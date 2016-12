La portada del número 1 de The New Warriors tiene a sus protagonistas explotando desde la tapa hacia la cara del lector, dejando atrás ejemplares de X-Men, Avengers, Fantastic Four y Defenders. Más allá del slogan: “Héroes para los ´90”, Firestar, Namorita, Kid Nova, Marvel Boy, Speedball y Night Thrasher no sólo se muestran como héroes dinámicos, sino que provienen de un legado y una tradición. No es casual el diseño de portada de Mark Bagley (que ya en 1990 dibujaba muy bien). Corte a la primera página. En página completa, un nuevo personaje llamado Night Thrasher sostiene del cuello a un joven a quien está por tirar de una terraza, sino admite su identidad como Richard Rider. Cuando el joven lo admite, Night Thrasher lo arroja del edificio y así se activan los poderes del adolescente, quien resulta ser Nova. Así de drásticos eran los métodos de N.T para recuperar al héroe, cuyos poderes estaban adormecidos. ¡Eso es un comienzo! ¡Eso es un primer número, una primera página!

En 1990 la mayoría de quienes leíamos estos comics no sabíamos quién era quién. Yo tenía una leve idea, pero en sí no sabía quiénes eran. No lo necesitábamos tampoco, sabíamos que sobre la marcha (si el título era bueno y seguíamos leyendo), todo sería explicado poco a poco. Extraño los tiempos a pura aventura, cuando los autores no te daban de comer en la boca, se podían escribir grandes historias con personajes desconocidos, los ritmos de las sagas variaban, y no les tomabas el tiempo al saber que tenían que cerrar el arco para editar el trade paperback. ¡Que vuelvan los ´90!

Dentro de la abundancia de talento y publicaciones que hubo a finales de los ´80 y principios de los ´90, nos damos cuenta lo bueno y simple que era ese título que canalizaba a los Teen Titans de Wolfman/Pérez pero a lo Marvel, con unos audaces e inspirados Fabian Nicieza y Mark Bagley. Se siente cómo Nicieza quiere escribir sus propios Titanes en Marvel.

The New Warriors era una publicación de aventuras en grupo, que jugaba con muchos de los elementos del Universo Marvel. No podía fallar, y no lo hizo. Al menos los primeros 15 números de los 25 que terminó haciendo esta dupla creativa son muy buenos. El título llegó hasta el n°75 (en su primer volumen, porque los New Warriors siempre vuelven y ya van por cinco volúmenes). The New Warriors fueron creados por Tom De Falco y aparecieron por primera vez en los números 411 y 412 de Thor. Lo particular de este grupo, que Nicieza escribió durante 53 números, es que no son sidekicks (como sí lo eran los mencionados Teen Titans). Una de las ventajas que tenían Nicieza y Bagley en esta serie, es que tenían la autonomía de hacer lo que quisiesen (desarrollar un mundo propio, hasta cierto punto), y contar con las estrellas invitadas que pidiesen (así aparecieron – para subir/asegurar ventas – desde Punisher y Wolverine, hasta los Avengers y muchos de la familia de Mutantes).

El grupo lo arma y lidera el mencionado y apesadumbrado Night Thrasher (una especie de Batman/Nighthawk de la C), el reactivado y confiado Nova (llamado Kid Nova sólo en el primer número), una Firestar muy joven (la Hellion entrenada por Emma Frost), la patea trastes de Namorita (prima de Namor, de iguales poderes), el comic relief de Speedball (que todo equipo necesita) y el noble Marvel Boy. Me voy a detener en este último personaje un rato. Marvel Boy no es otro que un joven Vance Astro, el que a futuro va a liderar a los Guardians of the Galaxy en el año 3000. Pavada de mochila lleva el pibe. Nicieza es Pekerman. Sitúa al joven Vance Astrovik como fan de los Avengers, en una permanente evolución como héroe y como persona (sobre todo en su vínculo familiar, y afectivo con Firestar).

En esta serie había carnadura y desarrollo de personajes, muchachos. Acá hay tiempo de sembrado y cosecha. Nada de pensar en cómo van a adaptar esto al cine cuando recién vas por el número uno. Esto es un título ongoing con paciencia y mucho amor. Hasta los giros argumentales con el cast secundario eran divertidos: Chord era mayordomo y guardaespaldas y Tai era asistente…con aspiraciones a Thunderbolt…

Mientras que los X-Men luchaban por el sueño de Xavier y los Avengers enfrentaban a la catástrofe mundial de turno, The New Warriors no tenían un modus operandi más que ser amigos, vivir una vida de culebrón superheroico, asistir a Night Thrasher y reaccionar ante las amenazas individuales que recibían. Temas que no fueron menores y fueron bastante vanguardistas para una época algo superficial (Marvel Boy y la violencia familiar, Namorita y la política internacional, etc). Hace poco chateé con Fabian Nicieza, a raíz de esta nota, y me confirmó que su idea siempre fue ver cómo reaccionaban sus personajes ante las situaciones que les presentaba, fueran de corte superheroico o personal. Me aclaró que la creación de Silhouette no tenía nada que ver con lo políticamente correcto y sí como una necesidad de darle una compañía, y algo de culpa, al personaje que motorizaba muchas de las historias del grupo: Night Thrasher. Nicieza era crack 😉

Yo este título lo compré desde el número 1, de la batea (o del spinner-rack, para ser completamente honesto). Lo compré por la tapa y al ojear esas primeras dos páginas que describí anteriormente, todavía me acuerdo el sentimiento de: “¿Qué es esto?, ¿Quiénes son estos pibes?”. Y se notaba eso, era un título de pibes para pibes, como muchos otros que se han publicado. Sin ser pretencioso, sin bajar línea, sin solemnidad ni auto-indulgencia. Fue enérgico, divertido y convocante, sin caer en los malos clichés de la época. Particularmente recomiendo la saga “Forever Yesterday” de los n°s 11 al 13. Los guiones de Nicieza y la cinética en el arte de Bagley se sostienen en el tiempo.

Namorita está muerta pero el resto de la banda sigue activa. Hace poco reapareció Night Thrasher en Civil War 2 y los otros hacen apariciones por distintas colecciones (y el Big Bang de la primera Civil War es culpa de ellos). Los chicos crecieron un poco más, pero no del todo. Como nosotros. A rastrear y disfrutar. ¡Saludos!