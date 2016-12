Hawkworld, la miniserie de 1989, es brillante y funciona como una obra de autor insertada en el Universo DC (aunque también esa sea una de sus pocas fallas, al no ser respetuosa de la continuidad de DC). Esta miniserie de tres libritos tiene justicia social desde el punto de vista de las altas esferas (nunca más literal), un increíble aroma al Conde de Montecristo y sus personajes superan la bi-dimensionalidad clásica (con clichés bien explotados en donde una obra de redención suele apoyarse). Como diría Fer Calvi: “Hawkworld es de la época en la que DC se sentía presionada a que todos sus personajes tengan su Year One”.

En esta miniserie, Katar Hol es un oficial de policía (de clase alta) en el militarista planeta Thanagar. Como en nuestro mundo, la clase alta explota a la clase baja y los planetas poderosos explotan los recursos naturales de los planetas menos desarrollados (cambiá Thanagar por EEUU y por ahí vamos). Cuando Katar comienza a rebelarse contra un sistema cultural que le parece injusto, se lo exilia en una isla (disculpen si también hubiese un eco con nuestra historia). Después de estar 10 años exiliado, Katar Hol regresa (con ayuda de Shayera Tal, una oficial de policía de origen de clase baja), logra vengarse del superior que lo engañó y lo exilió de su vida en la capital de Thanagar. Timothy Truman, con la enorme ayuda de Quique Alcatena en tintas, hace un osado pero contundente trabajo autoral. El guión, el arte, la edición, está todo bien.

Las bases de esta miniserie continuaron en una serie regular lanzada en 1990 a cargo de Timothy Truman, John Ostrander y Graham Nolan. Truman sólo aportó los lápices del número 1, y los plots para los primeros nueve guiones y los últimos tres. Hawkworld como ejemplo de ongoing es básicamente un producto de Ostrander y Nolan. Para bien y para mal. Nolan con un buen entintador y colorista estaba bien, como lo hizo durante años en Batman. En Hawkworld, cuando tiene un entintador poco inspirado, su laburo es flojo. Igual, no jodamos: algunos dibujos de Animal Man de Chas Truog son cuestionables y nadie duda en calificar esa obra como excelente. Nolan dibujó los n°s 2 al 27. Hubo dos números con dibujantes invitados como Gary Kwapisz y Tom Mandrake. Los otros seis números los hizo Jan Dursema.

En esa época había mucha cantidad y calidad de comics de este tipo, y por eso Hawkworld pasó bajo radar. Sólo se reimprimió la mini serie y no la serie regular. La serie regular de Hawkworld se sentía como una historieta de 2000 A.D. dentro de DC (era un título casi indie, por temática, estética y porque la interacción con el DCU fue mínima). John Ostrander fue todo lo profesional que se puede ser, con un equipo editorial desastroso que no sólo no sabía cuándo ser violento y cuándo no, sino que con su reboot dentro de la misma revista generó graves problemas a futuro en la continuidad del personaje.

El contexto editorial adulto estaba. Esta era la época en la que se publicaban títulos como The Question Quarterly, The Atlantis Chronicles y el Green Arrow de Mike Grell (dato extra: la miniserie de Hawkworld no llevó el sello del Comics Code Authority). Por consiguiente se podrían haber arriesgado a gestar un producto adulto que funcionara bien dentro del DCU como serie regular, pero se quedaron en una tibieza cuestionable. Repito, la miniserie es muy buena y la serie regular tiene momentos que voy a destacar para que no muera en el olvido (y para que se arriesguen a comprar números si se encuentran con ejemplares en una caja de ofertas).

La notoriedad de la miniserie impulsó a DC a gestar una serie regular homónima que retomara esa mística. Y la serie es una clara extensión de la misma, con los personajes secundarios de la miniserie: Byth, los Manhawks, etc. Pero no deja de ser un producto diluido que no tenía una idea clara y sólo subsistió para emparchar sus propios errores.

Hawkworld como ongoing tiene “la meta” de mostrar cómo se adaptan a la vida en la tierra los “recién llegados” Katar Hol y Shayera Tal (en 1990, a los originales de la Silver Age simplemente no se los menciona, como si nunca hubiesen existido; una retcon disparatada. Es por esa razón que eventualmente Truman se aleja de la serie regular, aunque declaró haber cobrado una fortuna por la Biblia del personaje que le hicieron hacer. Igual se bajó del proyecto y salió a defender a Ostrander: “John (Ostrander) hizo lo mejor que pudo, con esos mandatos editoriales y un concepto fallado desde el comienzo”). En cualquier momento re nombramos esta columna como “Hablemos de Ostrander” 😉

Tanto la miniserie como la serie regular se llaman Hawkworld como metáfora de un mundo depredador (primero Thanagar, luego la Tierra), donde el fuerte se aprovecha del débil. El personaje de Katar está completo en la miniserie, y en la serie regular vuelve a ser fallido, tirando a novato; en todo. El personaje que está bien llevado es el de Shayera. En la miniserie y en la serie regular. La violencia entre ambos protagonistas, como la adicción de Katar en la miniserie, son obstáculos que les puso el guionista para que los personajes sean menos bi-dimensionales. Ostrander expone temas como el racismo, la diferencia social entre el hombre y la mujer, los problemas religiosos del cristianismo y los de Palestina, los problemas inherentes a la Constitución de EEUU, o sea que se cansa de bajar línea, y de manera hábil. La visión de la cultura thanagariana es mucho más cercana a la de Mega City Uno y sólo sobre el final de la serie ambos personajes se vinculan románticamente. El amor y la evolución de los personajes fue llevada a fuego lento por el Master Chef Ostrander, que gestó un plato milagroso con los ingredientes que le permitió usar el equipo editorial del título.

Como sagas destacables se puede mencionar “Escape from Thanagar” y “Flight’s End”. Los crossovers de los que participó Hawkworld son Armaggedon 2001, Eclipso: The Darkness Within y War of the Gods. Las sagas mencionadas están bastante bien. Los crossovers son el horror…

En 1993, cuando se canceló Hawkworld en el n°32, Ostrander se hizo cargo de los primeros seis números deun nuevo título de Hawkman (Vol.3), donde intentó cerrar los plots irresueltos de Hawkworld. Ostrander Conducción, te sigue dirigiendo el equipo aunque se vaya a la B.

Alabo la miniserie y le doy mérito a ciertas variables de la serie regular. Hawkworld es un título visualmente desequilibrado, con portadas muy logradas y otras mediocres. La misma inestabilidad se nota en los interiores, donde dependiendo del entintador que tenga Graham Nolan, el dibujante pisaba fuerte o rengueaba.

Con una idea clara editorial y un mejor equipo artístico esta serie habría sido muy buena. No duden en comprar la mini y consideren arriesgarse a la serie regular sólo si son militantes de Thanagar. ¡Salve Paran Katar!