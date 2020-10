Hulk (parte 2)

Un arco cortito pero divertido, y que por supuesto no podía faltar, era “War and Pieces”, en los nºs 390 al 392, donde Huk y su equipo, The Pantheon, se cruzan con X-Factor, cuyo título también escribía David por aquel entonces. Son tres números llenos de acción y discusiones filosóficas sobre la naturaleza del Bien y el Mal, en los que Hulk y the Pantheon intentan acabar con la tiranía de un dictador que había contratado los servicios de X-Factor para protegerlo.

El 393 es el número del 30º aniversario, y además del episodio correspondiente, trae reimpresiones de momentos extraídos de batallas de distintas épocas, y algún pin-up. Con una estructura similar, se publicó también el 400, que inevitablemente es un número aniversario, y como es de esperar, tiene una portada con efectos, más páginas, y pin-ups intercalados. La historia simplemente sigue el hilo de lo ocurrido anteriormente, pero lo más destacable de este número, es que uno de los pin-ups fue realizado por Gary Frank, y fue lo que lo puso en el ojo de Marvel para convertirse en el siguiente dibujante de Hulk.

Paralelamente a los nºs 400 al 402, se publican los dos especiales que componen “Future Imperfect”, una coiaboración entre Peter David y George Perez, en la que Hulk se ve transportado a un futuro apocalíptico, dominado por “Maestro”, una versión tiránica de Hulk. Esta historia es uno de los puntos altos de la etapa de David, y Perez se luce página tras página, básicamente desde el comienzo del primer especial, en el que realiza una escena de doble página espectacular en un mercado, donde si uno busca, hasta puede encontrar a Waldo de “Where’s Waldo?”. También hay una doble página increíble de una sala de trofeos que contiene elementos y referencia de todo el Universo Marvel, y alguna que otra de DC.

Gary Frank llega a la serie junto al entintador Cam Smith, su compañero habitual por aquella época, a partir del nº 403, durante una saga en la que Hulk pierde una pelea memorable contra Juggernaut y donde desfilan varios villanos clásicos de Marvel. Junto con The Pantheon, el Gigante Gamma protagoniza un par de arcos notables. El primero, por los nºs 413 al 416, titulado “The Troyjan War” y el segundo “Fall of the Pantheon”, que marca la salida de Gary Frank (que dibuja la primera mitad del número), y la llegada de Liam Sharp (quien dibuja el resto). El estilo de Sharp tiene algunos puntos en común con el de Frank, pero a la vez es muy diferente: su trazo le da a las historias una atmósfera mucho más oscura, y se nota mucho la impronta de los artistas británicos provenientes de 2000 A.D. y Judge Dredd, donde trabajó antes de dibujar a Hulk. A pesar de las diferencias, sin duda logra mantener el nivel artístico bastante bien durante su etapa.

Entre medio de ambos arcos, está la boda de Rick Jones que fue mucho más linda y divertida que la de Hulk (ocurrida 100 números atrás, en el último número de John Byrne), y hasta tuvo una despedida de soltero en el número anterior. El número de la boda (el 418, y la despedida en el 417), es de los más divertidos de toda la etapa de David, y entre el montón de invitados a la boda, hay algún que otro villano, y hasta un personaje de DC muy inesperado.

Precisamente leyendo la estapa de Liam Sharp me di cuenta de la enorme habilidad que tiene Peter David para escribir acorde a las fortalezas del dibujante con el que le toca trabajar. Mientras que los estilos de Keown y Frank se prestaban para historias más aventureras y divertidas, el de Sharp se acomoda muy bien para historias más oscuras, violentas, y cargadas de contenido psicológico, y eso es exactamente lo que sucede durante los números de Sharp. The Incredible Hulk pasa a ser un comic muy distinto, no solo visualmente, a pesar de seguir en manos del mismo escritor, y eso habla maravillas de la versatilidad de David para adaptarse a diferentes estilos. Lamentablemente, Sharp dibuja muy pocos números, pero deja un par de clásicos, como el 426 (sobre Banner en el manicomio), y los dos números siguientes, en los que Hulk pelea con Man-Thing.

Tras algunos rellenos con varios artistas, queda como dibujante principal Angel Medina. Nada sobre su dibujo me parece memorable, realmente, y quizás lo más notable sea que por esa época David introduce a la nieta de Rick Jones, vista en “Future Imperfect”, como personaje secundario, además de que Banner vuelve a transformarse en el Hulk salvaje de toda la vida. Luego, allá por el nº 447, viene la etapa de Mike Deodato Jr., quien venía de su recordado paso por Wonder Woman, aunque realmente muy lejos del nivel de los dibujantes anteriores de la serie. Prefiero cien veces a Liam Sharp, para ser honesto. De todos modos, esto es lo que viene a la par de la saga Onslaught, y lo más destacable de esta época, es la primera aparición de los Thunderbolts en el nº 449, en el medio de un arco en el que Hulk toma posesión de una isla desprendida de Florida, a la que decide llamar “Hulk Island”. Esto es muy anterior a la saga “Spider Island” de Spider-Man, así que ante la duda, la de Hulk vino primero. Como sea, Deodato se queda muy poco tiempo, hasta el 453, y partir del siguiente número y hasta la retirada de David, es reemplazado por Adam Kubert, quien vuelve a subir el nivel artístico de la serie. La colosal etapa de David termina en el número 467, que es también el último de Kubert, así como la presentación del nuevo equipo creativo.

Peter David estuvo a cargo de los guiones de The Incredible Hulk, desde el nº 331 (Mayo de 1987), hasta el 467 (Agosto de 1998), lo que totaliza unos 136 números, publicados a lo largo de doce años, además de cinco anuales, puntualmente del 16 al 20, que corresponden a los años 1990 a 1994. En varios de los anuales, Hulk enfrenta a algunos villanos clásicos que no aparecieron durante la serie mensual.

Existen varias ediciones que recopilan la mayor parte de todo lo hecho por David, y especialmente recomendables son los TPBs de la línea “Hulk Visionaries;: Peter David” (ocho en total, y abarcan desde el nº 331, hasta el 396), que se complementan con los TPBs 19 al 22 de la línea Epic, donde se encuentra recoplada la mayor parte del resto. También existen varias ediciones recopilatorias de “Future Imperfect”, la clásica historia dibujada por George Perez.