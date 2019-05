En los ´90, la franquicia de Green Lantern gozaba de mejor salud de lo que probablemente muchos recuerdan. A la par del título principal, se publicaba también la serie trimestral Green Lantern Corps Quarterly, que se adentraba en las historias personales de los Corps de la época, como G’Nort, Breeon, Jack T. Chance, etc, y un tercer título, bautizado Green Lantern Mosaic, que tenía como figura principal a John Stewart, y que posiblemente sea uno de los títulos de Green Lantern más creativos e inusuales que se hayan hecho.

Green Lantern Mosaic contaba con los guiones del veterano Gerard Jones (hoy en día, convertido en el foco de una gran controversia a raíz de problemas legales muy fuertes, sobre los que no voy a ahondar en este artículo),y los dibujos del por entonces novato Cully Hamner, de acuerdo a sus propias descripciones “dos chicos blancos intentando meterse en la piel de un héroe negro”, como más o menos dicen en el texto de presentación de la serie, al final del primer número. Una de las razones por las que la serie resulta tan interesante, es porque Jones se dispone a realizar historias ambientadas en un universo tan extraño y alienígena como las criaturas que lo pueblan, fantásticamente retratadas con mucha imaginación por Cully Hamner, quien se dejaba llevar para dibujar a una variedad de extraterrestres y monstruos que eran tan novedosos como notoriamente influenciados por distintas fuentes del cine y la literatura. Ya en el primer número vemos a un par de gemelas que recuerdan mucho a “El Resplandor” de Stephen King, pero en versión extraterrestes de piel violeta, y ni siquiera son lo más interesante de ese número, ni mucho menos de la serie.

En sí, la serie se extiende a un total de solo 18 números (Junio de 1992 a Noviembre de 1993), pero todos y cada uno de ellos son igual de sorprendentes. Hamner se va superando en cuanto su capacidad de diseñar personajes extraños, y para ilustrar las historias que le tiraba Jones, que estaban llenas de pasajes psicodélicos, y conceptos metafísicos y psicológicos, cosas que hasta el momento no se habían explorado mucho en los comics en general, pero que resultaron ideales para un comic de Green Lantern. Sobre todo uno protagonizado por John Stewart, un héroe venido a menos que desde los hechos ocurridos en el último número de Cosmic Oddysey, se culpaba por la desafortunada destrucción de un mundo, y sin duda necesitaba “sanar” psicológicamente. Imaginen esto: un héroe, ya con cierto bagaje, confiado, poderoso, con toda la fuerza e imaginación de un Green Lantern, de pronto se ve imposibilitado por razones imprevistas de salvar a un planeta, se culpa a sí mismo de ser parcialmente responsable de un genocidio planetario… y queda claro que John es el protagonista ideal para una serie como ésta, que explora tanto lo alien, lo extraño y lo bizarro, como los estados mentales, y la capacidad que pueda tener un personaje con una carga de culpa tan grande, para enfrentar distintas crisis. Sin duda, es un concepto interesantísimo, y muy poco habitual para DC, tanto en esa época como hoy en día.

Incluso está buenísimo ver a John aprendiendo sobre el camino a darse cuenta de lo que está mal con él, y enfrentarlo y superarlo de a poco, en uno de los procesos de maduración y superación mejor hechos en un comic de superhéroes, comparable (aunque muy distinto) a la saga del Exilio en los comics de Superman. Vemos a un John que al principio es de a momentos innecesariamente violento, que reacciona de formas que parecen totalmente fuera de personaje, que no cuadran con la imagen tradicional de un héroe, y todo eso se explica por el estado mental en el que se encuentra . De pronto se ve atado a la obligación de proteger lo que parece ser un sector de la galaxia muy bizarro, al cual no logra entender, y esa responsabilidad, le pesa demasiado y no logra abordarla correctamente.

En el medio de las dificultades de John para asumir su nueva responsabilidad y a la vez superar sus problemas psicológicos, se suman también todas las cosas que ocurren a la vez dentro de Mosaic, entre todos los habitantes de ese lugar poblado por seres de distintas partes del universo, ya que inevitablemente los prejuicios entre razas pasan ser un elemento muy presente en las historias, lo que hace el desempeño de John aún más difícil. Sobre porque además, él mismo está intentando vivir como uno más, a la vez que protege este lugar.

Algo que puede resultar confuso a los lectores al agarrar la serie desde el número #1, es el hecho de que no se explica qué es realmente “Mosaic”, ni dónde se encuentra, ni cómo llegaron a convivir allí tantas razas diferentes (incluso humanos), o por qué John se vió encargado de protegerlo. Es que la historia del origen del mundo Mosaic, se encuentra en los nºs 14 al 17 del título principal de Green Lantern, para continuar recién después en el nº1 de GL: Mosaic. Basta con leer esos números para tener una idea bien clara, y después saltar a leer Mosaic, que es muy corta, pero muy provechosa. Vale mucho la pena.

Una curiosidad respecto de esta serie, tiene que ver con su cancelación. Realmente parece haber sido uno de esos caprichos inexplicables que a veces vienen “de arriba”, ya que según contó Cully Hamner, a los mandamases de DC les pareció que el contenido del comic no encajaba con la visión general de la editorial, a pesar de las buenas ventas que obtenía (el nº1 vendió alrededor de 210.000 ejemplares, y para los últimos números vendía alrededor de 70.000, que era bastante decente para un spin-off).