Durante los ´90, tras el surgimiento de Image y en medio de la crisis especulativa impulsada por la muerte de Superman y los números 1 de las series inaugurales de Image, tanto Marvel como DC empezaron a reemplazar a sus personajes màs icónicos, con nuevas versiones, màs jóvenes, actualizados, y en algunos casos, más violentos y cínicos.

Marvel tuvo personajes como Ben Reilly, Iron Man fue reemplazado pur una versión adolecente de sí mismo, Daredevil fingió su muerte, cambió su nombre por “Jack Batlin”, y adoptó un traje negro con partes de armadura, mientras que personajes como Ghost Rider, Wolverine, y Cable, pasaron al frente como los nuevos íconos. En DC hubo cuatro nuevos aspirantes a Superman, un nuevo Batman que fue comparado por muchos como una especie de Terminator, una nueva Wonder Woman llamada Artemis, Green Arrow fue reemplazado por un hijo ilegítimo llamado Connor Hawke, y como si fuera poco la publicación de “Zero Hour” en DC y de “Onslaught” en Marvel acentuaron aún más esta tendencia.

Poco antes de publicar Zero Hour, durante los primeros meses de 1994, DC Comics presentó a un nuevo guionista , en las páginas de Green Lantern. Ron Marz debutaba nada menos que con la incorporación de un personaje que pasaría a convertirse en el nuevo protagonista de la serie, un muchacho llamado Kyle Rayner.

Kyle Rayner fue presentado en intervalos durante el arco titulado “Emerald Twilight”, el cual ocurre en los números 48 al 50 de Green Lantern, como consecuencia directa de los sucesos culminantes de “The Reign of the Supermen”, en los títulos de Hombre de Acero. Como todos recordaràn, fue en las páginas de los títulos de Superman donde Coast City, hogar de Hal Jordan, es destruída por Hank Henshaw, el Superman Cyborg, villano de esa historia. Para Hal, esto significó el comienzo de una cruzada por “volver las cosas a cuando las cosas estaban mejor”, que culminò con él generando el conflicto cósmico titulado “Zero Hour”, en su nueva identidad del todopoderoso Parallax, que asumió sobre el final de “Emerald Twilight”. Para el título de Green Lantern, en cambio, la destrucción de Coast City fue el primer paso para la caída del viejo protagonista y la introducción de uno nuevo. Lo que nos lleva a Kyle Rayner.

Kyle, es joven, inexperto en muchos aspectos de la vida, a primera vista incluso un poco superficial y sin características que lo hagan aparecer como un posible superhéroe. Es lo màs aproximado a un “everyman hero” que nos dieron los ´90. Y es precisamente este tipo de joven sin característica particularmente destacables, el que es elegido por Ganthet, el útlimo Guardian sobreviviente, para ser el continuador de lo que alguna vez fuera un legado de heroísmo glorioso que se extendía por todo el universo. Kyle comenzaría entonces a recorrer un camino del héroe muy accidentado, con muchas dificultades, e iría convirtiéndose de a poco, de un simple joven de veintipico de los ´90, a un superhéroe poderoso, orgulloso y respetado. Pero eso tardaría en llegar, y no necesariamente de la mano de Ron Marz.

Marz de ocupó de ir construyendo a Kyle como personaje, en un contexto en el que carecía de los elementos que poblaban la mitología de su antecesor, como Ferris Aircraft, los Guardianes o los Green Lantern Corps, con lo cual quedaba abierto el camino para darle a Kyle un entorno, profesión y mentalidad completamente distintos.

Mientras que Hal Jordan, era el hijo de un piloto de pruebas que siguió los pasos de su padre, que fue elegido para ser Green Lantern por sus condiciones más que probadas para ser valiente y desinteresado, y que ya había demostrado desde el vamos que tenía condiciones naturales para ser heroico, Kyle en cambio se presenta como un muchacho mucho más común y corriente, con aspiraciones a aser dibujante de comics, con una novia, al que le gustaba salir a la noche a algún boliche. Muy lejos del modelo de héroe clásico al que suelen ajustarse los personaje de DC. Es precisametne en ese tipo de situación en la que Ganthet lo encuentra, a la salida de un boliche, en un momento en el que sale “a tomar aire”, y decide entregarle el anillo, aparentemente de forma totalmente casual.

Kyle tuvo entonces que aprender sobre la marcha qué es ser un héroe, cómo debe actuar como héroe, y demostrarse tanto sí mismo como a los lectores que se merecía el anillo. El trabajo de Marz, por entonces, tan rookie e inexperto como el personaje que había creado, consistió en lograr que Kyle creciera como personaje y como héroe, en sus dos identidades

De la mano de Marz, vemos como Kyle va atravesando todo tipo de pruebas, constantemetne. A veces para probarse a sí mismo, otras veces frente a otros héroes, y sobre todo ante los villanos que le tocó enfrentar desde el comienzo. Una de las màs difíciles de su carrera, llegó bien temprano, a pocos números de haber asumido la identidad de Green Lantern, cuando Major Force asesina salvajemente a su novia, y guarda su cuerpo sin vida en el congelador. Tras encontrarla, Kyle rastrea a Major Force, y en un momento llega a estar a punto de matarlo. Fue la suerte o el destino (y los federales) los que impidieron que Kyle se cobrara venganza. Luego tendría una segunda oportunidad, y entonces la voz de la razón sería de Guy Garden, por entonces conocido como “Warrior”. Kyle tuvo que aprender desde temprano que la venganza no es el camino correcto, que un héroe debe encontrar siempre otro camino. A partir de ahì, lo iríamos conociendo màs número a número, tanto en la páginas de su (desde entonces) propio título, como en las de los grupos que integró, primero los New Titans liderados por Arsenal, y posteriormente la JLA, en las cuales vemos otro aspecto de Kyle, para complementar su crecimiento individual: el de compañero de equipo.

Durante su etapa, Marz involucra a Kyle en peleas con villanos nuevos y clásicos, team-ups con héroes de distintas esquinas del universo DC, y hasta en triángulos amorosos, con algunas de las heroínas veinteañeras más respetadas y admiradas de ese entonces.

Kyle es un personaje que a diferencia de Hal, no tenía las condiciones para ser un héroe preimpuestas, sino que tuvo que aprender a serlo, y una de las cosas más lindas para los que lo leímos en ese entonces, fue ver cómo lo lograba. De ser un aparente “improvisado”, pasò a ser “el Green Lantern de la JLA” como le dijera Batman durante la saga “The Obsidian Age”, luego Ion en dos o tres oportunidades, Torchbearer, y White Lantern. Pero la mayoría de esos desarrollos no vendrían si no hasta después de la partida de Ron Marz.

La etapa de Marz (mayoritariamente acompañado por el dibujante Darryl Banks) abarca desde el nº48 hasta el 125, ya a mediados del año 2000. Luego sería reemplazado Judd Winnick, que continuó más o menos dentro de la misma línea y tono, ya en este milenio.