirits of Vengeance”, más dos series de reimpresiones “Original Ghost Rider” y “Original Ghost Rider Rides Again”. Además, hubo también un título de Ghost Rider en la línea futurista 2099, e historias de Ghost Rider en la antología Marvel Comics Presents, también escritas por Howard Mackie.

Mackie escribió a su creación hasta el nº68, el segundo de una historia de dos partes que tenía como invitados a Wolverine y Gambit, y que presentaba una suerte de secuela a una historia en que los X-Men se habían cruzado anteriormente con Ghost Rider para enfrentar a los extraterrestres conocidos como Brood, historia de la que pudimos leer una edición argentina. Tras la partida de Mackie, después de casi siete años al frente del título, lo reemplaza Ivan Velez Jr. como nuevo escritor, quien permanece al frente la serie hasta el final.

Una particularidad ocurrida con Ghost Rider se dio respecto del último número de esta serie, que se publicó casi diez años después de cancelada la colección. El nº93 era el cuarto capítulo de una historia de cinco partes por lo que -al momento de la cancelación- la historia quedó inconclusa durante años. Ivan Velez Jr., Javier Saltares y Mark Texeira (los autores de ese arco), se reunieron mucho tiempo después, y recién en 2007 se publicó el nº94, que es el que debía ser el número final.

Aunque Ghost Rider tuvo otros relanzamientos posteriores, e incluso hay uno nuevo actualmente en el Universo Marvel, sigue siendo muy recordado Danny Ketch, el Ghost Rider de los 90s, quien no sólo fue el más longevo, si no que su look sigue siendo el más reconocible y asociado con el nombre.