Heroes for Hire

¿Es necesario un nuevo revisionismo historietil de esa época? Ni. No voy a ir a lo obvio, no voy a mencionar lo consagrado, no te voy a escribir acerca de Vertigo, Planetary y otras gemas de la década; quiero que con el diario del lunes pienses acerca de lo bueno que había cuando el plato estaba lleno, y vos supiste dejar de lado estos gloriosos 19 números porque ya tenías la panza llena (si es que lo viviste, sino prestá más atención todavía). Ahora que gracias al Marvel Cinematic Universe y Netflix son todos expertos en Marvel, así y todo te voy a tirar un par de centros. Porque aunque vos ya ganaste, golear nunca está de más.

Cuando Marvel estaba concentrado en que triunfaran los títulos de Heroes Reborn (con el regreso de los Image Founding Fathers), otras series/autores obtuvieron libertad absoluta para hacer lo que querían. Así como salió a la cancha Busiek con sus Thunderbolts (y la rompió), también apareció ese señor con perfil bajísimo (pero super gravitante para el mainstream yanki) llamado John Ostrander, y pidió hacer una serie con el clásico modelo de los Héroes de Alquiler (acompañado de un Pasqual Ferry inigualable). El planteo era lineal, casi básico: en 1996, como consecuencia del vacío de poder que deja la batalla final contra Onslaught (cuando supuestamente mata a los Avengers y a los Cuatro Fantásticos), La Antorcha Humana Original y Iron Fist deciden usar los fondos de Oracle Inc. (empresa de Namor) para armar una nueva organización de Héroes de Alquiler. Así Daniel Rand & Luke Cage (con aliados) se ofrecen en alquiler para las misiones que los grupos superheroicos no pueden (o deben) aceptar.

Hasta acá no hay nada novedoso, pero Ostrander siempre te sorprende. La historia siempre beneficia a Ostrander. Hoy te digo que ese autor estadounidense no sólo hizo lo que quiso en H4H (y el resultado fue muy bueno), sino que nuestra realidad asegura que un lanzamiento de ese título hoy día, sería un golazo. ¿Eh? ¿Por qué? Paciencia, chavalines. En principio, Ostrander escribe el título como se le canta. Usa bloques de relato en off donde no sólo rompe la cuarta pared, sino que se ríe junto a los lectores de lo que va a pasar en una próxima página (cada dos números te mete un cliffhanger de página a página, en un mismo ejemplar, que muestra muchísimo oficio). Elige a los personajes que quiere y los usa de manera excelente (¿garpa tener un Jim Hammond, un Black Knight, una nueva White Tiger, una She-Hulk, un Shang-Chi? Obvio que no garpa, pero cuando los usa Ostrander te das cuenta que sabe lo que hace). Hoy dirías que ese equipo con Iron Fist, Luke Cage y las apariciones de Punisher, Deadpool, Ant-Man, Wolverine y otros, obvio que garpan (por su mencionado paso por las series on-demand y el mundo del cine). Pero en ese momento eran personajes que nadie quería, ni usaba, y el gringo nacido en Connecticut (junto al español) tiran magia número a número. Hacen que la historieta sea una montaña rusa de pura aventura. ¿Te acordás cuando los comics eran pura diversión, sin bajadas de línea o citas a Shakespeare?). En ese tren a todo vapor llamado Heroes for Hire, Pasqual trabajó como nunca y dejó el alma en cada viñeta; donde la narrativa de ambos creadores es un banquete visual. Ahí hubo trabajo, a pura tinta, a pura muñeca, no había Flickr, había decencia y trabajo honesto.

Ostrander favorece escribir acerca de y para el Marvel Universe. El guionista no usa Durlock, usa granito. Deja cimientos para los guionistas del futuro, con cero mezquindad y especulación; a la altura de un Peter David, que entiende que juega con juguetes ajenos pero no escatima su amor y labor. Así la serie puede ser abordada por novatos pero está plagada de guiños a los fanáticos de la vieja escuela (y por eso hace una saga en Wundagore donde cruza a Dane Whitman con Pietro Maximoff, otra con Daniel Rand y Shang-Chi, y están muy bien). Ostrander juega, se divierte, inventa un cameo de Indiana Jones, rompe paradigmas entre Eternals y Deviants; se entretiene mientras escribe divertidas aventuras. Recordemos que la historieta mainstream yanki tiene a la aventura como eje principal, no te dejes llevar por la solemnidad mal interpretada, ese reflejo espasmódico de los ´80 que hoy sufrimos.

Tampoco esperes que Heroes for Hire sea Stormwatch de Warren Ellis: es mucho menos cerebral, pero cuando ves lo que hacían John y Pasqual, un poco en serio, un poco en joda, te da ganas de rastrear todos esos números y agradecerles de por vida, el amor en cada página y las aventuras que nos dieron, mientras mirábamos para otro lado. Avengers de segunda categoría, nuevas interpretaciones, culebrones entre personajes, kung-fu, mutantes, delirios kirbyanos; cuando veas Heroes for Hire o Héroes de Alquiler, pagá lo baratillo que deben estar y sentí como tu corazón marvelita late más completo.