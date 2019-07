Una de las características que definen lo que se conoce como la “Edad de Bronce” de los comics (básicamente, desde 1970 hasta 1985), fue el resurgimiento del género de terror, la temática sobrenatural oscura, y el modelo del monstruo como un anti-héroe violento e incomprendido, como se vería especialmente en Marvel con personajes como Morbius the Living Vampire, Ghost Rider, Man-Thing, Werewolf by Night, o el que protagoniza esta nota, Daimon Hellstrom, también conocido como “Son of Satan”, y como “Hellstorm”.

Daimon Hellstrom es un personaje que al día de hoy sigue siendo considerado de tercera o cuarta categoría, pero que tiene mucha historia, y hasta llegó a tener una serie mensual realmente muy buena, precisamente durante los ´90. Pero antes de eso, el personaje apareció por primera vez en los ´70, en las páginas de “Ghost Rider”, creado por Roy Thomas y Gary Friedrich (también creadores del Rider), y tras un par de años llegó a tener su propia serie, que duró solamente ocho números. Posteriormente pasó a ser miembro de lod Defenders, junto a personajes como Dr. Strange, Hulk, Valkyrie, y Hellcat, lo que podría resultar completamente bizarro si tenemos en cuenta que Hellstrom era “el hijo de Satan”. Sin embargo, el diseño y el enfoque del personaje se prestaban mucho para presentarlo como una especie de superhéroe sobrenatural más cerca de parecerse a uno de esos místicos coloridos de eras anteriores, con su look de colores primarios, capa con cuello alto, y prolijamente peinado con raya al medio, que a un anti-héroe de los ‘70, violento y oscuro como Ghost Rider o Morbius. Evidentemente, un look muy estrafalario que no encajaba para nada con la idea de un supuesto “hijo de Satan”.

Ya desde principios de los ´90, Marvel empieza a revivir a sus personajes y conceptos sobrenaturales, muy notablemente con el relanzamiento de Ghost Rider, entonces escrito por Howard Mackie, y del que ya hablé en otra oportunidad, por lo que no voy a repetir lo ya dicho en aquella nota. Baste decir para los fines de esta nota, que aquella serie del motoquero de cabeza llameante sirvió como base para lanzar toda una línea de títulos protagonizados por personajes de un cierto estilo, y ahí es donde entra la nueva versión de Daimon Hellstrom que Marvel nos presentó en los ´90, sin duda alguna mucho más interesante y oscura que el monigote de antaño.

“Hellstorm, Prince of Lies”, fue una de esas series que duraron muy poco, mucho menos de lo que deberían haber durado, pero dejaron en claro que daban para mucho más, y que de hecho, habían muchas más historias en reserva, ya que al momento de su muy temprana cancelación (en su número 21), quedaron muchos subplots abiertos, y era el momento en que la serie estaba a punto de explotar.

En sus primeros diez números, los guiones estuvieron a cargo, primero de Rafael Nieves, que venía haciendo un trabajo más o menos decente, con diálogos un poco torpes, aunque se limitó principalmente a recontar el origen de Daimon, y cómo fue que llegó a su status de entonces. Luego fue reemplazado por Len Kaminski, quien se mostraba más suelto, y que ya se animó a hacer historias (principalmente arcos cortos) que permitieran desarrollar a los personajes. En ambas etapas, el encargado de ilustrar la mayoría de las historias fue el más que adecuado Michael Bair, quien parecía tener una actitud muy especial para éste tipo de serie.

Como sea, ya en el nº 11 Bair es reemplazado por quien entonces pasaría a ser nuevo artista regular, el argentino Leonardo Manco, y a partir del nº12, toma el control de la serie el escritor Warren Ellis, en el que sería uno de sus primeros trabajos en Marvel, y el primer paso para de a poco convertirse en lo que es hoy en día. Quizás no haga falta explicar el nivel al que logran elevar la serie estos dos monstruos tan geniales que son Ellis y Manco, pero igual lo voy a hacer.

Warren Ellis hereda el elenco de los equipos creativos anteriores, aunque no tarda en empezar a hacer una limpieza, y aprovecha para sacar ventaja del final vago e irresuelto del número anterior a su llegada, para establecer un status quo que le resultara más cómodo para desarrollar sus historias. El protagonista ahora se hace llamar simplemente Hellstorm, tal como el título del comic, y tanto su look como su actitud, y su postura moral son actualizadas y establecidas con mayor claridad, a la vez que el comic adquiere un feeling y atmósfera más acorde con la estética de horror de los mejores comics del género, muy al estilo de algunos títulos de Vertigo, como “Hellblazer”, por el que parece muy influenciado.

A la par de esto, y a medida que avanzan las historias, Ellis va transformando también el elenco de secundarios, para deshacerse de a poco de todos los personajes que no le interesan, e introducir varios nuevos de su propia creación, como Jaine Cutter. También rescata algunos otros como Satana (no confundir con Zatanna de DC, con “Z” y dos “n”), hermana de Hellstorm, también creada en los ´70, a quien Ellis utiliza como una antagonista muy interesante, aunque debido a la temprana cancelación de la serie, nunca llega a concretarse el esperado enfrentamiento. Manco por su parte le aporta a la serie un look oscuro, con mucha atmósfera, diferente al de Michael Bair, más sucio si se quiere, pero mucho más efectivo para las historias que escribe Ellis.

Existe dando vueltas por ahí un Omnibus que recopila toda la etapa completa de Ellis y Manco, así como una miniserie de Dr. Druid, titulada simplemente “Druid”, por el mismo equipo creativo, en un mismo volumen. En lo personal, no soy muy fan del formato Omnibus, pero es una opción para quien no tenga ganas o tiempo de intentar conseguir los números individuales.