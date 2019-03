Corría el año 1988, Tim Burton estaba filmando su versión de Batman protagonizada por Michael Keaton, inspirada en gran parte por el renovado interés en el personaje, tras el éxito monumental que lograra la obra de Frank Miller “Batman: The Dark Knight Returns”, con un Batman más oscuro, violento, psicológicamente torturado, y solitario, lejos de la imagen afable y divertida de la serie televisiva protagonizada por Adam West y Burt Ward. Bajo esa misma premisa, fue que Burton nos dio un Batman sin Robin, y en los comics, durante al menos un par de años, se intentó seguir la misma tendencia.

Jason Todd, el segundo Robin, muere brutalmente a manos del Joker en el cuarto episodio del arco “A Death in the Family” (Batman nºs 426-429) como resultado de una movida publicitaria, impulsada por una votación, en la que los lectores decidieron en ese entonces que éste Robín debía morir. La historia de Jason Todd, así como las razones de por qué los lectores no lo querían, ya fueron detalladas en otra nota en este sitio. Además, todo lo importante en relación a Jason ocurre antes y después de los ´90. Jason estuvo totalmente ausente en esa década, así que lo más aconsejable va a ser pasar de largo su historia. Baste decir que era un personaje impopular por entonces, y eso sumado a la tendencia de hacer de Batman cada vez más un “solitario”, contribuyó a que ganara el voto a favor de su muerte. Si Batman iba a tener un Robin, debía ser alguien que pudiera ganarse al público, y ese no podía ser Jason Todd.

De modo que, para fines de 1989, en las páginas de un pequeño crossover de cinco episodios entre Batman y New Titans, titulado “A Lonely Place of Dying”, el escritor Marv Wolfman y los dibujantes Jim Aparo (en Batman), y George Perez (en New Titans), presentaron a Tim Drake, quien velozmente probó ser mucho más interesante y atractivo para el público, y en DC se movieron muy rápido para que se convirtiera en el tercer Robin.

Tim Drake demostró ser un personaje muy diferente a Jason Todd, y en parte, eso fue clave para ganarse el favor y la apreciación de los lectores. De hecho, a la gente le gustó tanto el personaje, que los editores y escritores de las oficinas encargadas de los títulos de Batman decidieron que luego de un par de arcos más en las páginas de Detective Comics (a cargo de Alan Grant y Norm Breyfogle), el personaje pasaría a protagonizar tres miniseries, “Robin” y “Robin II: The Joker’s Wild” en 1991, y “Robin III: Cry of the Huntress” en 1992, todas a cargo del prolífico Chuck Dixon, quien luego sería el escritor más longevo de la serie mensual lanzada en 1993 (hasta el número nº100!), que llegó a durar un total de 183 números, con lo cual no sólo sobrevivió a la década del ´90, sino que cubrió casi toda la década siguiente, con un último número publicado en Abril de 2009.

Las tres miniseries escritas por Dixon fueron dibujadas por Tom Lyle, quien diseñó junto a Norm Breyfogle el que terminaría por ser el nuevo traje de Robin. Existe un trade paperback que recopila los arcos posteriores a “A Lonely Place…” y la primera miniserie, en el que se ven todos los trajes diseñados (varios de Norm Breyfogle, e incluso uno de George Perez), además de un esquema con las especificaciones del traje. En mi opinión, es uno de los trajes mejor diseñados de los ´90.

Junto a los arcos publicados anteriormente en los títulos de Batman, las miniseries presentan muchos de los elementos que tendrían relevancia en las historias de la serie mensual. Para cuando la serie comienza, Tim ya tenía conformado su propio elenco de secundarios, estrenado su propio traje, y había afianzado relaciones con la mayoría de la Bat-Family, tras los team-ups con Batman, Nightwing, Alfred (sip! Alfred también), y Huntress. Además, desde bien temprano en su carrera heroica se había enfrentado a villanos clásicos como Two-Face, Scarecrow, Joker, KGBeast y otros nuevos como King Snake.

Una vez finalizadas las minis, en la serie mensual no tendremos más a Tom Lyle, ahora reemplazado por Tom Grummett, un artista que tiene un estilo marcadamente distinto al de Lyle y Breyfogle, quizás más “moderno” para la época, y se distinguía por dibujar personajes con rostros más caricaturescos y cuerpos macizos. Grummett es especialmente conocido por su trabajo en los títulos de Superman, sobre todo en Superboy, un personaje con el que se lo identifica mucho más.

Respecto a las historias, y la caracterización, Dixon logra hacer de Tim un personaje muy humano, con emociones, dudas, inseguridades, pero también con mucho carácter para un héroe tan joven. A diferencia de Bruce, Tim proviene de un hogar mucho más estable y mejor conformado, aunque tras conocer a Bruce y Dick, no tardó mucho en atravesar una tragedia personal. Tragedia que no lo llegó a marcar tanto como a su mentor, ya que Tim es mucho más estable que Bruce, y su motivación para ser Robin surge de otro lado. A Tim lo mueve tanto la admiración por Batman y Nightwing, como un genuino deseo de hacer una diferencia. Tim se permite intentar llevar una vida lo más normal posible a la par de su vida como Robin: va a la escuela, tiene amigos de su edad, sale con chicas, y es precisamente esta postura la que hace que por un lado, Tim se sienta tan cercano a nosotros, y a la vez lo que le genera tantos problemas y complicaciones para equilibrar ambos aspectos.

Quizás una de las cosas que no están muy buenas sea el hecho de que muy temprano el ritmo de la serie se ve interrumpido por los tie-ins y los crossovers de la época (Knightquest, Knightsend, Zero Hour, Contagion, etc), aunque Dixon se las arreglaba para contar buenas historias y seguir con el plan que tenía trazado para Tim. De los números de la primera época de la serie, de todos los tie-ins de los crossovers nombrados, uno de los que más me gustó y que recuerdo, es el de Zero Hour (nº10), en el que Tim hace team-up con el Robin original, posiblemente, en su primer año como Robin.

Bajo la pluma de Dixon, la serie de Robin tuvo muchos arcos argumentales muy buenos, con un buen equilibrio entre la vida civil de Tim, y su vida como Robin. Sin duda fue una gran adición a la línea de comics de Batman. El último número de Robin publicado en los ´90 fue el 71, en medio de “No Man’s Land”. Si bien Dixon siguió al frente de la serie hasta el nº100, ahí se termina la gran época de Robin. En las historias posteriores la colección mantuvo un buen nivel, pero ninguno de los escritores que vino después, logró darle a Tim el desarrollo, y personalidad que tuvo manos de Chuck Dixon.