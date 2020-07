A comienzos de la década del ´80, surge un historietista en la escena del comic independiente que fue definido por el propio Robert Crumb como “el Robert Crumb de los ´80”. Se trata de nada menos que Peter Bagge, quien por entonces iniciaría una carrera que con el correr de los años, lo volvería legendario.

Bagge hizo sus inicios estudiando en la prestigiosa School of Visual Arts de NY, aunque solo se quedaría allí un año y medio, por lo que su preparación formal fue muy poca. Su dibujo y forma de narrar son principalmente el resultado de una constante “prueba y error”, y de la observación minuciosa. Además, según cuenta el propio Bagge, sus influencias artísticas principales fueron los caricaturistas de la revista MAD y publicaciones similares, entre los cuales suele nombrar a Paul Coker Jr, Sam Gross, Mort Drucker, Jack Davis, y otros. Los primeros pasos de Bagge en los ´80 dentro del ámbito comiquero fueron en el magazine “East Village Eye”, donde publicó la tira “Goon on the Moon” (que luego retomaría en Fantagraphics); más tarde colaboró en el magazine “Weirdo” (fundado por Robert Crumb), y para mediados de la década llega a Fantagraphics, donde realiza la serie “Neat Stuff, desde mediados de 1985, hasta Diciembre de 1989, hasta totalizar 15 números.

En esta publicación, Bagge se da el lujo de desarrollar historias de varios personajes, como “Girly Girl”, y nuevas historias de “Goon on the Moon”, además de la nueva “The Bradleys”. Es en “Neat Stuff” (precisamente, en “The Bradleys”) donde hace su primera aparición Buddy Bradley, el personaje más importante de Peter Bagge, y que pasaría a protagonizar la obra más emblemática de éste reconocidísimo autor: “Hate”. Las historias de “Neat Stuff” estaban protagonizadas alternativamente por distintos miembros de la familia de Buddy, sea algunos de sus hermanos, él mismo, o algunos amigos, pero con el correr de los números, Bagge se va a encontrar más cómodo escribiendo y dibujando a Buddy y termina por convertirlo en el indudable personaje principal, por lo que se hizo necesario un cambio de enfoque.

“Hate”, se comienza a publicar pocos meses después, en Abril de 1990, también por medio de Fantagraphics, editorial asentada en Seattle, ciudad en la que también transcurren la gran mayoría de las historias de “Hate”, y que fuera conocida por ser “la cuna del grunge”, por lo que “Hate” fue conocido entonces como el “comic grunge”, representativo de esa movida cultural, y de las vivencias de la juventud de la época. El nuevo título se enfocó principalmente desde el punto de vista de Buddy, y través suyo vamos a conocer a los nuevos personajes (como Lisa y Valerie, las dos chicas que forman parte de su vida amorosa), y a reencontrarnos con algunos ya vistos en Neat Stuff, como sus hermanos y su amigo Leonard, también conocido como “Stinky”.

El primer número comienza con el protagonista rompiendo la cuarta pared, para poner al lector al día con su vida, tras su última aparición en el último número de “Neat Stuff”. Es como si uno fuera un amigo de Buddy, y el simplemente nos cuenta lo que le estuvo pasando, y cómo llegó hasta ahí, para que vayamos aceptando el nuevo estatus, y los cambios en el elenco, que van de la mano de la nueva etapa en la vida del personaje. En torno a Buddy, hay un casting de personajes muy interesantes, cada uno con sus propias neurosis y locuras, que complementan y obstaculizan a Buddy de las formas más delirantes. Buddy mismo es de lo más neurótico y justamente por eso, es un tipo en el que es muy fácil verse reflejado. Porque, enfrentémoslo, cuando se habla de ser “normal”, lo normal es ser neurótico, y Bagge maneja las neurosis de sus personajes a la perfección, creando situaciones tragicómicas muy exageradas, pero muy reales.

El comic se publicó en blanco y negro durante la primera mitad de la serie, y partir del nº16, junto al cambio de dirección, se empieza a publicar a color. En cierta forma, visualmente gana por un lado, pero pierde por otro, ya que el color hace que los personajes y el mundo en el que se mueven, cobren vida. Pero al dejar de ser un comic en blanco y negro, pierde parte de la mística de comic underground bien artesanal. A partir de la etapa a color, vuelven a incorporarse regularmente personajes de la familia de Buddy, que eran parte del elenco durante el período de “Neat Stuff”. De esta manera Bagge vuelve a enriquecer el mundo de “Hate” con personajes ya conocidos, pero en sus versiones más “maduras”, aunque no realmente… digamos simplemente, más golpeados y retorcidos por el tiempo, pero con responsabilidades… que apenas logran asumir.

Pero no solo logran madurar los personajes: también lo hace Bagge como historietista, y se nota. Desde los días en que hacía “Neat Stuff”, en los que sus historias y dibujos tenían un aspecto más “fanzinero”, hasta los números a color de Hate, hay una evolución y un pulido constante, así como un manejo más natural de los personajes, sus actitudes y reacciones.

“Hate” llegó a tener 30 números, que se publicaron de forma irregular (no mensual, ni bimenstral, ni tampoco cuatrimestral, simplemente salían cuando estaban listos), hasta Mayo de 1998. Fueron casi diez años de comics, por lo que es posible que el propio Bagge se haya cansado un poco del ritmo que venía sosteniendo detrás de cada nuevo número. Tras el último número, las historias de Buddy y su entorno se siguieron contando en anuales (nueve en total), publicados desde 2000 hasta 2011, que es cuando Bagge finalmente decide dejar de hacer “Hate” de forma definitiva para embarcarse en otros proyectos.

Aunque hoy en día es muy difícil encontrar números individuales de Hate (ni hablar de la serie completa), se publicaron varias ediciones recopilatorias, tanto de Hate como de la serie antecesora, Neat Stuff, por lo que es perfectamente posible hacerse con una colección bastante completa de las historias de Buddy Bradley.