Hulk (parte 1)

Durante los primeros dos años de Image, los títulos que más llamaban la atención de los lectores, y que marcaron tendencia eran Spawn, Youngblood, Savage Dragon, WildC.A.T.s, y Cyberforce, lo cual llevó a DC y Marvel a replantearse tanto el aspecto estético como el tono general de las historias publicadas, algo que los hizo alejarse mucho de todo aquello que hacía únicos a sus respectivos universos de personajes. Entre los pocos títulos de superhéroes clásicos de Marvel que lograron mantener su propia identidad, sin dejar de ser uno de los más entretenidos de los ´90, estaba sin duda “The Incredible Hulk”, que seguía siendo escrito por Peter David desde su llegada al título en 1987, y se quedaría hasta casi el final de los ´90. Esto fue lo que aseguró que Hulk tuviera un muy buen nivel durante más de diez años.

Ya en la introducción al primer volumen de la colección de TPBs “Hulk Visionaries: Peter David”, el mismo David explica que antes de que él se ofreciera a escribir la serie, nadie más en Marvel quería escribir a Hulk, por ser considerado un personaje con el que estaban todas las ideas agotadas. Sin embargo, una cosa que Peter David entendió, y que fue la clave para escribir al personaje a lo largo de más de una década, es que la esencia de Hulk, es su transformación. Esto podía servir de base para hacer todo tipo de historias, y con eso logró sacarle el jugo a un personaje que al día de hoy sigue inspirando a nuevos escritores, con nuevos enfoques e ideas. Con lo que nuevamente queda demostrado que no hay malos personajes, sino malos guionistas. O guionistas sin ideas, tal vez.

Sobre el período de los primeros dos años y medio, voy a destacar principalmente dos cosas: fue dibujado por Todd McFarlane, quien logró afianzarse como un favorito de los lectores en éste título antes de lanzar su propio título de Spider-Man, y el número nº 340 es el famoso número de Wolverine, con la icónica portada de Hulk reflejado en las garras. No quiero decir que esta parte de la historia de Hulk no valga pena, ojo… pero no corresponde a los ´90, por eso no me quiero extender mucho más en ésta época. Lo que viene después, es todavía mejor. Lo que sí quiero mencionar, es que durante ese período de fines de los ´80, David se dedicó a cerrar muchos subplots, que venían desde la etapa de John Byrne, y a preparar el terreno para llegar a desarrollar la versión de Hulk con la que quería trabajar. E primer paso para eso fue la creación de “Mr. Fixit” (que pasó a ser la transformación de Bruce Banner) y la aparición de un nuevo Hulk verde (en realidad, Rick Jones), entre los que hubo varios enfrentamientos (en gran medida, por medio de manipulaciones orquestadas por The Leader), que le permitían a David explorar la idea de la dualidad de distintas formas. Esta idea de contraponer dos formas distintas de dualidades, se ve explorada de manera muy interesante en el nº 368, un fill-in hermoso dibujado por Sam Kieth, en el que Hulk se encuentra a Mr. Hyde en un tren.

Ese número se publicó poco después del ingreso de un nuevo dibujante, que no tardaría demasiado en convertirse en uno de los mejores y más recordados artistas asociados al coloso esmeralda. Dale Keown llega al título a partir del nº 366, último episodio de un arco titulado “Countdown”, correspondiente a febrero de 1990, por lo que se podría decir que el Hulk de Keown casi inauguró la nueva década, y le dio un aspecto muy moderno y actual a los personajes, distinto a lo que hacía McFarlane, pero que se adaptaba mucho mejor a lo que se venía, que era la era del Merged Hulk.

Todo el conflicto entre los dos Hulks y Banner (a Rick Jones lo habían separado del Hulk verde hacía rato, a éstas alturas) sigue enredándose al punto que el propio Banner empieza a transformarse alternativamente entre el gris, y el verde. Las transformaciones se empiezan a mezclar en el nº 376, cuando las tres identidades luchan por dominar el mismo espacio simultáneamente. Finalmente todo se resuelve cuando gracias a la ayuda de la terapia de Doc Samson, logran fusionar a los dos Hulks y a Bruce Banner en una nueva versión del gigante verde que se conoció en el fandom como “Merged Hulk”, ya que se trataba de un Hulk que no necesitaba transformarse, y retenía completamente el intelecto de Bruce Banner. Ya desde el comienzo de la etapa de Merged Hulk, aparece un grupo de personajes llamados “The Pantheon”, integrado por personajes basados en héroes y semidioses mitológicos, como Ulysses, Ajax, Atalanta, Achilles, etc., liderados por Agamemnon, a los que Hulk se eventualmente se va a unir tras varios enfrentamientos y malos entendidos, y que van a tener mucha presencia en el comic durante un buen tiempo.

Parte de la fórmula de David, para hacer muy entretenida la serie, era la de siempre buscar la forma de que Hulk se viera envuelto en peleas con algún personaje o grupo que pudiera hacerle frente. El Pantheon estaba lleno de personajes así, y Hulk, a pesar de ser miembro del grupo, tuvo algún que otro “roce” con más de uno. A pesar de que Merged Hulk retenía el intelecto de Banner, también conservaba parte de la personalidad de Mr. Fixit, y eso de daba una combinación de agresividad y astucia, así que muchas veces, era él mismo quien provocaba los conflictos. También vale la pena mencionar la forma en la que Peter David aprovecha al máximo el elenco de secundarios de Hulk, y les da varios momentos para sobresalir y ser una parte realmente importante del desarrollo del protagonista, a la vez que tienen sus propias historias a lo largo de la serie. Rick Jones, Marlo, Betty, Doc Samson, todos tienen momentos memorables, y aportan muchísimo a la serie, en manos de David. Ni siquiera alguien tan superpoderoso como Hulk queda a salvo de tener discusiones, desacuerdos, y peleas con su esposa, amigos, y psiquiatra. Todo eso, alternado con momentos de camaradería, intimidad, y lealtad, perfectamente manejados, y con las necesarias dosis de drama y humor.

(Muy pronto, la segunda parte)