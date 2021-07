Milk & Cheese es un dúo de personajes caricaturescos creados por Evan Dorkin, un historietista con un estilo narrativo muy personal, que tuvo sus inicios en Eternity Comics y Slave Labor Graphics, donde creó a estos personajes . Según se cuenta en algunas fuentes, ambos fueron creados a modo de broma en reuniones entre amigos, y un cierto día llamaron la atención de un editor. A partir de ahí, Dorkin comenzó a desarrollar historias cortas con ellos, que fueron luego recopiladas en lo que fue el primer número de un total de siete que fueron saliendo más o menos anualmente.

Los personajes protagonistas de “Milk & Cheese” son de hecho, un cartón de leche, y una rodaja de queso, respectivamente, ambos de muy mal genio, que hacen gala de un temperamento muy violento para protestar contra todo lo que se interponga en su disfrute completamente egoísta de la vida diaria, el cual es en cierta forma, un crudo reflejo del egoísmo del ciudadano moderno de la década del 90… aunque bien podría tratarse del de nuestros días. Una característica que tiene esta obra, es que su contenido no pierde actualidad.

El humor de la obra es marcadamente satírico y, como toda sátira, busca intencionalmente criticar todo aquello de lo que se burla. Es posible que no haya sido comprendido del todo al momento de la publicación de la obra, pero al día de hoy, cuando el humor de la sociedad se ha vuelto aún más irónico en general, Milk & Cheese consigue ser más actual que nunca, a pesar de que inevitablemente, referencia ocasionalmente a hechos y personas que eran íconos representativos de los ´90.

Algo tiene Milk & Cheese que la hace una obra irremediablemente de los ´90, y es que de por sì, se trata de una época de mucho inconformismo. En la esencia del humor satírico que Evan Dorkin introduce en estos personajes, está esa necesidad de rebelarse, protestar, y hacer algo al respecto. Es precisamente ese mismo impulso que llevó entonces al surgimiento del grunge y el hip hop como movimientos culturales que por entonces se introdujeron con tanta fuerza en el público joven, cada vez más alejado del mainstream rockero que ya nada tenía que ver con la idea de rebelión contra el sistema que alguna vez llegó a representar.

El mismo impulso inconformista llevó entonces a principios de los ´90 a un grupo de exitosos dibujantes de Marvel a unirse para protestar en contra de un sistema editorial abusivo, que pasaba por arriba de los derechos de autor de los creadores, a la vez que retribuía sus trabajos con pagos miserables, lo que desembocó en la fundación de Image, una empresa creada por artistas, que prometía respetar los derechos de los creadores, y que se perfilaba como un nuevo gigante editorial que se disponía a darle batalla las grandes de siempre.

En este contexto fue que Evan Dorkin creó a Milk & Cheese, y en cierta forma esos personajes eran su vehículo para ventilar sus propias frustraciones hacia todo lo que lo indignaba, sobre todo con respecto a lo que sucedía en el ámbito comiquero, tanto profesional como en el fandom, con especial énfasis en èsto último. Aunque también despotricaba sin asco contra todo tipo de figuras de la política y la televisión, siempre por medio de sus personajes, que al ser completamente caricaturescos e irreales, tenían licencia para ser extremadamente violentos dentro de las situaciones más ridículas.

El espíritu satírico de Milk & Cheese llega incluso al extremo de que hasta la numeración misma del comic tiene la intención de ridiculizar la tendencia (de por sì, bastante absurda) de las empresas de relanzar series constantemente para inflar las cifras de venta con un nuevo número 1, mentalidad que apuntaba a los coleccionistas especuladores que creían que cualquier número 1 podría algún día cotizarse y enriquecerlos.

En ese sentido es que cada número de Milk & Cheese, es un número 1, y tienen títulos que hacen aùn más obvia la intención: El segundo número se llama “the other number one”, el tercero “third number one”, el cuarto “fourth number one”, el quinto “first second issue”, y el sexto “666”. Existe también un séptimo número, publicado en 1997, titulado “Latest Thing”, que salió dos años después del número anterior, y el título hace alusión a esos comics que no cumplen la periodicidad, y son recordados por los largos tiempos de espera entre un número y el siguiente.

“Milk & Cheese” se publicò principalmente en los ´90, y los personajes también tuvieron apariciones especiales en varias publicaciones independientes tanto durante como después de los ´90, incluyendo comics de Hack/Slash, y la miniserie “War of the Independents”, por nombrar un par.

Hay varias ediciones recopilatorias de Milk & Cheese, a cargo de distintas editoriales, que se han hecho con los derechos para sacar algún TPB o HC a lo largo de los años. La última edición realmente notable fue la de Dark Horse de 2018, titulada ”Milk & Cheese, Dairy products gone bad”, la cual es una reedición en tapa dura del TPB que ya habían publicado en 2011.